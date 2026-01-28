28 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Siniestro

Tragedia en Tunuyán: un menor falleció en un accidente vial mientras circulaba en bicicleta

Ocurrió en calle Aru Moisés y Ruta 92, de Vista Flores. El niño fue embestido por una camioneta Toyota Hilux mientras circulaba en bicicleta.

La tragedia se produjo en la intersección de calle Aru Moisés y Ruta Provincial 92

Por Sitio Andino Policiales

Un menor de 12 años falleció durante la tarde de este miércoles tras un trágico accidente vial en el departamento de Tunuyán. El hecho ocurrió alrededor de las 16.30, cuando el menor circulaba en bicicleta y, por motivos que aún se investigan, fue embestido por una camioneta Toyota Hilux.

Cómo ocurrió el accidente

La tragedia se produjo en la intersección de calle Aru Moisés y Ruta Provincial 92, en la localidad de Vista Flores. Tras el impacto, la víctima perdió la vida en el lugar. El conductor del rodado fue identificado como J.M.M de 58 años.

Según la primera información oficial, la camioneta circulaba de Norte a Sur por la Ruta 92 cuando colisionó con la bicicleta, la cual no circulaba por la ciclovía habilitada. Además, informaron que el niño no iba acompañado de un adulto, pero si en compañía de otros menores.

Como consecuencia del impacto, el niño resultó con lesiones de extrema gravedad y posteriormente, personal médico constató su fallecimiento.

Por estas horas, personal policial y peritos trabajan en la zona para determinar la mecánica del siniestro y establecer responsabilidades.

