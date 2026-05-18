18 de mayo de 2026
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Sitio Andino
San Carlos

San Carlos avanza con el operativo de salud visual para adultos mayores junto a Fundación Zaldívar

La iniciativa busca fortalecer el bienestar integral y mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas de San Carlos.

San Carlos avanza con el operativo de salud visual para adultos mayores.

San Carlos avanza con el operativo de salud visual para adultos mayores.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Carlos, a través del área de Desarrollo Humano y Salud, continúa llevando adelante acciones destinadas al cuidado y bienestar de los adultos mayores del departamento.

En ese marco, avanza el operativo de salud visual impulsado junto a la Fundación Zaldívar, una iniciativa que busca acercar atención oftalmológica y mejorar el acceso a tratamientos especializados para vecinos y vecinas de la comunidad.

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Diagnóstico visual y atención especializada

En una primera etapa, se desarrolló un importante operativo de diagnóstico visual, acercando controles y evaluaciones oftalmológicas a adultos mayores del departamento.

La propuesta permitió detectar distintas necesidades vinculadas a la salud ocular y avanzar en tratamientos específicos para cada paciente.

Traslado al Instituto Zaldívar

Este lunes se concretó una segunda instancia clave del programa: el traslado de pacientes al Instituto Zaldívar, ubicado en la Ciudad de Mendoza.

Allí, los vecinos continuarán con estudios, controles y tratamientos especializados, contando además con acompañamiento permanente durante todo el proceso.

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“Acercar la salud a quienes más lo necesitan”

Desde el municipio destacaron la importancia de seguir impulsando políticas públicas orientadas a garantizar el acceso igualitario a la atención médica.

En ese sentido, remarcaron que estas acciones permiten fortalecer el bienestar integral de los adultos mayores y mejorar su calidad de vida, acercando servicios de salud a quienes más lo necesitan.

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