25 de abril de 2026
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Tunuyán

Caso Orlando Arias: el crimen que conmocionó a Tunuyán, camino a juicio por jurados

A casi un año del hecho, la causa entra en su etapa final. Hubo nuevas medidas y el imputado espera ser juzgado por un jurado popular.

El cadáver de Arias fue hallado en mayo del años pasado y avanza la causa en tribunales.

El cadáver de Arias fue hallado en mayo del años pasado y avanza la causa en tribunales.

Foto: Yemel Fil
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En un primer momento, la principal hipótesis apuntaba a un accidente. Se creía que la víctima, una persona en situación de calle, podría haber caído a una fogata mientras intentaba calentarse. Sin embargo, con el avance de la investigación, las pericias del Cuerpo Médico Forense descartaron esa posibilidad y confirmaron que se trató de una muerte violenta.

Días después, la Justicia detuvo a un sospechoso, quien fue imputado por el delito de homicidio simple. Semanas más tarde, y gracias a un análisis de ADN realizado con una familiar, se logró identificar a la víctima como Orlando Arias, un hombre en situación de calle que frecuentaba la zona.

Policía Científica cinta peligro
El cuerpo de Orlando Arias fue hallado desmembrado y calcinado el 23 de mayo de 2025 en un descampado de Tunuyán.

El cuerpo de Orlando Arias fue hallado desmembrado y calcinado el 23 de mayo de 2025 en un descampado de Tunuyán.

Novedades en el caso Orlando Arias en Tunuyán

En las últimas horas, la causa sumó nuevas medidas. Según pudo saber este medio a través de fuentes confiables y cercanas a la investigación, el pasado 22 de abril se realizó una inspección ocular nocturna en el lugar del hecho.

De acuerdo con lo informado, del procedimiento participaron efectivos de Policía Científica, cuerpos especiales del Valle de Uco, la Unidad Especial de Patrullaje, representantes de la fiscalía y los defensores del imputado, los abogados penalistas Alfredo Longhin y Leandro Ruiz.

Siempre según estas fuentes, la medida se desarrollaba con normalidad hasta que, minutos antes de su finalización, personas no identificadas comenzaron a arrojar piedras en las inmediaciones de calle San Lorenzo y el Parque de las Vías. Ante esta situación, se efectuaron disparos disuasorios para evitar que el conflicto escalara.

En tanto, según informaron estas fuentes, la defensa del acusado sostiene que se trató de un acto de legítima defensa. Según argumentan, el imputado —quien también se encontraba en situación de calle al momento del hecho— estaba en el descampado cuando fue abordado por dos personas.

En ese contexto, habría golpeado a la víctima con un ladrillo en la cabeza, provocando su caída al fuego, donde posteriormente se produjo su fallecimiento a raíz de las quemaduras.

De acuerdo con esta reconstrucción, partes del cuerpo fueron halladas en distintos sectores del descampado e incluso en una vivienda cercana, y el estado en el que fueron encontrados los restos se explicaría por la acción de animales en la zona.

El caso Orlando Arias, camino al juicio por jurados

Mientras tanto, el imputado continúa privado de su libertad, a la espera de un juicio por jurado en el que 12 ciudadanos del Valle de Uco deberán determinar su responsabilidad penal en un caso que generó un fuerte impacto en la comunidad.

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