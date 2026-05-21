21 de mayo de 2026
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Varicela

Detectaron varios casos de varicela en escuelas secundarias de Tunuyán

Las autoridades sanitarias monitorean la situación luego de confirmarse varios casos de varicela en establecimientos educativos del departamento de Tunuyán.

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Por Sitio Andino Departamentales

Luego de la detección de varios casos de varicela en escuelas secundarias de Tunuyán, desde el sistema de salud del Valle de Uco brindaron precisiones sobre la situación sanitaria y llevaron tranquilidad a la población.

El coordinador regional de Salud, Paulo González Trigo, explicó cómo se abordó el incremento de contagios y recordó cuáles son las principales características de la enfermedad.

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Detectaron casos de varicela en escuelas secundarias

Según indicaron las autoridades sanitarias, los casos fueron detectados en distintos establecimientos educativos del departamento, principalmente en adolescentes.

A raíz de esta situación, se activaron los protocolos correspondientes para realizar el seguimiento epidemiológico y acompañar a las instituciones educativas.

Qué es la varicela y cuáles son sus síntomas

La varicela es una enfermedad viral altamente contagiosa que suele manifestarse con fiebre, malestar general y erupciones en la piel.

Desde Salud remarcaron que, si bien generalmente evoluciona de manera favorable, es importante mantener medidas de prevención y evitar el contacto con otras personas ante la aparición de síntomas.

Llevaron tranquilidad a la comunidad del Valle de Uco

Paulo González Trigo destacó que el sistema sanitario se encuentra monitoreando la situación y trabajando de manera coordinada con las escuelas.

Además, llevó tranquilidad a la comunidad al señalar que los casos están siendo controlados y que se mantienen las recomendaciones habituales para evitar nuevos contagios.

Paulo González Trigo, coordinador de salud del Valle de Uco

Embed - Paulo González Trigo, Coordinador de Salud del Valle de Uco, habló sobre la varicela

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