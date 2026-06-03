Homicidio por error: cómo ocurrió el crimen del empleado municipal en Guaymallén

La víctima era un empleado municipal de Guaymallén que había sido padre hace poco.

La investigación por el homicidio de Germán David Di Giovambattista (40), el empleado municipal asesinado en Guaymallén el pasado 11 de abril, dio un giro clave en las últimas horas con la imputación de siete sospechosos y una detallada reconstrucción de los hechos realizada por la Fiscalía de Homicidios.

Según la hipótesis que sostiene la fiscal Andrea Lazo junto a los investigadores de la División Homicidios de la Policía de Mendoza, el crimen se desencadenó a raíz del robo previo de una motocicleta y un teléfono celular.

Y en ese sentido, los agresores se equivocaron de casa al intentar recuperar esos bienes , asesinando a la víctima, que nada tenía que ver con el robo.

La hipótesis fiscal indica que todo se originó a través del robo mencionado, cuya víctima fue un sujeto identificado como Lucas Lisanti Gómez.

A partir de esa situación, un grupo de personas, previo a averiguar quién era el autor de ese atraco, decidió dirigirse hasta la vivienda de la víctima, ubicada sobre calle Mathus Hoyos al 4400, en El Bermejo, para exigir la devolución de esos elementos.

detenidos homicidio Germán Di Giovambattista Algunos de los imputados por el homicidio del empleado municipal, vinculados a la barra brava del club Deportivo Maipú.

La reconstrucción fiscal indica que cerca de la medianoche del 11 de abril arribaron al domicilio Brian Jesús Amaya Gómez, Gustavo Alfredo Gómez Knap, Lucas Lisanti Gómez, Maximiliano Nahuel Miranda Del Giudice, Lucas Matías Espíndola Oviedo, Gerardo Emanuel Sosa y Fernando Ismael Tejada Quiroga.

Una vez en el lugar, comenzaron a forzar el portón de ingreso mientras lanzaban amenazas y reclamos vinculados a la motocicleta sustraída.

Frente a esa situación, y con su esposa e hijas dentro de la vivienda, Di Giovambattista decidió salir para enfrentar a quienes atacaban su propiedad, claramente, sin saber qué estaba pasando realmente.

De acuerdo con la acusación, en ese momento fue agredido físicamente y, posteriormente, Brian Jesús Amaya Gómez habría efectuado el disparo que terminó con su vida.

Cómo sigue la investigación por homicidio y los roles de cada uno de los detenidos

La pesquisa también sostiene que el resto de los imputados tuvo distintos niveles de participación antes, durante y después del ataque.

En el caso de Gustavo Alfredo Gómez Knap, padre de Lucas Lisanti Gómez, la Fiscalía considera acreditado que condujo el vehículo utilizado para trasladar al grupo y facilitar posteriormente la fuga conjunta de los involucrados (se cree que se mantuvo en el coche mientras se perpetraba el crimen).

Con los cuatro nuevos detenidos capturados tras nueve allanamientos simultáneos en Maipú y Ciudad, ya son siete los imputados en la causa. La mayoría de ellos tendría vínculos con sectores de la barra brava del Club Deportivo Maipú.

Los investigadores consideran que las pruebas reunidas durante meses permitieron reconstruir con precisión la secuencia del homicidio y avanzar sobre todos los presuntos partícipes.