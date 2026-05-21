Detectaron varios casos de varicela en escuelas secundarias de Tunuyán

Luego de la detección de varios casos de varicela en escuelas secundarias de Tunuyán, desde el sistema de salud del Valle de Uco brindaron precisiones sobre la situación sanitaria y llevaron tranquilidad a la población.
Las autoridades sanitarias monitorean la situación luego de confirmarse varios casos de varicela en establecimientos educativos del departamento de Tunuyán.
Luego de la detección de varios casos de varicela en escuelas secundarias de Tunuyán, desde el sistema de salud del Valle de Uco brindaron precisiones sobre la situación sanitaria y llevaron tranquilidad a la población.
El coordinador regional de Salud, Paulo González Trigo, explicó cómo se abordó el incremento de contagios y recordó cuáles son las principales características de la enfermedad.
Según indicaron las autoridades sanitarias, los casos fueron detectados en distintos establecimientos educativos del departamento, principalmente en adolescentes.
A raíz de esta situación, se activaron los protocolos correspondientes para realizar el seguimiento epidemiológico y acompañar a las instituciones educativas.
La varicela es una enfermedad viral altamente contagiosa que suele manifestarse con fiebre, malestar general y erupciones en la piel.
Desde Salud remarcaron que, si bien generalmente evoluciona de manera favorable, es importante mantener medidas de prevención y evitar el contacto con otras personas ante la aparición de síntomas.
Paulo González Trigo destacó que el sistema sanitario se encuentra monitoreando la situación y trabajando de manera coordinada con las escuelas.
Además, llevó tranquilidad a la comunidad al señalar que los casos están siendo controlados y que se mantienen las recomendaciones habituales para evitar nuevos contagios.