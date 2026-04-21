Comienza el juicio contra el Juez Sebastián Sarmiento: cuándo se define si lo destituyen

El proceso de Jury de Enjuiciamiento contra el juez penal Sebastián Sarmiento entra en la etapa decisiva. Esta semana comenzará el juicio político y, si se cumple el cronograma previsto, el veredicto sobre su continuidad o destitución en el cargo se conocerá este viernes.

El magistrado, que se encuentra suspendido desde diciembre, será juzgado por presunto mal desempeño en al menos cinco hechos vinculados al otorgamiento de libertades condicionales a detenidos que luego reincidieron en delitos graves.

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La definición no es menor: el Jury deberá resolver si Sarmiento es destituido o si continúa en su cargo.

El juicio arrancará este martes 21 de abril y se desarrollará a lo largo de cuatro jornadas consecutivas. La sentencia quedará en manos de los 21 integrantes del Jury, integrado por jueces de la Suprema Corte, senadores y diputados provinciales.

Entre las acusaciones aparece la liberación de internos que luego volvieron a cometer delitos, incluido un caso que derivó en el crimen de un ex policía, cuyos hijos impulsaron la denuncia formal contra el magistrado.

Además, el juez también fue cuestionado por otras decisiones, como su postura respecto al uso de celulares en cárceles. Sarmiento frenó la prohibición del uso de celulares dentro de los complejos Boulogne Sur Mer y San Felipe.

Cuatro audiencias

El esquema del proceso prevé que durante las primeras jornadas se desarrollen las audiencias, con presentación de pruebas, testigos y alegatos de la acusación y la defensa.

Si no hay dilaciones, el viernes se conocerá el veredicto del Jury, que podría definir -o no- la destitución de Sarmiento.

¿Por qué quieren destituir a Sarmiento?

Los hijos del ex policía Héctor Pelayes, quien murió durante un intento de asalto en su casa, tras enfrentarse a tiros con Roberto Rolando Pereyra Cruz, que tenía antecedentes penales por homicidio en ocasión de robo y amenazas agravadas -y fue beneficiado por la libertad condicional- ; impulsaron el proceso contra Sarmiento.

Los hijos de Pelayez acompañados del diputado radical Franco Ambrosini (en calidad de abogado, no de legislador) presentaron el pedido por "mal desempeño" de Sarmiento por varios hechos.

Pereyra Cruz recibió una pena de 11 años y seis meses en un juicio abreviado por un homicidio en ocasión de robo, pero salió un año y siete meses antes por decisión del juez Sarmiento, "cuando el Código Penal prohíbe cuando hay un juicio abreviado y por la temática que fue, que sea beneficiado con la libertad", advirtió Ambrosini al momento de la presentación de la denuncia. "¿Cuál fue el resultado de esa libertad condicional? La muerte del oficial agente Pelayes", explicó el abogado el día de la presentación.

Otro de los casos es el de Héctor Quiroga, de 59 años, quien fue asesinado en 2019 en su casa de Maipú por un delincuente con un gran prontuario de robo y homicidio. Sartmiento lo benefició con la libertad condicional.

A esto se suma el caso de una nena de 12 años abusada en reiteradas veces por otro delincuente beneficiado por Sarmiento.

También se cuestiona a Sarmiento por frenar el secuestro de celulares en las cárceles tal como había iniciado el Gobierno. Y la orden de traslado especial para dos presos a San Rafael cuando desde allí los habían enviado a Mendoza por problemas de convivencia y seguridad.

"Este no es un juez común porque las decisiones que toma no son pasibles de revisión, ya que no hay un órgano superior que pueda revisarlas", sostuvo Ambrosini.

"Las decisiones que ha tomado han sido todas malas y han generado gravámenes irreparables para todos los mendocinos. Es claro, sin estas decisiones, Peláez y Quiroga estarían con vida y la nena de 12 años no tendría arruinada la vida", defendió Ambrosini.

Quiénes decidirán el futuro del juez Sarmiento

El Jury está integrado por 21 miembros: los 7 jueces de la Suprema Corte de Justicia (Dalmiro Garay, María Teresa Day, Norma Llatser, José Valerio, Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez); los senadores Martín Kerchner, Alejandro Diumenjo, Natalia Eisenchlas, David Saez Mauricio Sat y Helio Perviú; y los diputados Jorge López, Daniel Llaver, Ricardo Tribiño, Beatriz Martínez, Jorge Difonso, Mauricio Torres y Germán Gómez.

El jury contra Sarmiento se inicia poco tiempo después del fallo histórico contra el ex juez federal Walter Bento, quien fue condenado a 16 años de prisión y al pago de una multa superior a los 540 millones de pesos, por liderar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a cambio de resoluciones judiciales favorables.

A esto se suma la renuncia presentada por el ahora ex subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, denunciado por violencia de género y abuso sexual.