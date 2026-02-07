La condena por corrupción más alta de la historia de Mendoza: un repaso de historia

La mega causa por coimas en la justicia, con Walter Bento a la cabeza , se transformó en un caso emblemático en la Provincia de Mendoza y el juicio, que tuvo anoche su condena al ex juez a 18 años de cárcel, lo terminó de confirmar : fue la condena por corrupción más alta de la historia, al menos, en nuestra provincia.

Nunca antes un juez, mucho menos quien tenía competencia electoral, había recibido semejante pena por hechos de corrupción . Ni siquiera había sido acusado.

La historia judicial de la Provincia de Mendoza tiene casos sumamente conocidos , pero ninguno de esos llegó a este fin . O hubo jueces y fiscales destituidos sin sentencias penales o bien se trató de crímenes de lesa humanidad, donde se investigó un plan sistemático para cometer una serie de delitos atroces como torturas o asesinatos.

En fin, el uso indebido del poder que tiene un funcionario público, en este caso un juez, para obtener beneficios personales, no había generado una investigación y sentencia de tal magnitud.

En la Provincia de Mendoza, seguramente, se recordará durante años el caso de Luis Leiva, el ex juez federal que fue destituido en mayo del 2002 por mal desempeño de sus funciones en el marco de una investigación por la caída del Banco Mendoza, causa en la que procesó a Raúl Moneta.

Justamente Moneta fue quien denunció a Leiva por pedirle coimas, pero dicha causa nunca llegó a tener sentencia. Y paradójicamente, quien reemplazó a Leiva en el Juzgado Federal 1 fue Walter Bento.

Siguiendo con la historia, al caso Leiva sólo se le podrán sumar los jueces que fueron juzgados en el marco de crímenes de lesa humanidad, hechos sumamente más graves pero no vinculados con un hecho estricto de corrupción típica.

El recordado juicio a los jueces condenó a prisión perpetua a Otilio Romano, Luis Miret, Rolando Carrizo y Guillermo Petra. Pero, insistimos, en el marco de otro tipo de hechos.

Otros funcionarios judiciales investigados por corrupción

Si profundizamos la investigación, encontraremos pocos ejemplos, como el caso del fiscal de Estado Joaquín de Rosas, también destituido por mal desempeño de sus funciones al ser denunciado por favorecer a privados en una compensación de deudas vinculadas a terrenos expropiados en Divisadero Largo. Sin embargo, aquí tampoco hubo sentencia penal.

También surge la investigación contra Anabel Orozco, la famosa "fiscal viajera", quien fue destituida en el 2017 por "fraude a la administracón pública", luego de ser sorprendida de viaje en Brasil cuando había solicitado una licencia por enfermedad.

Así las cosas, la Provincia de Mendoza no había tenido un juicio por corrupción de tal magnitud y la pena decidida por el Tribunal Oral Federal 2 para los 18 imputados, lo demuestra.

La propia fiscal María Gloria André lo resumió: “Es de suma gravedad que una asociación ilícita haya funcionado en el seno de un juzgado del Poder Judicial de la Nación”.

Y si bien es sabido que esta causa, sin quedar firme aún, comenzará ahora una larga batalla judicial en distintos tribunales (con claras chances de ser analizada por la Suprema Corte), seguramente el caso Walter Bento marcará la historia judicial de Mendoza.