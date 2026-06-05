5 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Perú

Perú y Colombia definen su rumbo en junio 2026

Andino streaming presenta “Enlace Internacional”, un ciclo de análisis de política con la conducción de Augusto Grilli Fox, Mario Guerrero y Sofía Gómez Mansur.

Augusto Grilli Fox y Mario Guerrero analizan las elecciones en Perú y Colombia.

Augusto Grilli Fox y Mario Guerrero analizan las elecciones en Perú y Colombia.

 Por Augusto Grilli Fox

En el primer episodio de "Enlace Internacional" por Andino streaming, analizamos las elecciones de Perú y Colombia. Mario Guerrero y Augusto Grilli Fox pondrán bajo la lupa dos procesos electorales clave para América Latina: la segunda vuelta presidencial en Perú, este domingo 7 de junio, y la primera vuelta en Colombia del 31 de mayo que dejó el balotaje para el 21 de junio. Ambos países llegan a la definición con escenarios de alta fragmentación, desconfianza institucional y un electorado dividido entre continuidad y cambio.

Perú: empate técnico y “antivoto” tras una década de crisis

Perú elige presidente entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en una reedición del balotaje 2021 pero con matices distintos. La primera vuelta del 12 de abril dejó a Fujimori primera con 17,18% y a Sánchez segundo con 12,03%, apenas 21.210 votos por encima de Rafael López Aliaga. Ninguno superó 20% y juntos apenas reunieron 29,1% de los votos válidos, reflejo de un sistema político pulverizado: desde 2018 ningún mandatario terminó su mandato y 8 presidentes cayeron por pugnas de poder. La campaña estuvo marcada por fallos logísticos que obligaron a extender la votación y por una confianza en el sistema electoral en mínimos históricos.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)
Perú elige presidente entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez.

Perú elige presidente entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez.

En lo político, el balotaje enfrenta dos modelos opuestos. Fujimori, en su cuarta postulación, apela al orden, mano dura contra la delincuencia y continuidad del libre mercado con Luis Carranza como jefe de equipo económico. Sánchez, aliado del encarcelado Pedro Castillo, propone revisar concesiones mineras y de gas, subir 33% el salario mínimo e impulsar una nueva Constitución con mayor control estatal. Para moderar su discurso incorporó a Pedro Francke para dar garantías a los mercados. Socialmente, la elección divide al país por geografía y clase: Fujimori concentra apoyo en Lima y zonas urbanas, mientras Sánchez crece en el interior rural y sierra, potenciado por el voto de mineros informales del programa REINFO. Las encuestas muestran empate técnico: Ipsos del 3 de junio da 43,8% a Sánchez vs 43,2% a Fujimori, con 13% de voto en blanco/viciado. El “antivoto” será clave: 48% afirma que nunca votaría por Fujimori y 44% por Sánchez. Quien gane deberá gobernar con un Congreso bicameral fragmentado en 6 fuerzas, sin mayorías automáticas, en un país con 190 conflictos sociales solo en abril.

Colombia: giro a la derecha y referendo sobre Petro

Colombia votó el 31 de mayo su primera vuelta y sorprendió: el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, ganó con 10.366.143 votos, 43,73%, frente a Iván Cepeda, del Pacto Histórico y oficialismo, con 9.703.921 votos, 40,91%. Ninguno alcanzó 50%+1, por lo que irán a segunda vuelta el 21 de junio. La elección se dio en medio de la peor ola de violencia de la última década, con atentados y asesinato de un aspirante presidencial, y funcionó como referendo al legado de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en la historia colombiana.

Cepeda y de la espriella
Iván Cepeda, del Pacto Histórico y oficialismo y Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria.

Iván Cepeda, del Pacto Histórico y oficialismo y Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria.

El balotaje enfrenta dos visiones de país: De la Espriella promete combate frontal a grupos armados, narcotráfico y delincuencia, reactivar exploración petrolera y un ecosistema pro-empresa para crecer 7% anual. Su victoria en primera vuelta le valió respaldo de Donald Trump y del uribismo, con Paloma Valencia ya anunciando su apoyo. Cepeda busca continuidad a las reformas sociales de Petro para atacar desigualdad, con apoyo a microempresa y producción nacional. Las encuestas post-primera vuelta muestran ventaja para De la Espriella: CB Global Data del 1-4 junio le da 46,7% vs 41,9% a Cepeda, con potencial de 51,9% vs 47,8%. El voto en blanco fue 1,72% y el centro quedó fuera: Paloma Valencia 6,92% y Sergio Fajardo 4,25%. La decisión del centro y de los 1,6 millones de votos de Valencia será determinante. Con 41,4 millones habilitados y alta polarización, el 21 de junio Colombia define si consolida el proyecto progresista o gira a un modelo de mano dura y apertura petrolera.

En síntesis, Perú vota el 7 de junio buscando estabilidad tras 10 años de crisis institucional, con dos candidatos que representan polos antagónicos sobre Estado y minería. Colombia decide el 21 de junio entre continuidad de las reformas de Petro o un giro conservador centrado en seguridad. Ambos balotajes se resuelven en escenarios de empate técnico, alto rechazo y electorado indeciso que optará por “el mal menor”.

Mirá la entrevista completa

Embed - Perú y Colombia definen su rumbo en junio 2026

Temas
Seguí leyendo

Tras una nueva escalada en Medio Oriente, Trump anunció un posible pacto que podría cambiar el escenario regional

Rusia podría lanzar un nuevo ataque masivo: qué dijo Zelenski

Dos periodistas mendocinos integraban el convoy humanitario desaparecido en Libia del Este

Lee además
Explicación de la NASA tras el estallido sónico que conmocionó a parte de Estado Unidos

Pánico en Estados Unidos: la NASA reveló qué causó la brutal explosión que hizo temblar las casas
El Ejército de Rusia lanzó un ataque masivo y argumentó que fue en respuesta a actos terroristas del régimen de Kiev.

Rusia lanzó uno de los mayores ataques contra Ucrania y argumentó que es una represalia por acciones de Kiev

Las Más Leídas

El drástico cambio que llega a todas las farmacias de Argentina para retirar medicamentos.

El drástico cambio que llega a todas las farmacias de Argentina para retirar medicamentos

La fiscalía de San Martín investiga el caso que conmociona a la comunidad.

Conmoción en Palmira: detuvieron a un policía acusado de abusar de su hermana y ser el padre de su hijo

Dolor en el mundo del rock: falleció el Indio Solari

Dolor en el mundo del rock: falleció el Indio Solari

Se espera que en las próximas horas se concrete la declaración indagatoria del nuevo detenido.

Habló ante las cámaras y horas después quedó detenido por el femicidio de Agostina Vega

Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael.

Murió tras sufrir una grave herida en una pierna mientras trabajaba con ganado