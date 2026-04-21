El Jury de Enjuiciamiento suspendió por seis meses al juez Sebastián Sarmiento

En horas de la tarde de este martes, comenzó el juicio político contra el juez penal Sebastián Sarmiento . El magistrado se encuentra suspendido desde diciembre y fue juzgado por mal desempeño de sus funciones. Las partes deliberaron sobre una propuesta de juicio abreviado presentada por Sarmiento al Procurador General de la Corte, Alejandro Gullé .

Tras un cuarto intermedio, el tribunal resolvió por unanimidad (con 21 votos afirmativos) condenar a Sarmiento a seis meses de suspensión en el ejercicio de sus funciones, sin goce de haberes .

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La resolución fue posible luego de que el Procurador General de Mendoza prestara su conformidad para la aplicación del procedimiento abreviado, solicitado previamente por la defensa del juez.

El tribunal resolvió, por unanimidad sancionar a Sarmiento sin goce de haberes

A su vez, la acusación privada también avaló el acuerdo , lo que permitió al Jury avanzar directamente hacia el dictado de la sentencia, evitando la realización de un proceso más extenso.

Como parte de la sanción, el fallo dispuso que el magistrado deberá reintegrar los salarios percibidos desde diciembre de 2025, cuando había sido suspendido de manera preventiva y comenzó a cobrar el 50% de su sueldo.

El tribunal estableció un plazo de diez días hábiles para la devolución de esos montos, en línea con la sanción definitiva de suspensión sin goce de haberes. Los fundamentos de la sentencia serán leídos el 27 de abril en el Salón de Acuerdos.

Sarmiento estaba imputado por mal desempeño en sus funciones, en relación con cinco hechos distintos que motivaron el proceso disciplinario ante el tribunal.