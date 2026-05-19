El Instituto Provincial de la Vivienda recorrerá Malargüe, San Rafael y General Alvear con un operativo territorial

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) pondrá en marcha un operativo territorial en el sur de la provincia con el objetivo de descentralizar servicios y facilitar el acceso a trámites presenciales para adjudicatarios de viviendas sociales.
Desde el Instituto Provincal de la Vivienda recordaron que será obligatorio asistir con DNI y documentación específica según el trámite a realizar.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) pondrá en marcha un operativo territorial en el sur de la provincia con el objetivo de descentralizar servicios y facilitar el acceso a trámites presenciales para adjudicatarios de viviendas sociales.
La iniciativa contempla la puesta en funcionamiento de una oficina móvil que recorrerá los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear, permitiendo a vecinos realizar gestiones sin necesidad de trasladarse a las sedes centrales del organismo.
Durante las jornadas de atención, los adjudicatarios podrán acceder a distintos servicios vinculados a la regularización y administración de viviendas sociales.
Entre los trámites disponibles se encuentran:
Desde el IPV señalaron que la medida apunta a reducir barreras geográficas y agilizar procesos administrativos, especialmente en zonas alejadas de la capital provincial.
Para optimizar la atención, las autoridades recordaron que será obligatorio concurrir con:
En el caso de quienes busquen regularizar cuotas pendientes o actualizar convenios, deberán presentar además el último bono de sueldo u otra documentación respaldatoria requerida.
Con este operativo, el IPV busca fortalecer la presencia territorial del organismo y facilitar el acceso de los adjudicatarios del sur mendocino a distintos servicios vinculados a sus viviendas.
La propuesta forma parte de una estrategia de cercanía orientada a mejorar la atención y brindar respuestas más ágiles a familias de toda la provincia.