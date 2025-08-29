alegatos

La fiscalía pidió que Walter Bento sea declarado culpable de todos los delitos acusados

Al cerrar sus alegatos, la fiscal del juicio a Walter Bento pidió que el ex juez sea declarado culpable de todos los delitos imputados.

Complicado. Walter Bento arriesga una pena a varios años de cárcel. 

Foto: Yemel Fil
 Por Pablo Segura

El juicio por coimas en la justicia federal está llegando a su fin y este viernes la fiscal María Gloria André solicitó que el ex juez federal Walter Bento, sea declarado culpable por una larga lista de delitos vinculados a corrupción y manejo irregular de la Justicia, por lo que el principal acusado del debate podría recibir una pena a varios años de cárcel.

Tras meses de alegato, este viernes la fiscalía finalizó su alegato y pidió que la mayoría de los sospechosos sean declarados culpables.

Sobre Walter Bento, la fiscal solicitó que se lo condene por tener responsabilidad penal en los delitos de asociación ilícita (como jefe), cohecho pasivo agravado por 11 hechos, prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por ser funcionario público, falsedad ideológica, abuso de autoridad, desobediencia y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.

Además, solicitó que también sea declara culpable la pareja de Bento, Marta Boiza, por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica, como así también uno de sus hijos, Nahuel, por lavado de activos. En tanto que para Luciano Bento se requirió la absolución.

De los 28 imputados que llegaron al fin del debate, se pidió condena para 25.

Fin de los alegatos en el juicio a Walter Bento: el pedido de la fiscalía

Para André, quedó probado que Walter Bento era jefe de una asociación ilícita que, durante años, exigió coimas a cambio de beneficios judiciales.

La investigación sostiene que el magistrado y un grupo de colaboradores ofrecían resoluciones favorables a imputados a cambio de sumas de dinero, alterando el normal funcionamiento de la Justicia Federal.

De esta manera, el pedido de condena marca un punto de quiebre en un proceso judicial que lleva más de tres años y que derivó en la destitución de Bento del cargo, en 2023, tras un jury de enjuiciamiento.

André destacó en el cierre de su alegato la colaboración de los cuatro imputados "arrepentidos" y sostuvo que quedó "ampliamente probado la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita".

La fiscal María Gloria André cerró su alegato este viernes en el juicio contra Walter Bento.

“Esta causa es por una organización criminal que desde el interior de este edificio, se dedicó a lo largo de varios años a cometer distintos delitos, que tenían el epicentro el cobro de sobornos a cambio de resoluciones judiciales. No hay dudas que varios abogados del foro local estaban al tanto. No hay dudas de las vinculaciones policiales y del uso de esas vinculaciones para los fines delictivos. No hay dudas que la banda cobraba muchísimo dinero por las resoluciones judiciales. No hay dudas que Diego Aliaga era un nexo con el juez Bento", resumió la fiscal al cerrar su alegato.

El debate continuará el 10 de septiembre con los alegatos de la defensa. Cuando finalice toda esta etapa, habrá una audiencia de cesura para pedir las penas.

El detalle de cada una de las condenas que pidió la fiscal del juicio a Walter Bento

De los 28 imputados que llegaron al cierre del proceso, se pidió condena para 25 de ellos. En tanto que la fiscal solicitó que sean absueltos Luciano Bento, Octavio Billi y Leandro Cirot. A continuación, el detalle del pedido de la fiscal André.

Jaime Alba (abogado): responsabilidad penal por asociación ilícita como organizador en concurso real con cohecho activo en 1 hecho (caso 7), abuso de autoridad en calidad de participe primario por 4 hechos.

Alfredo Aliaga: cohecho activo agravado en calidad coautor en 1 hecho (caso 7).

Luis Francisco Álvarez (abogado): asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado por un hecho (caso 10), abuso de autoridad como partícipe primario en un hecho.

Facundo Mariano Alzogaray: cohecho activo agravado coautor un hecho (caso 13).

Javier Leonidas Angeletti (abogado): asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado como coautor por 2 hechos (casos 7 y 15).

Alejandro Aramayo (abogado): asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado por dos hechos (casos 1 y 3).

Walter Eduardo Bardinella: asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado por tres hechos (casos 1, 2 y 3).

Carlos Federico Barón Knoll: cohecho activo agravado por un hceho (caso 13).

Martín Rodolfo Bazán: cohecho activo agravado por un hecho (caso 8), con el agravante por funcionario público (por ser policía).

Marcos Calderón: cohecho activo agravado por un hecho (caso 4).

Francisco Castro: cohecho activo agravado por un hecho (caso 13).

Walter Anibal Costa: cohecho activo agravado por un hecho (caso 7).

Enrique de la Cruz: cohecho activo agravado en un hecho (caso 9).

Daniel Gonzalo Martínez Pinto: cohecho activo agravado por un hecho (caso 10).

Juan Carlos Molina: cohecho activo agravado por un hecho (caso 3).

José Moschetti: asociación ilícita como miembro, violación de secretos y violación de los deberes de funcionario público.

Eugenio Nasi: cohecho activo agravado por un hecho (caso 2).

Cristian Oliva: cohecho activo agravado por un hecho (caso 15).

Luciano Ortego: asociación ilícita como organizador en concurso real con cohecho activo agravado por 6 hechos (casos 1, 2, 3, 4, 5 y 15).

Leopoldo Martín Ríos: asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado por 3 hechos (casos 1, 3 y 8).

Omar Rodríguez: cohecho activo agravado por un hecho (caso 5).

José María Sanguedolce: cohecho activo agravado por un hecho (caso 9).

