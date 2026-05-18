San Carlos avanza con el operativo de salud visual para adultos mayores junto a Fundación Zaldívar

El Municipio de San Carlos, a través del área de Desarrollo Humano y Salud, continúa llevando adelante acciones destinadas al cuidado y bienestar de los adultos mayores del departamento.
La iniciativa busca fortalecer el bienestar integral y mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas de San Carlos.
El Municipio de San Carlos, a través del área de Desarrollo Humano y Salud, continúa llevando adelante acciones destinadas al cuidado y bienestar de los adultos mayores del departamento.
En ese marco, avanza el operativo de salud visual impulsado junto a la Fundación Zaldívar, una iniciativa que busca acercar atención oftalmológica y mejorar el acceso a tratamientos especializados para vecinos y vecinas de la comunidad.
En una primera etapa, se desarrolló un importante operativo de diagnóstico visual, acercando controles y evaluaciones oftalmológicas a adultos mayores del departamento.
La propuesta permitió detectar distintas necesidades vinculadas a la salud ocular y avanzar en tratamientos específicos para cada paciente.
Este lunes se concretó una segunda instancia clave del programa: el traslado de pacientes al Instituto Zaldívar, ubicado en la Ciudad de Mendoza.
Allí, los vecinos continuarán con estudios, controles y tratamientos especializados, contando además con acompañamiento permanente durante todo el proceso.
Desde el municipio destacaron la importancia de seguir impulsando políticas públicas orientadas a garantizar el acceso igualitario a la atención médica.
En ese sentido, remarcaron que estas acciones permiten fortalecer el bienestar integral de los adultos mayores y mejorar su calidad de vida, acercando servicios de salud a quienes más lo necesitan.