7 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
histórico fallo en la justicia federal

La condena por corrupción más alta de la historia de Mendoza: un repaso de historia

La condena a Walte Bento se transformó en el fallo contra la corrupción más imortante de la historia de la Provincia de Mendoza.

Walter Bento, preso por corrupción.

Walter Bento, preso por corrupción.

 Por Pablo Segura

La mega causa por coimas en la justicia, con Walter Bento a la cabeza, se transformó en un caso emblemático en la Provincia de Mendoza y el juicio, que tuvo anoche su condena al ex juez a 18 años de cárcel, lo terminó de confirmar: fue la condena por corrupción más alta de la historia, al menos, en nuestra provincia.

Lee además
Walter Bento, condenado por corrupción video
corrupción

Durísima condena a Walter Bento: 18 años de cárcel y multa de $540 millones
Mariano Fragueiro Frías, abogado de Walter Bento, anticipó que apelarán la sentencia. 
batalla judicial

La estrategia de la defensa de Walter Bento tras la condena

La historia judicial de la Provincia de Mendoza tiene casos sumamente conocidos, pero ninguno de esos llegó a este fin. O hubo jueces y fiscales destituidos sin sentencias penales o bien se trató de crímenes de lesa humanidad, donde se investigó un plan sistemático para cometer una serie de delitos atroces como torturas o asesinatos.

La condena por corrupción a Walter Bento, la más alta de la historia

En fin, el uso indebido del poder que tiene un funcionario público, en este caso un juez, para obtener beneficios personales, no había generado una investigación y sentencia de tal magnitud.

Walter Bento
El clan Walter Bento, condenado por asociación ilícita.

El clan Walter Bento, condenado por asociación ilícita.

En la Provincia de Mendoza, seguramente, se recordará durante años el caso de Luis Leiva, el ex juez federal que fue destituido en mayo del 2002 por mal desempeño de sus funciones en el marco de una investigación por la caída del Banco Mendoza, causa en la que procesó a Raúl Moneta.

Justamente Moneta fue quien denunció a Leiva por pedirle coimas, pero dicha causa nunca llegó a tener sentencia. Y paradójicamente, quien reemplazó a Leiva en el Juzgado Federal 1 fue Walter Bento.

Siguiendo con la historia, al caso Leiva sólo se le podrán sumar los jueces que fueron juzgados en el marco de crímenes de lesa humanidad, hechos sumamente más graves pero no vinculados con un hecho estricto de corrupción típica.

Otilio Romano
Otilio Romano, condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad.

Otilio Romano, condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad.

El recordado juicio a los jueces condenó a prisión perpetua a Otilio Romano, Luis Miret, Rolando Carrizo y Guillermo Petra. Pero, insistimos, en el marco de otro tipo de hechos.

Otros funcionarios judiciales investigados por corrupción

Si profundizamos la investigación, encontraremos pocos ejemplos, como el caso del fiscal de Estado Joaquín de Rosas, también destituido por mal desempeño de sus funciones al ser denunciado por favorecer a privados en una compensación de deudas vinculadas a terrenos expropiados en Divisadero Largo. Sin embargo, aquí tampoco hubo sentencia penal.

jury Joaquin de Rosas, poder judicial, juicio pol

También surge la investigación contra Anabel Orozco, la famosa "fiscal viajera", quien fue destituida en el 2017 por "fraude a la administracón pública", luego de ser sorprendida de viaje en Brasil cuando había solicitado una licencia por enfermedad.

Así las cosas, la Provincia de Mendoza no había tenido un juicio por corrupción de tal magnitud y la pena decidida por el Tribunal Oral Federal 2 para los 18 imputados, lo demuestra.

La propia fiscal María Gloria André lo resumió: “Es de suma gravedad que una asociación ilícita haya funcionado en el seno de un juzgado del Poder Judicial de la Nación”.

Y si bien es sabido que esta causa, sin quedar firme aún, comenzará ahora una larga batalla judicial en distintos tribunales (con claras chances de ser analizada por la Suprema Corte), seguramente el caso Walter Bento marcará la historia judicial de Mendoza.

Temas
Seguí leyendo

Condena a Walter Bento: todos los bienes decomisados al ex juez federal

Juicio a Walter Bento: la pena a cada uno de los condenados, en detalle

Golpe al crimen en San Martín: allanamientos destaparon armas, drogas y autos robados

Caso racismo en Brasil: liberaron a la abogada argentina detenida

Abigeato en General Alvear: interceptan una camioneta con cinco cabras faenadas

Desbaratan red de tráfico de aves protegidas en Luján de Cuyo

Se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

Qué pena y bajo qué condiciones pidió la defensa de Walter Bento y su familia

LO QUE SE LEE AHORA
Histórico juicio por corrupción, con el ex juez Walter Bento a la cabeza. 
fallo histórico

Juicio a Walter Bento: la pena a cada uno de los condenados, en detalle

Las Más Leídas

Banco Nación ofrece 30% de descuento en combustible: cómo acceder y cuánto se puede ahorrar
ECONOMÍA DOMÉSTICA

Banco Nación ofrece 30% de descuento en combustible: cómo acceder y cuánto se puede ahorrar

Histórico juicio por corrupción, con el ex juez Walter Bento a la cabeza. 
fallo histórico

Juicio a Walter Bento: la pena a cada uno de los condenados, en detalle

El ex juez federal Walter Bento frente a un día clave. video
día de definiciones

Se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

El Gobierno adjudicó la obra de la Ruta Nacional 143, clave para el sur provincial.
Boletín Oficial

El Gobierno adjudicó la obra de la Ruta Nacional 143, clave para el sur provincial: en qué consiste

Grave caso de violencia de género en el barrio Colombia de Las Heras. 
la rescataron vecinos

Violencia de género: brutal ataque a una mujer en Las Heras