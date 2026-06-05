Perú y Colombia definen su rumbo en junio 2026

En el primer episodio de "Enlace Internacional" por Andino streaming , analizamos las elecciones de Perú y Colombia . Mario Guerrero y Augusto Grilli Fox pondrán bajo la lupa dos procesos electorales clave para América Latina: la segunda vuelta presidencial en Perú, este domingo 7 de junio, y la primera vuelta en Colombia del 31 de mayo que dejó el balotaje para el 21 de junio. Ambos países llegan a la definición con escenarios de alta fragmentación, desconfianza institucional y un electorado dividido entre continuidad y cambio.

Perú elige presidente entre Keiko Fujimori , de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez , de Juntos por el Perú, en una reedición del balotaje 2021 pero con matices distintos. La primera vuelta del 12 de abril dejó a Fujimori primera con 17,18% y a Sánchez segundo con 12,03%, apenas 21.210 votos por encima de Rafael López Aliaga. Ninguno superó 20% y juntos apenas reunieron 29,1% de los votos válidos, reflejo de un sistema político pulverizado: desde 2018 ningún mandatario terminó su mandato y 8 presidentes cayeron por pugnas de poder. La campaña estuvo marcada por fallos logísticos que obligaron a extender la votación y por una confianza en el sistema electoral en mínimos históricos.

En lo político, el balotaje enfrenta dos modelos opuestos . Fujimori, en su cuarta postulación, apela al orden, mano dura contra la delincuencia y continuidad del libre mercado con Luis Carranza como jefe de equipo económico. Sánchez, aliado del encarcelado Pedro Castillo, propone revisar concesiones mineras y de gas, subir 33% el salario mínimo e impulsar una nueva Constitución con mayor control estatal. Para moderar su discurso incorporó a Pedro Francke para dar garantías a los mercados. Socialmente, la elección divide al país por geografía y clase: Fujimori concentra apoyo en Lima y zonas urbanas, mientras Sánchez crece en el interior rural y sierra, potenciado por el voto de mineros informales del programa REINFO. Las encuestas muestran empate técnico: Ipsos del 3 de junio da 43,8% a Sánchez vs 43,2% a Fujimori, con 13% de voto en blanco/viciado. El “antivoto” será clave: 48% afirma que nunca votaría por Fujimori y 44% por Sánchez. Quien gane deberá gobernar con un Congreso bicameral fragmentado en 6 fuerzas, sin mayorías automáticas, en un país con 190 conflictos sociales solo en abril.

Colombia: giro a la derecha y referendo sobre Petro

Colombia votó el 31 de mayo su primera vuelta y sorprendió: el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, ganó con 10.366.143 votos, 43,73%, frente a Iván Cepeda, del Pacto Histórico y oficialismo, con 9.703.921 votos, 40,91%. Ninguno alcanzó 50%+1, por lo que irán a segunda vuelta el 21 de junio. La elección se dio en medio de la peor ola de violencia de la última década, con atentados y asesinato de un aspirante presidencial, y funcionó como referendo al legado de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en la historia colombiana.

Cepeda y de la espriella Iván Cepeda, del Pacto Histórico y oficialismo y Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria.

El balotaje enfrenta dos visiones de país: De la Espriella promete combate frontal a grupos armados, narcotráfico y delincuencia, reactivar exploración petrolera y un ecosistema pro-empresa para crecer 7% anual. Su victoria en primera vuelta le valió respaldo de Donald Trump y del uribismo, con Paloma Valencia ya anunciando su apoyo. Cepeda busca continuidad a las reformas sociales de Petro para atacar desigualdad, con apoyo a microempresa y producción nacional. Las encuestas post-primera vuelta muestran ventaja para De la Espriella: CB Global Data del 1-4 junio le da 46,7% vs 41,9% a Cepeda, con potencial de 51,9% vs 47,8%. El voto en blanco fue 1,72% y el centro quedó fuera: Paloma Valencia 6,92% y Sergio Fajardo 4,25%. La decisión del centro y de los 1,6 millones de votos de Valencia será determinante. Con 41,4 millones habilitados y alta polarización, el 21 de junio Colombia define si consolida el proyecto progresista o gira a un modelo de mano dura y apertura petrolera.

En síntesis, Perú vota el 7 de junio buscando estabilidad tras 10 años de crisis institucional, con dos candidatos que representan polos antagónicos sobre Estado y minería. Colombia decide el 21 de junio entre continuidad de las reformas de Petro o un giro conservador centrado en seguridad. Ambos balotajes se resuelven en escenarios de empate técnico, alto rechazo y electorado indeciso que optará por “el mal menor”.

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