Violencia en Perdriel

Tragedia en un cumpleaños: asesinaron a un hombre tras una discusión en Luján de Cuyo

Un violento homicidio ocurrió en Luján de Cuyo esta mañana. Un hombre falleció tras ser baleado durante un festejo en el barrio Costa Flores de Perdriel.

Foto: Cristian Lozano
La policía de Luján de Cuyo investiga un homicidio ocurrido esta mañana en la localidad de Perdriel. La víctima, Gerardo Mauricio Giménez, recibió un disparo durante un altercado originado por ruidos molestos en un festejo familiar. Tras un operativo en la zona, las autoridades detuvieron al presunto autor del disparo, un joven de 26 años que intentaba escapar a pie.

El incidente tuvo lugar en una vivienda de la calle Costa Flores y Thames, donde se celebraba el cumpleaños de un menor. Según el testimonio de la propietaria del inmueble, el conflicto se inició cuando un grupo de personas comenzó a reclamar por ruidos molestos y gritos. La situación escaló rápidamente hasta que se efectuaron disparos contra la propiedad, hiriendo a Giménez en la zona lateral derecha de las costillas.

Al arribar el personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), se encontraron una escopeta tumbera y vainas servidas de 9 milímetros y cartuchos de escopeta calibre 12.70 en el jardín y la vereda. La víctima fue estabilizada y trasladada de urgencia al Hospital Central, donde el médico de guardia constató su fallecimiento debido a que el proyectil no presentaba orificio de salida, complicando su cuadro clínico de manera irreversible.

1768479023998-patrulla-policialjpg copy
La policía se encuentra investigando un homicidio en Luján de Cuyo

Detención y antecedentes de los involucrados

Gracias a la descripción de los vecinos, quienes señalaron que los agresores se movilizaban en un vehículo blanco, la policía montó un operativo cerrojo. Minutos después, en el Callejón Villanueva, el personal ubicó al presunto autor, identificado como B.N.G.B., quien caminaba con una herida en el rostro acompañado por una mujer y un niño. Durante la requisa, se le secuestró un cuchillo de cocina tipo serrucho.

La investigación reveló que tanto la víctima como el victimario poseían antecedentes penales. Giménez tenía causas por resistencia a la autoridad y uso de documento falso. Por su parte, el detenido cuenta con un frondoso prontuario por amenazas agravadas y diversos robos calificados en banda con uso de armas de fuego y participación de menores de edad, registrados mayormente durante el año 2018.

Medidas dispuestas por la Justicia

La Oficina Fiscal de Luján, a cargo de la Dra. Tramontana, ordenó que el personal de Científica trabaje en el lugar del hecho para recolectar pruebas adicionales. El sospechoso fue trasladado a la Comisaría 11° para realizarle el barrido electrónico de pólvora en las manos, mientras que el menor que lo acompañaba quedó a disposición del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) para su resguardo legal. La causa permanece bajo secreto de sumario mientras se terminan de tomar las declaraciones testimoniales a los presentes en el festejo para terminar de reconstruir la mecánica del ataque.

