El duro relato de un joven que presenció el crimen del adolescente en Godoy Cruz

La víctima fue identificada como Joaquín Isaías Morales, quien ingresó sin signos vitales al hospital Lencinas

Lo que comenzó como un festejo de cumpleaños terminó de la peor manera en el barrio Villa Hipódromo de Godoy Cruz . Una pelea desembocó en el asesinato de un adolescente de 17 años que murió tras recibir un disparo de arma de fuego . Ocurrió alrededor de las 3.10 en las inmediaciones de la plaza Juan de Dios Videla .

La víctima fue identificada como Joaquín Isaías Morales , quien ingresó sin signos vitales al hospital Lencinas con una herida de arma de fuego en el hemitórax derecho , según confirmaron fuentes policiales. Este caso es el segundo homicidio en lo que va del 2026.

Violencia urbana Un menor de 12 años murió durante un tiroteo entre la policía y ocupantes de un auto en fuga

La víctimas eran su esposa y su hija Imputaron en Malargüe a conductor por la muerte de dos mujeres

El hecho generó una profunda conmoción entre los vecinos de la zona ya que solía ser un barrio tranquilo . Los jóvenes que se encontraban con junto a Joaquín al momento del ataque también se vieron visiblemente afectados por la situación. De acuerdo con la información oficial, el conflicto se habría originado a partir de una pelea entre un vecinos que mantenían disputas previas , situación que escaló hasta el uso de armas de fuego.

En diálogo con Sitio Andino, un adolescente amigo de la víctima relató lo ocurrido y aportó detalles clave sobre la secuencia del ataque . "Un chico que venía con nosotros se empezó a tirar piñas con el que después disparó. Cuando uno dice que le pegaron, nos acercamos todos a socorrerlo , y ahí otro amigo dice que también le habían pegado", explicó.

Ocurrió alrededor de las 3.10 en las inmediaciones de la plaza Juan de Dios Videla

El testigo aseguró que, en medio del caos, Joaquín comenzó a desvanecerse. "Yo lo agarro, lo levanto y estaba convulsionando. Como pudimos, subimos a Joaquín y a su hermano a una moto para llevarlos al hospital", relató. Minutos después, entre gritos y llantos, el grupo se enteró de la peor noticia: el adolescente había fallecido.

Ella le da el arma al chico, entonces se sintió en apuros, sacó el arma y empezó a largar tiros para todos lados Ella le da el arma al chico, entonces se sintió en apuros, sacó el arma y empezó a largar tiros para todos lados

Dos jóvenes resultaron heridos

En el mismo episodio resultó gravemente herido el hermano de la víctima, de 22 años, quien recibió un disparo en el costado izquierdo del pecho, con orificio de salida por la espalda. Fue trasladado de urgencia al hospital Central, donde ingresó directamente al quirófano y permanece internado.

hospital central, dengue, enfermedades respiratorias.jpg Fue trasladado de urgencia al hospital Central, donde ingresó directamente al quirófano y permanece internado Foto: Yemel Fil

Además, un tercer involucrado, un menor de 16 años, sufrió una herida de arma de fuego superficial y fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado, sin necesidad de ser trasladado a un centro asistencial.

Peleas previas y un joven como presunto autor del disparo en Godoy Cruz

Según el testimonio del joven entrevistado, durante esa misma noche ya se había producido un enfrentamiento previo. "Hubo una discusión antes entre dos chicos. Uno de ellos fue a hablar con la madre, y después volvió con ella y con un hermano mayor. Ella le da el arma al chico, entonces se sintió en apuros, sacó el arma y empezó a largar tiros para todos lados".

villa hipódromo, godoy cruz, homicidio Lo que comenzó como un festejo de cumpleaños terminó de la peor manera en el barrio Villa Hipódromo de Godoy Cruz

Visiblemente afectado, el adolescente recordó a Joaquín como un amigo muy cercano. "Era un hermano, un compañero. Nos criamos juntos en el barrio, caminamos toda la vida acá. Toda su familia vive en la zona", expresó conmocionado.

La causa quedó en manos de la Justicia, que trabaja para esclarecer lo ocurrido, identificar responsabilidades y determinar cómo se produjo la balacera que terminó con la vida de un menor y dejó a otros dos jóvenes heridos.

Los detalles del brutal asesinato en Villa Hipódromo

El hecho ocurrió cerca de las 3:10, en la intersección de calle 1° de Mayo y Matienzo, cuando se desató una pelea entre vecinos con conflictos previos, que escaló hasta el uso de armas de fuego, según indicaron fuentes policiales.

La situación fue advertida a través de un llamado al 911, realizado por un familiar de una de las víctimas, quien informó que durante el enfrentamiento comenzaron a efectuarse disparos contra las personas presentes en el lugar.

1768479023998-patrulla-policialjpg copy La situación fue advertida a través de un llamado al 911, realizado por un familiar de una de las víctimas Imagen ilustrativa

Al arribar el personal policial, en la intersección de 1° de Mayo y Amengual, se encontró a un menor de 16 años herido por arma de fuego, tendido en el suelo y siendo asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Personas demoradas y una investigación a cargo de la Fiscalía de Homicidios

En el lugar del hecho, personal de la Unidad de Investigaciones Departamentales (UID) y de Policía Científica secuestró tres vainas servidas calibre .22, que fueron incorporadas a la causa.

Reconstrucción asesinato en godoy cruz, policia cientifica, homicidio mariana dominguez.jpg Personal de la Unidad de Investigaciones Departamentales (UID) y de Policía Científica secuestró tres vainas servidas calibre .22 - Imagen ilustrativa Foto: Yemel Fil

En el marco de la investigación judicial, quedaron demoradas tres personas: una mujer y sus dos hijos, de 14 y 17 años. De manera preliminar, el menor de 17 fue señalado como el presunto autor de los disparos.

El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 27° de Godoy Cruz, mientras que la causa es investigada por la Fiscalía de Homicidios, bajo la intervención de la fiscal Andrea Lazo, con la presencia en el lugar de la ayudante fiscal Dra. Rinaldi.