San Rafael prepara un fin de semana patrio con música, danza y gastronomía

Este jueves, la Municipalidad de San Rafael presentó la grilla de actividades para este fin de semana en la Villa 25 de Mayo , con motivo de la Revolución . Se trata del Festival del Pericón , la Velada de Gala y los actos protocolares.

"Este año vamos a tener más de 700 bailarines que participan del Pericón , entre instituciones privadas, centros de jubilados, vecinales y todos los talleres municipales. Es una apuesta a seguir creciendo, es un espacio que se genera desde la Municipalidad de San Rafael para que toda la comunidad pueda pasar un buen domingo en familia, con amigos y disfrutando del Día de la Patria ", expresó el director de Cultura local, Marcelo Guajardo.

Este año, las celebraciones contarán con una repetición debido a la gran demanda de entradas. "Vamos a realizar la repetición de la Velada de Gala de manera libre y gratuita. Aquel que no haya adquirido su entrada y no pueda ir a la primera gala, va a tener la posibilidad de estar en la repetición. Tienen que apurarse a retirarlas porque la verdad es que la demanda es muy grande y el aforo es limitado en el Teatro Roma y toda la comunidad está invitada", indicó el funcionario.

Por su parte, el secretario de Gobierno Paulo Campi destacó la oferta gastronómica que habrá y la oportunidad que tendrán los emprendedores para mostrar sus propuestas. "Pretendemos articular, entre aquellas fechas que son significativas para los sanrafaelinos, la posibilidad, en estos momentos de crisis que nos tocan atravesar, de tener para nuestros prestadores y emprendedores un espacio donde puedan ofrecer sus productos", explicó.

Como todos los años habrá cortes de tránsito para ordenar la circulación. Hasta las 13, la Ruta 150 tendrá doble circulación, mientras que después de esa hora solo será de ida hacia la Villa 25 de Mayo, con regreso por la zona de Los Coroneles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/munisanrafael/status/2057073647957786926&partner=&hide_thread=false ¡Gran Festival del Pericón en la Villa 25 de Mayo!



Dom 24

• 12h: Patio de comidas, DJ y Los Malbec.

• 15h: Baile del Pericón.

• Shows: Orquesta Municipal, Mehari y Jarillales.



Lun 25

• 9h: Actos protocolares en Plaza Centenario y Tedeum. pic.twitter.com/9q0c2ERQmR — Municipalidad de San Rafael (@munisanrafael) May 20, 2026

Qué actividades habrá en San Rafael por la Revolución de Mayo

Domingo 24: Festival del Pericón

Las actividades iniciarán al mediodía con la gran celebración. En el predio del bajo del Fuerte San Rafael del Diamante, y sus adyacencias, habrá feriantes, emprendedores y puestos gastronómicos.

A las 12 comenzarán las presentaciones musicales con DJ Fede Sosa y Los Malbec. A las 15 será el turno del Gran Pericón con más de 700 bailarines. Luego del baile vuelve la música con la Orquesta Municipal, Mehari y Jarillales.

Velada de Gala y repetición en el Teatro Roma

Esa misma noche, desde las 21:30 se realizará la Velada de Gala en el Teatro Roma. La presentación -con entradas agotadas- incluye al Ballet Folclórico Municipal, la Orquesta Municipal, Guardamontes, De Mi Tierra Dúo y la participación especial de Alé Sosa.

A pedido del público, se hará una repetición del espectáculo, que se realizará el lunes 25 desde las 20:30. Las entradas están disponibles en www.entradaweb.com.ar o en la boletería del Teatro Roma.

Lunes 25: acto protocolar

El acto protocolar por el 216 aniversario de la Revolución de Mayo será el lunes 25 a partir de las 9 en la Plaza Centenario. Luego, a las 11, será el Tedeum en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Durante la jornada también habrá espectáculos artísticos y propuestas gastronómicas para que disfruten vecinos y turistas.