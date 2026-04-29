Allanamiento: caen implicados en un homicidio y robo en Guaymallén

La víctima del homicidio, un hombre de 40 años que hace poco había sido padre.

Efectivos de investigaciones detuvieron a un hombre y su hijo, señalados como autores del homicidio de Germán David Di Giovambattista (40), el empleado municipal que fue asesinado de un disparo delante de su esposa, durante un asalto en su casa de El Bermejo, en Guaymallén.

Los sospechosos, de apellido Gómez, fueron atrapados tras un allanamiento en Maipú y en las próximas horas serán imputados formalmente, se cree, por un homicidio criminis causa, es decir matar para ocultar o concretar un delito (en este caso un robo).

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El homicidio ocurrió en la medianoche del 11 de abril.

Di Giovambattista era padre de una niña y el 11 de abril sufrió un asalto en su casa, cuando estaba junto a su familia. El hombre se enfrentó con los delincuentes (al menos cinco sujetos según testigos) y recibió un disparo que le provocó la muerte en pocos minutos.

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De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, las pericias y testimoniales incorporadas a la causa señalaron a un padre y su hijo como parte de la banda que cometió el homicidio.

Con tareas de inteligencia, los detectives identificaron a dos de los acusados en una vivienda de Maipú y este miércoles por la mañana se realizó el allanamiento.

Los Gómez fueron detenidos y rápidamente la ministra de Seguridad, María Mercedes Rus, celebró las capturas. “En Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad”, escribió en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MercedesRus1/status/2049442748688703980&partner=&hide_thread=false Detenidos los sospechosos como autores del homicidio ocurrido en Bermejo.



Tras allanamientos en Maipú, la Policía de Mendoza logró identificar y detener dos sospechosos vinculados al hecho, en el marco de un rápido trabajo investigativo coordinado con la Justicia. — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) April 29, 2026

Los acusados quedaron detenidos en una comisaría de Maipú y en las próximas horas se ordenará, oficialmente, el traslado de ambos a la penitenciaría provincial.

Cómo ocurrió el homicidio

El crimen de Di Giovambattista ocurrió pasada la medianoche del 11 de abril en su casa de calle Mathus Hoyos al 4.440, en Guaymallén.

Según testigos, al menos cinco delincuentes irrumpieron en la vivienda, en principio, con el objetivo de robarle al hombre su moto.

La víctima, empleado de la Municipalidad de Guaymallén, se defendió con un machete pero en ese momento uno de los delincuentes le disparó. Acto seguido, los delincuentes escaparon en un auto, posiblemente, un VW Bora.