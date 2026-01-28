28 de enero de 2026
Sitio Andino
Avanza la investigación

Homicidio en Luján de Cuyo: cayó una mujer conocida como "Maruca" y ya son 4 los imputados

La mujer es pareja de uno de los hombres arrestados por el homicidio de Gerardo Mauricio Giménez en Luján de Cuyo. La decisión de la Fiscalía.

Fueron imputados por el delito de homicidio agravado

 Por Carla Canizzaro

El homicidio de Gerardo Mauricio Giménez, ocurrido en la madrugada del sábado y que conmocionó a Luján de Cuyo, registró en las últimas horas un nuevo avance judicial. El Ministerio Público Fiscal informó que ya son cuatro las personas imputadas en la causa, entre ellas una mujer conocida como "Maruca".

La mujer fue identificada como Andrea María Briceño Rodríguez, quien fue detenida durante la tarde de este miércoles. Tras su aprehensión, la Fiscalía de Homicidios resolvió avanzar con la imputación formal tanto de ella como de los otros tres sospechosos involucrados en el crimen.

poder judicial, polo judicial, ministerio publico fiscal.jpg
El Ministerio Público Fiscal informó que ya son cuatro las personas imputadas en la causa

En este marco, Emiliano Miguel Briceño Castillo, Andrea María Briceño Rodríguez, Rodrigo Jairo Castillo y Brian Nahuel Gatica Briceño fueron imputados por el delito de homicidio agravado, calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por haber sido cometido con el empleo de un arma de fuego.

Fuentes judiciales aclararon que la imputación para las personas mencionadas es en calidad de coautores, conforme a lo establecido en el artículo 45 del Código Penal.

Quién es la mujer detenida por el homicidio

Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación, este miércoles fue detenida una mujer conocida como "Maruca", quien estaría vinculada directamente al homicidio. La sospechosa es pareja de uno de los hombres arrestados, a quien la Policía le secuestró un arma de fuego que ahora es sometida a peritajes.

Los investigadores no descartan que esa arma haya sido utilizada en el ataque que terminó con la vida de Giménez, por lo que su análisis será clave para definir responsabilidades penales.

homicidio, gerardo giménez, luján de cuyo
En Facebook, conocidos de Giménez manifestaron su tristeza y reclamaron Justicia

Así capturaron en Las Heras a uno de los acusados

Un operativo policial realizado en Las Heras permitió la detención de un joven acusado de homicidio ocurrido en Luján de Cuyo. El procedimiento se concretó cuando el sospechoso se desplazaba a bordo de un camión, acompañado por otras dos personas. Durante la intervención, la Policía secuestró armas de fuego, municiones y diversos elementos de interés judicial.

El procedimiento tuvo lugar el sábado 25 de enero, alrededor de las 17.50, en la intersección de calle Álvarez Condarco, entre Dorrego y Matheu, cuando efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Las Heras realizaban recorridos preventivos por la zona.

homicidio, detención, las heras, luján de cuyo
Durante el procedimiento, la Policía secuestró armas de fuego, municiones y otros elementos

En ese contexto, los uniformados observaron un camión de color azul y blanco que aparentemente realizaba una mudanza. Sobre la carga viajaban dos hombres, motivo por el cual se dispuso su identificación.

Durante el procedimiento, los individuos ofrecieron resistencia, por lo que fueron reducidos e inmovilizados por el personal policial. Al verificar sus datos personales, los efectivos constataron que uno de ellos era Brian Nahuel Gatica Briceño, de 26 años, quien se encontraba vinculado a un homicidio ocurrido el sábado en el barrio Viñas Costa Flores de Luján de Cuyo.

Qué secuestraron en el procedimiento

Ante esta situación, se realizó la requisa del vehículo en presencia de testigos. En el interior del camión, la Policía halló una bolsa de tela vegetal que contenía dos armas de fuego: una pistola calibre 9 mm marca Bersa, con el número de serie limado, y una pistola calibre 22 mm.

homicidio, detención, las heras, luján de cuyo
La Policía secuestró armas de fuego, municiones y otros elementos de interés judicial

Además, se secuestraron municiones de ambos calibres, cargadores, balanzas digitales y cuatro teléfonos celulares. Entre los elementos también se encontró una bolsa con una sustancia blanquecina en forma de piedra, compatible con cocaína.

