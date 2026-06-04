Mendoza, San Luis y San Juan avanzan en un acuerdo regional para impulsar las industrias culturales

Las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan avanzaron en la creación de un esquema conjunto para el desarrollo de las industrias culturales y creativas, con la firma de un acta acuerdo que da origen al Ente Regional Cuyo Cultura.
Las tres provincias crearon un ente regional para coordinar políticas, generar empleo y potenciar las industrias culturales con una estrategia común.
Las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan avanzaron en la creación de un esquema conjunto para el desarrollo de las industrias culturales y creativas, con la firma de un acta acuerdo que da origen al Ente Regional Cuyo Cultura.
La iniciativa se concretó en el marco del Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas, que se realiza en Mendoza, y busca consolidar una agenda común entre las jurisdicciones cuyanas para fortalecer el sector desde una perspectiva regional.
El acuerdo fue rubricado por autoridades de los gobiernos de Mendoza y San Luis, junto al secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, mientras que la provincia de San Juan se sumará formalmente en los próximos días.
El nuevo organismo regional apunta a institucionalizar el trabajo conjunto entre las provincias, con el objetivo de planificar políticas culturales coordinadas, optimizar recursos y promover el crecimiento de las industrias creativas.
Desde el Gobierno de Mendoza sostienen que el acuerdo permitirá “fortalecer la integración cultural de la región y consolidar una agenda común que potencie el desarrollo económico del sector”.
En la misma línea, se remarca que las industrias culturales y creativas son consideradas estratégicas por su capacidad de generar empleo, agregar valor y diversificar las economías locales.
El ente funcionará como un espacio de articulación permanente entre las tres provincias, con capacidad para diseñar políticas públicas conjuntas y promover iniciativas compartidas.
Entre los ejes que se buscan impulsar figuran la generación de empleo cultural, la circulación regional de producciones, el fortalecimiento de emprendedores y PyMEs del sector, y la construcción de una identidad cultural cuyana con proyección nacional e internacional.
Además, el acuerdo se apoya en un trabajo previo de diagnóstico y planificación coordinado por el CFI, que incluyó el relevamiento de distintos sectores de la economía creativa y la identificación de problemáticas y oportunidades comunes.
Lamothe destacó que el desafío es “transformar ese conocimiento en herramientas concretas de desarrollo”, y subrayó la necesidad de contar con instrumentos específicos para un sector que tiene características propias dentro de la economía.
Como parte de esta agenda, las provincias ya avanzan en iniciativas conjuntas, como la organización de eventos culturales regionales, la participación integrada en ferias y festivales y la creación de circuitos artísticos compartidos.
Uno de los hitos proyectados es la realización de un foro regional de artes escénicas en San Luis, que servirá para profundizar la integración y presentar nuevas líneas de trabajo conjunto.
Desde el Gobierno de Mendoza consideran que este tipo de acuerdos “permiten dar un salto de escala en el desarrollo cultural” y consolidar al sector como un motor de crecimiento económico.