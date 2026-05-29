29 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

"Tunuyán Verde" avanza con nuevas escuelas y refuerza su compromiso con el ambiente

La iniciativa promueve el reciclaje de plástico PET y la educación ambiental en las escuelas del departamento, fortaleciendo el compromiso de estudiantes y familias con el cuidado del entorno.

Tunuyán Verde refuerza su compromiso con el ambiente.

Tunuyán Verde refuerza su compromiso con el ambiente.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tunuyán, junto a la empresa Eco de los Andes, llevó adelante un nuevo encuentro del programa “Tunuyán Verde”, una iniciativa que desde hace más de diez años impulsa la educación ambiental y el reciclaje de plástico PET en las escuelas del departamento.

La actividad se desarrolló en la planta de Eco de los Andes y reunió a directivos y equipos educativos de instituciones que ya forman parte del programa, además de representantes de escuelas que se incorporarán durante la edición 2026.

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Un espacio para evaluar y fortalecer el programa en Tunuyán

La jornada fue organizada en conjunto por la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Tunuyán, Eco de los Andes, COINCE y GAMA, con el objetivo de generar un ámbito de intercambio, reflexión y evaluación sobre el trabajo realizado durante los últimos años.

Durante el encuentro se compartieron experiencias, se analizaron desafíos y se construyeron propuestas destinadas a seguir fortaleciendo esta política ambiental dentro del sistema educativo local.

La directora de Ambiente de Tunuyán, Lucía Fiori, destacó la importancia de escuchar a los equipos directivos y conocer sus aportes para continuar mejorando la iniciativa. “Queremos que los alumnos comprendan que cada botella puede tener otra vida para no terminar en cauces, acequias o vertederos”, expresó la funcionaria.

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Las escuelas de Tunuyàn como agentes de cambio

Uno de los principales objetivos del programa es convertir a las instituciones educativas en espacios de transformación social y ambiental, promoviendo hábitos sustentables desde edades tempranas.

A través de distintas acciones, estudiantes y docentes trabajan en la recuperación y reciclaje de plástico PET, generando conciencia sobre la importancia de reducir el impacto ambiental de los residuos.

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Compromisos ambientales para 2026

Como parte de la jornada, los participantes realizaron dinámicas en mesas de trabajo donde debatieron acerca de los aspectos más valiosos del programa, las dificultades para sostener la participación y las nuevas propuestas que podrían incorporarse en futuras ediciones.

El encuentro culminó con la construcción de un “Muro Verde de Compromisos”, donde cada institución dejó plasmadas acciones concretas para fortalecer durante 2026.

La directora de la escuela Treves de Torres, Elisabeth Martínez, destacó el entusiasmo de los estudiantes y sus familias por participar de la iniciativa. “Crear conciencia de que el planeta es nuestra casa y debemos cuidarlo es el mayor aprendizaje”, afirmó.

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Trabajo conjunto por un Tunuyán más sostenible

Como cierre de la actividad, los asistentes realizaron un recorrido guiado por la planta embotelladora de Eco de los Andes, donde pudieron conocer de cerca los procesos productivos y las acciones vinculadas a la gestión ambiental.

Desde la organización resaltaron que el éxito de “Tunuyán Verde” radica en el trabajo articulado entre el Estado, las empresas y las instituciones educativas, una alianza que permite seguir construyendo una comunidad cada vez más comprometida con el cuidado del ambiente.

Con más de una década de trayectoria, el programa continúa consolidándose como una herramienta clave para formar nuevas generaciones con conciencia ambiental y responsabilidad social.

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