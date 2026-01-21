Villa Hipódromo, escenario de dos crímenes que marcaron a Godoy Cruz con casi 20 años de diferencia

Villa Hipódromo , en Godoy Cruz , volvió a convertirse en el escenario de un nuevo episodio de violencia que terminó con la vida de un adolescente . El hecho remite inevitablemente a otro homicidio que marcó a Mendoza y ocurrió en la misma zona: el asesinato de Laura Abonassar , en 2007 , un caso que conmocionó a la provincia y se convirtió en símbolo del reclamo social por mayor seguridad.

El episodio más reciente ocurrió durante la madrugada, cerca de las 3.10, en inmediaciones de calles 1° de Mayo y Matienzo , cuando una pelea entre vecinos con conflictos previos, en el marco de un festejo de cumpleaños , escaló hasta el uso de armas de fuego.

Como consecuencia, un adolescente de 17 años , identificado como Joaquín Isaías Morales Contreras, falleció tras recibir un disparo en el hemitórax derecho, mientras que otras dos personas resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas. Personal policial tomó conocimiento de la situación a través de un llamado al 911 y, al arribar al lugar, encontró a un menor de 17 años herido , tendido en la vía pública.

La escena fue preservada por efectivos de la UID y Policía Científica , quienes secuestraron tres vainas calibre .22. La Fiscalía de Homicidios , a cargo de la fiscal Andrea Lazo , investiga el hecho y, de manera preliminar, un menor de 17 años fue señalado como presunto autor de los disparos. Tres personas quedaron demoradas.

El recuerdo de un crimen que conmocionó a Mendoza: el homicidio de Abonassar

Este nuevo homicidio reaviva el recuerdo del crimen de Laura Abonassar, ocurrido el 14 de abril de 2007, también en Godoy Cruz y frente a la plaza Juan de Dios Videla, en el corazón de Villa Hipódromo. Laura, tenía 42 años, era esposa y madre de dos hijos, fue asesinada de un disparo por delincuentes que le robaron el auto. En el ataque, su hijo de seis años fue arrojado a una acequia y los agresores escaparon tras chocar el vehículo robado contra un colectivo.

Por este crimen, el 24 de setiembre hubo tres condenados: Leonardo Abel Palacios (20), José Agustín Ramos (27) y Javier Romero (22).

Palacio, el único de los condenados que solicitó clemencia al tribunal, falleció un mes y medio después de la sentencia. Ocurrió el domingo 9 de noviembre de 2008, en el penal San Felipe, mientras las defensas avanzaban con la preparación de los recursos de apelación.

Aquel crimen desató una fuerte reacción social y política sin precedentes en la provincia, con multitudinarias marchas en reclamo de seguridad y cambios urgentes en el área. La investigación permitió identificar y condenar a los responsables, quienes recibieron prisión perpetua por homicidio criminis causa.

Dos hechos distintos, el mismo escenario

A casi dos décadas de aquel asesinato, y pese al paso del tiempo y a los cambios institucionales, Villa Hipódromo vuelve a ser escenario de un hecho fatal vinculado a la violencia armada. Dos episodios separados por años, pero atravesados por el mismo escenario y la misma tragedia: la pérdida de vidas jóvenes y la persistencia de la violencia.