4 de junio de 2026
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Investigación

Investigación por corrupción en ARSAT: Facundo Leal se negó a entregar las claves de sus dispositivos

La Justicia avanza con el análisis de dispositivos electrónicos fundamentales en la investigación por presuntas coimas en ARSAT.

Investigación por corrupción en ARSAT: Facundo Leal se negó a entregar las claves de sus dispositivos.

Investigación por corrupción en ARSAT: Facundo Leal se negó a entregar las claves de sus dispositivos.

Por Sitio Andino Política

La Justicia continúa la investigación del entramado de supuesta corrupción en ARSAT y busca acceder al contenido del teléfono celular del mendocino Facundo Leal, quien se negó a entregar las claves. El exdirectivo de la empresa estatal de telecomunicaciones fue detenido y allanado por ser el presunto lider de una red de direccionamientos de contratos y coimas.

En los allanamientos incautaron una millonaria suma en dólares sin justificación aparente (más de US$650.000 en efectivo), dinero en al menos seis monedas extranjeras, ketamina, cocaína, drogas sintéticas, elementos de fraccionamiento y consumo, como balanzas y bolsas. También secuestraron teléfonos celulares, computadoras portátiles, discos de almacenamiento y pendrives que están siendo sometidos a peritajes.

Las autoridades judiciales consideran que el contenido de esos dispositivos podría aportar información relevante sobre movimientos financieros, comunicaciones y documentación vinculada a las operaciones investigadas. Según informó La Nación, los peritos están trabajando en abrir los dispositivos, ya que Leal se negó a entregar sus contraseñas.

Facundo Leal Arsat
Facundo Leal.

Facundo Leal.

Asimismo, el exfuncionario contaba con una importante cantidad de tecnología de espionaje en su domicilio. Presuntamente, utilizaba los aparatos para producir material comprometedor de terceros, con fines todavía no conocidos, según sospechan los investigadores. Todo el material será peritado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del MPF.

Quién es Facundo Leal

El mendocino Facundo Leal cuenta con casi dos décadas en el Estado nacional. Tuvo un rol relevante en distintas gestiones, tanto de Alberto Fernández y Javier Milei: fue presidente de ARSAT entre 2022 y junio de 2025, y luego quedó al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), que regula el sistema aeroportuario.

El caso surgió tras un robo ocurrido en enero de 2024 en un depósito de San Fernando, Buenos Aires, operado por Argentina Logistic Services (ALS), donde se resguardaba material sensible de la Red Federal de Fibra Óptica de ARSAT. A través de las cámaras de seguridad del lugar no funcionaban y el cerco eléctrico perimetral estaba cortado, lo que llevó a indagar sobre la contratación de ALS.

De ahí surgieron los allanamientos y la investigación que intenta reconstruir el alcance de las funciones desempeñadas por Leal y los vínculos que mantuvo dentro de la administración pública durante los últimos años.

Gerardo Boschín, el otro mendocino involucrado

Bajo la lupa también está el mendocino Gerardo Boschín, subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT durante la gestión de Fernández, expresidente de Trenes Argentinos Operaciones en el gobierno de Milei. Habría sido el nexo de la empresa ALS para conseguir el contrato con ARSAT mediante coimas, es por eso que está siendo investigado.

Según la causa, informó Infobae, Boschín filtró el estado interno del expediente a los empresarios y firmó órdenes de compra por un total de $1.930.861 y $40.300.000 en contrataciones directas entre 2021 y 2024, por servicios de depósito, gruas, transporte, entre otros segmentos.

También está involucrado Pablo Gastón Pagani, exsubgerente de Finanzas de ARSAT. No es de Mendoza, pero sería el cuñado de Facundo Leal. De acuerdo con la investigación, habría firmado la prórroga del contrato de ALS sin la intervención del Directorio. Además, figura Santiago Pando, como posible intermediario, y Juan Antonio Álvarez, jefe de compras y contrataciones de ARSAT. Todos serán citados a indagatoria.

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