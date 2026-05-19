El Instituto Provincial de la Vivienda recorrerá Malargüe, San Rafael y General Alvear con un operativo territorial

Operativo territorial en el sur de la provincia del Instituto Provincial de la Vivienda.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) pondrá en marcha un operativo territorial en el sur de la provincia con el objetivo de descentralizar servicios y facilitar el acceso a trámites presenciales para adjudicatarios de viviendas sociales.

La iniciativa contempla la puesta en funcionamiento de una oficina móvil que recorrerá los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear , permitiendo a vecinos realizar gestiones sin necesidad de trasladarse a las sedes centrales del organismo.

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Durante las jornadas de atención, los adjudicatarios podrán acceder a distintos servicios vinculados a la regularización y administración de viviendas sociales.

Entre los trámites disponibles se encuentran:

Consulta de estados de deuda

Adhesión a planes de refinanciación

Inicio de trámites de escrituración

Solicitud de cancelación anticipada de viviendas

Actualización de convenios vigentes

Desde el IPV señalaron que la medida apunta a reducir barreras geográficas y agilizar procesos administrativos, especialmente en zonas alejadas de la capital provincial.

Qué documentación hay que presentar en la oficina móvil del Instituto Provincial de la Vivienda

Para optimizar la atención, las autoridades recordaron que será obligatorio concurrir con:

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Documentación específica según el trámite a realizar

En el caso de quienes busquen regularizar cuotas pendientes o actualizar convenios, deberán presentar además el último bono de sueldo u otra documentación respaldatoria requerida.

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Descentralización y acceso

Con este operativo, el IPV busca fortalecer la presencia territorial del organismo y facilitar el acceso de los adjudicatarios del sur mendocino a distintos servicios vinculados a sus viviendas.

La propuesta forma parte de una estrategia de cercanía orientada a mejorar la atención y brindar respuestas más ágiles a familias de toda la provincia.

Fabricio Maroccolo, delegado del Instituto Provincial de la Vivienda en el Sur de Mendoza