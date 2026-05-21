Detectaron varios casos de varicela en escuelas secundarias de Tunuyán

Luego de la detección de varios casos de varicela en escuelas secundarias de Tunuyán , desde el sistema de salud del Valle de Uco brindaron precisiones sobre la situación sanitaria y llevaron tranquilidad a la población.

El coordinador regional de Salud, Paulo González Trigo , explicó cómo se abordó el incremento de contagios y recordó cuáles son las principales características de la enfermedad.

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Según indicaron las autoridades sanitarias, los casos fueron detectados en distintos establecimientos educativos del departamento , principalmente en adolescentes.

A raíz de esta situación, se activaron los protocolos correspondientes para realizar el seguimiento epidemiológico y acompañar a las instituciones educativas.

Qué es la varicela y cuáles son sus síntomas

La varicela es una enfermedad viral altamente contagiosa que suele manifestarse con fiebre, malestar general y erupciones en la piel.

Desde Salud remarcaron que, si bien generalmente evoluciona de manera favorable, es importante mantener medidas de prevención y evitar el contacto con otras personas ante la aparición de síntomas.

Llevaron tranquilidad a la comunidad del Valle de Uco

Paulo González Trigo destacó que el sistema sanitario se encuentra monitoreando la situación y trabajando de manera coordinada con las escuelas.

Además, llevó tranquilidad a la comunidad al señalar que los casos están siendo controlados y que se mantienen las recomendaciones habituales para evitar nuevos contagios.

Paulo González Trigo, coordinador de salud del Valle de Uco