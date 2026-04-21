21 de abril de 2026
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Sebastián Sarmiento

Por qué el Jury no destituyó al juez Sarmiento y cuándo retomará sus funciones

El magistrado evitó ser removido del cargo y recibió una pena intermedia. La estrategia que destrabó la compleja situación que atravesaba y el pedido para cambiar de cargo.

El juez Sebastián&nbsp;

El juez Sebastián 

Foto: Archivo Asociación Pensamiento Penal

El magistrado sorteó una condena mayor a partir de una estrategia que diagramó junto a su abogada, Luciana Torre, que satisfizo a todas las partes, pese a implicar el reconocimiento de las acusaciones en su contra.

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Horas antes del inicio del debate —que preveía cuatro audiencias con presentación de pruebas, testimonios y alegatos—, la defensa presentó una propuesta de juicio abreviado que fue aceptada por el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, y por la querella, a cargo del diputado radical Franco Ambrosini (quien actuó en calidad de abogado, no de legislador).

El acuerdo entre las partes facilitó la labor del órgano que integran los siete jueces de la Corte (finalmente participaron seis, ya que Teresa Day se ausentó por motivos personales) y 14 legisladores, que hizo lugar a lo solicitado y dispuso la sanción intermedia prevista por ley: suspensión por 180 días sin goce de haberes.

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La salida que conformó a las partes

La resolución del Jury sobre Sarmiento puede leerse como “salomónica”, ya que, de algún modo, conformó a todas las partes con interés en el proceso.

  • Al juez, porque zafó de una condena que pudo haberlo removido del cargo, más allá de que aceptó haber actuado arbitrariamente, incumplir normativa, desobedecer a sus superiores y violar prohibiciones legales, según surge del dictamen. El magistrado llegó al proceso complicado, ya que el “poroteo” de votos —teniendo en cuenta las expresiones previas de varios miembros del Jury— le era desfavorable y, de no admitir culpabilidad, muy probablemente el desenlace hubiese sido la destitución. Optar por el camino de demostrar su inocencia en un organismo con alta carga política prácticamente lo condenaba a la sanción más grave.
  • A los miembros del Jury, que también sortearon la responsabilidad de remover a un magistrado, quien en su defensa plantearía haber actuado conforme a derecho y señalaría que el Ministerio Público Fiscal no apeló los fallos que dieron origen al juicio político.
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Sebastián Sarmiento evitó la destitución y pidió traslado de jurisdicción en la Justicia.

Sebastián Sarmiento evitó la destitución y pidió traslado de jurisdicción en la Justicia.

Cuándo retomará sus funciones el juez Sarmiento y el nuevo rol dentro de la Justicia

El fallo condenatorio del Jury aclara que la suspensión por 180 días sin goce de haberes comenzó a regir desde que Sarmiento fue apartado preventivamente del cargo, el 11 de diciembre de 2025, cuando se inició formalmente el proceso de juicio político. Como durante ese periodo el magistrado percibió el 50% de su salario, deberá devolver esos honorarios en un plazo de diez días.

De este modo, el magistrado retomará sus funciones el próximo 9 de junio. Sin embargo, en el escrito presentado, Sarmiento informó que ya elevó un pedido de traslado de jurisdicción, que deberá ser evaluado por el Consejo de la Magistratura.

Consejo de la Magistratura Mendoza 2026 con Jaliff
El Consejo de la Magistratura evaluará el traslado del juez Sebastián Sarmiento.

El Consejo de la Magistratura evaluará el traslado del juez Sebastián Sarmiento.

De aceptarse la solicitud, implicaría la salida de Sarmiento del Juzgado Penal Colegiado Nº1 de la Primera Circunscripción y el pase a otra jurisdicción de menor carga dentro el fuero penal. Así también desactivaría eventuales conflictos mediáticos como los que lo llevaron a enfrentar el Jury.

Una curiosidad. De producirse (o existir) una vacante para cubrir el nuevo cargo que eventualmente ocupe Sarmiento, será el propio Gobierno que alentó su destitución el que deberá aceptar —o rechazar— el traslado, que luego deberá remitir como pliego al Senado.

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