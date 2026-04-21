Por qué el Jury no destituyó al juez Sarmiento y cuándo retomará sus funciones

El Jury de Enjuiciamiento de Mendoza finalmente resolvió suspender este martes por seis meses al juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento , quien evitó una posible destitución que, hasta hace unos días atrás, asomaba como la salida más probable .

El magistrado sorteó una condena mayor a partir de una estrategia que diagramó junto a su abogada, Luciana Torre , que satisfizo a todas las partes , pese a implicar el reconocimiento de las acusaciones en su contra.

Arranca el jury contra Sebastián Sarmiento y definen si el juez es destituido

Horas antes del inicio del debate —que preveía cuatro audiencias con presentación de pruebas, testimonios y alegatos—, la defensa presentó una propuesta de juicio abreviado que fue aceptada por el procurador de la Corte, Alejandro Gullé , y por la querella, a cargo del diputado radical Franco Ambrosini (quien actuó en calidad de abogado, no de legislador).

El acuerdo entre las partes facilitó la labor del órgano que integran los siete jueces de la Corte (finalmente participaron seis, ya que Teresa Day se ausentó por motivos personales) y 14 legisladores, que hizo lugar a lo solicitado y dispuso la sanción intermedia prevista por ley: suspensión por 180 días sin goce de haberes .

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La salida que conformó a las partes

La resolución del Jury sobre Sarmiento puede leerse como “salomónica”, ya que, de algún modo, conformó a todas las partes con interés en el proceso.

Al juez , porque zafó de una condena que pudo haberlo removido del cargo , más allá de que aceptó haber actuado arbitrariamente, incumplir normativa, desobedecer a sus superiores y violar prohibiciones legales , según surge del dictamen. El magistrado llegó al proceso complicado, ya que el “poroteo” de votos —teniendo en cuenta las expresiones previas de varios miembros del Jury— le era desfavorable y, de no admitir culpabilidad , muy probablemente el desenlace hubiese sido la destitución. Optar por el camino de demostrar su inocencia en un organismo con alta carga política prácticamente lo condenaba a la sanción más grave.

, porque , más allá de que , según surge del dictamen. El magistrado llegó al proceso complicado, ya que —teniendo en cuenta las expresiones previas de varios miembros del Jury— , muy probablemente el desenlace hubiese sido la destitución. a la sanción más grave. A los miembros del Jury, que también sortearon la responsabilidad de remover a un magistrado, quien en su defensa plantearía haber actuado conforme a derecho y señalaría que el Ministerio Público Fiscal no apeló los fallos que dieron origen al juicio político.

Motin almafuerte sebastian sarmiento - 90693 Sebastián Sarmiento evitó la destitución y pidió traslado de jurisdicción en la Justicia. Cristian Lozano

Al Gobierno, que había señalado al juez como un representante del “garantismo extremo”, responsabilizando indirectamente a esa corriente por la inseguridad en la provincia . Con el reconocimiento de los cargos por parte de Sarmiento, el Ejecutivo se adjudica una victoria discursiva para el debate que se da en tribunales sobre la denominada “puerta giratoria” .

. Con el reconocimiento de los cargos por parte de Sarmiento, . A los denunciantes, que responsabilizan al magistrado por las muertes y daños sufridos por sus familiares a raíz del otorgamiento del beneficio de salidas transitorios y libertades condicionales a condenados que luego reincidieron. Encuentran en la sanción al juez un acto reparador, pese a la pérdida de sus seres queridos.

Cuándo retomará sus funciones el juez Sarmiento y el nuevo rol dentro de la Justicia

El fallo condenatorio del Jury aclara que la suspensión por 180 días sin goce de haberes comenzó a regir desde que Sarmiento fue apartado preventivamente del cargo, el 11 de diciembre de 2025, cuando se inició formalmente el proceso de juicio político. Como durante ese periodo el magistrado percibió el 50% de su salario, deberá devolver esos honorarios en un plazo de diez días.

De este modo, el magistrado retomará sus funciones el próximo 9 de junio. Sin embargo, en el escrito presentado, Sarmiento informó que ya elevó un pedido de traslado de jurisdicción, que deberá ser evaluado por el Consejo de la Magistratura.

Consejo de la Magistratura Mendoza 2026 con Jaliff El Consejo de la Magistratura evaluará el traslado del juez Sebastián Sarmiento. Foto: Prensa Poder Judicial de Mendoza

De aceptarse la solicitud, implicaría la salida de Sarmiento del Juzgado Penal Colegiado Nº1 de la Primera Circunscripción y el pase a otra jurisdicción de menor carga dentro el fuero penal. Así también desactivaría eventuales conflictos mediáticos como los que lo llevaron a enfrentar el Jury.

Una curiosidad. De producirse (o existir) una vacante para cubrir el nuevo cargo que eventualmente ocupe Sarmiento, será el propio Gobierno que alentó su destitución el que deberá aceptar —o rechazar— el traslado, que luego deberá remitir como pliego al Senado.