17 de abril de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Tunuyán impulsa actividades para adultos mayores con "Juntos de Gira"

El programa municipal ofrece encuentros recreativos con juegos, té y sorteos, promoviendo la integración y el bienestar en distintos puntos del departamento. de Tunuyán.

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Por Sitio Andino Departamentales

El programa “Juntos de Gira” continúa su recorrido por Tunuyán durante el mes de abril, con una propuesta orientada a adultos y adultos mayores que promueve espacios de encuentro, recreación e integración comunitaria.

Las jornadas se desarrollan de 15 a 17 en distintos puntos del departamento, convocando a vecinos a compartir una tarde en un ambiente distendido.

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Tardes de encuentro y recreación en Tunuyán

Durante cada encuentro, los participantes disfrutan de actividades como té, bingo, juegos y sorteos, en un clima que favorece el intercambio y la participación.

La propuesta permite fortalecer vínculos entre personas mayores de diferentes distritos, generando espacios de socialización y acompañamiento.

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Una iniciativa para el bienestar

El programa es impulsado por la Jefatura de Adultos Mayores, dependiente de la Dirección de Gestión Social, en articulación con las delegaciones distritales.

Se trata de una acción concreta del Municipio orientada a promover el bienestar, la inclusión y el acompañamiento de este sector de la comunidad.

Cómo participar del programa en Tunuyán

“Juntos de Gira” continuará llegando a distintos puntos de Tunuyán en las próximas semanas, con nuevas fechas que serán confirmadas oportunamente.

Quienes deseen sumarse pueden acercarse al CIC o a la delegación más cercana a su domicilio, o consultar el cronograma completo a través de los canales oficiales del Municipio.

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