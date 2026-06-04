Mendoza, San Luis y San Juan avanzan en un acuerdo regional para impulsar las industrias culturales

Las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan avanzaron en la creación de un esquema conjunto para el desarrollo de las industrias culturales y creativas, con la firma de un acta acuerdo que da origen al Ente Regional Cuyo Cultura .

La iniciativa se concretó en el marco del Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas, que se realiza en Mendoza, y busca consolidar una agenda común entre las jurisdicciones cuyanas para fortalecer el sector desde una perspectiva regional .

El acuerdo fue rubricado por autoridades de los gobiernos de Mendoza y San Luis, junto al secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe , mientras que la provincia de San Juan se sumará formalmente en los próximos días.

En el inicio del Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas, firmamos junto a las provincias de San Juan y San Luis el acta acuerdo para la creación del Ente Regional Cuyo Cultura, una herramienta para coordinar esfuerzos y generar más oportunidades para los sectores… pic.twitter.com/1zghoySHGp

Un ente para coordinar políticas y potenciar el sector cultural de Cuyo

El nuevo organismo regional apunta a institucionalizar el trabajo conjunto entre las provincias, con el objetivo de planificar políticas culturales coordinadas, optimizar recursos y promover el crecimiento de las industrias creativas.

Desde el Gobierno de Mendoza sostienen que el acuerdo permitirá “fortalecer la integración cultural de la región y consolidar una agenda común que potencie el desarrollo económico del sector”.

En la misma línea, se remarca que las industrias culturales y creativas son consideradas estratégicas por su capacidad de generar empleo, agregar valor y diversificar las economías locales.

Embed - Ignacio Lamothe, secretario general del CFI

Integración regional y agenda común

El ente funcionará como un espacio de articulación permanente entre las tres provincias, con capacidad para diseñar políticas públicas conjuntas y promover iniciativas compartidas.

Entre los ejes que se buscan impulsar figuran la generación de empleo cultural, la circulación regional de producciones, el fortalecimiento de emprendedores y PyMEs del sector, y la construcción de una identidad cultural cuyana con proyección nacional e internacional.

Además, el acuerdo se apoya en un trabajo previo de diagnóstico y planificación coordinado por el CFI, que incluyó el relevamiento de distintos sectores de la economía creativa y la identificación de problemáticas y oportunidades comunes.

Lamothe destacó que el desafío es “transformar ese conocimiento en herramientas concretas de desarrollo”, y subrayó la necesidad de contar con instrumentos específicos para un sector que tiene características propias dentro de la economía.

Próximos pasos y proyectos regionales

Como parte de esta agenda, las provincias ya avanzan en iniciativas conjuntas, como la organización de eventos culturales regionales, la participación integrada en ferias y festivales y la creación de circuitos artísticos compartidos.

Uno de los hitos proyectados es la realización de un foro regional de artes escénicas en San Luis, que servirá para profundizar la integración y presentar nuevas líneas de trabajo conjunto.

Desde el Gobierno de Mendoza consideran que este tipo de acuerdos “permiten dar un salto de escala en el desarrollo cultural” y consolidar al sector como un motor de crecimiento económico.