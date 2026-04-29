29 de abril de 2026
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Homicidio

Allanamiento: caen implicados en un homicidio y robo en Guaymallén

La policía detuvo a dos de los presuntos autores de un homicidio durante un robo en una casa de Guaymallén.

La víctima del homicidio, un hombre de 40 años que hace poco había sido padre.&nbsp;

La víctima del homicidio, un hombre de 40 años que hace poco había sido padre. 

 Por Pablo Segura

Efectivos de investigaciones detuvieron a un hombre y su hijo, señalados como autores del homicidio de Germán David Di Giovambattista (40), el empleado municipal que fue asesinado de un disparo delante de su esposa, durante un asalto en su casa de El Bermejo, en Guaymallén.

Los sospechosos, de apellido Gómez, fueron atrapados tras un allanamiento en Maipú y en las próximas horas serán imputados formalmente, se cree, por un homicidio criminis causa, es decir matar para ocultar o concretar un delito (en este caso un robo).

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homicidio Germán David Di Giovambattista guaymallen b
El homicidio ocurrió en la medianoche del 11 de abril.

El homicidio ocurrió en la medianoche del 11 de abril.

Cayeron los acusados del homicidio de un hombre durante un robo en Guaymallén

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, las pericias y testimoniales incorporadas a la causa señalaron a un padre y su hijo como parte de la banda que cometió el homicidio.

Con tareas de inteligencia, los detectives identificaron a dos de los acusados en una vivienda de Maipú y este miércoles por la mañana se realizó el allanamiento.

Los Gómez fueron detenidos y rápidamente la ministra de Seguridad, María Mercedes Rus, celebró las capturas. “En Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad”, escribió en su cuenta de X.

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Los acusados quedaron detenidos en una comisaría de Maipú y en las próximas horas se ordenará, oficialmente, el traslado de ambos a la penitenciaría provincial.

Cómo ocurrió el homicidio

El crimen de Di Giovambattista ocurrió pasada la medianoche del 11 de abril en su casa de calle Mathus Hoyos al 4.440, en Guaymallén.

Según testigos, al menos cinco delincuentes irrumpieron en la vivienda, en principio, con el objetivo de robarle al hombre su moto.

La víctima, empleado de la Municipalidad de Guaymallén, se defendió con un machete pero en ese momento uno de los delincuentes le disparó. Acto seguido, los delincuentes escaparon en un auto, posiblemente, un VW Bora.

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