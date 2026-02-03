3 de febrero de 2026
Walter Bento, culpable: seguí en vivo el veredicto del juicio por coimas en la justicia federal

El Tribunal Oral Federal 2 da a conocer el veredicto del juicio contra Walter Bento y otros 28 imputados por coimas en la justicia federal.

El Tribunal Oral Federal 1 da a conocer el veredicto del juicio contra Walter Bento. Foto: Cristian Lozano.&nbsp;
El Tribunal Oral Federal 1 da a conocer el veredicto del juicio contra Walter Bento. Foto: Cristian Lozano.
 Por Pablo Segura

Desde las 14.30 de este martes el Tribunal Oral Federal 2 de nuestra provincia lee el veredicto del juicio contra Walter Bento, en el juicio que investiga una serie de coimas en la justicia federal, proceso en el que hay 28 imputados en total por distintos delitos.

En las explicaciones del veredicto, la presidenta del tribunal, Gretel Diamante, anticipó que Walter Bento lideraba un "entramado familiar" para obtener un lavado de activos, "lo que constituye un caso de corrupción judicial".

Además, afirmó que el tribunal tiene "acreditado que desde el 2007 existió una estructura criminal (asociación ilícita) a cargo de Walter Bento".

También hizo hincapié sobre el delito de falsedad ideológica, luego de que Bento y su mujer recibieran un crédito subsidiado con fines habitacionales, cuando a esa altura ya tenían seis casas, entre ellas, algunas en el barrio privado Palmares y otra en Napoles.

La última audiencia, en detalle

Durante la mañana de hoy, seis imputados hablaron por última vez ante el tribunal presidido por Gretel Diamante y luego las juezas pasaron a deliberar para dar a conocer el veredicto, el cual fue anunciado para las 14.30 de hoy.

De esta forma, hoy se dará a conocer el fallo contra los 28 imputados, entre ellos, el ex juez Walter Bento, su pareja, Marta Boiza y los dos hijos de ambos. Tras conocerse el veredicto, el tribunal dará a conocer, en principio el viernes, las penas.

Ayer lunes el ex magistrado con competencia electoral habló por última vez y volvió a cuestionar, por enésima vez, la investigación liderada por el fiscal Dante Vega. También habló su hijo y otros de los acusados, quienes se declararon inocentes.

Embed - TOCF Mendoza N°2 - Causa Ortego

Juicio a Walter Bento: el pedido de la fiscalía

Cabe recordar que la fiscalía, en sus alegatos, pidió que sean condenados 25 de los 28 imputados que tiene el juicio.

María Gloria André solicitó que sean absueltos Luciano Bento, Octavio Billi y Leandro Cirot.

Sobre Walter Bento, la fiscal solicitó que se lo condene por tener responsabilidad penal en los delitos de asociación ilícita (como jefe), cohecho pasivo agravado por 11 hechos, prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por ser funcionario público, falsedad ideológica, abuso de autoridad, desobediencia y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.

Además, solicitó que también sea declara culpable la pareja de Bento, Marta Boiza, por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica, como así también uno de sus hijos, Nahuel, por lavado de activos.

Walter Bento e hijos juicio

Jaime Alba (abogado): responsabilidad penal por asociación ilícita como organizador en concurso real con cohecho activo en 1 hecho (caso 7), abuso de autoridad en calidad de participe primario por 4 hechos.

Alfredo Aliaga: cohecho activo agravado en calidad coautor en 1 hecho (caso 7).

Luis Francisco Álvarez (abogado): asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado por un hecho (caso 10), abuso de autoridad como partícipe primario en un hecho.

Facundo Mariano Alzogaray: cohecho activo agravado coautor un hecho (caso 13).

Javier Leonidas Angeletti (abogado): asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado como coautor por 2 hechos (casos 7 y 15).

Alejandro Aramayo (abogado): asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado por dos hechos (casos 1 y 3).

Walter Eduardo Bardinella: asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado por tres hechos (casos 1, 2 y 3).

Carlos Federico Barón Knoll: cohecho activo agravado por un hceho (caso 13).

Martín Rodolfo Bazán: cohecho activo agravado por un hecho (caso 8), con el agravante por funcionario público (por ser policía).

Marcos Calderón: cohecho activo agravado por un hecho (caso 4).

Francisco Castro: cohecho activo agravado por un hecho (caso 13).

Walter Anibal Costa: cohecho activo agravado por un hecho (caso 7).

Enrique de la Cruz: cohecho activo agravado en un hecho (caso 9).

Daniel Gonzalo Martínez Pinto: cohecho activo agravado por un hecho (caso 10).

Juan Carlos Molina: cohecho activo agravado por un hecho (caso 3).

José Moschetti: asociación ilícita como miembro, violación de secretos y violación de los deberes de funcionario público.

Eugenio Nasi: cohecho activo agravado por un hecho (caso 2).

Cristian Oliva: cohecho activo agravado por un hecho (caso 15).

Luciano Ortego: asociación ilícita como organizador en concurso real con cohecho activo agravado por 6 hechos (casos 1, 2, 3, 4, 5 y 15).

Leopoldo Martín Ríos: asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado por 3 hechos (casos 1, 3 y 8).

Omar Rodríguez: cohecho activo agravado por un hecho (caso 5).

José María Sanguedolce: cohecho activo agravado por un hecho (caso 9).

Fotos: Cristian Lozano.

