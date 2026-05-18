El Aero Club de General Alvear incorporó una nueva aeronave para formación de pilotos

El Aero Club de General Alvear presentó oficialmente su nueva aeronave Cessna 150 , incorporada con el objetivo de fortalecer la escuela de vuelo y ampliar las posibilidades de formación de nuevos pilotos en el departamento.

La presentación contó con la presencia de autoridades municipales y referentes institucionales, entre ellos el secretario de Desarrollo y Promoción Departamental, Guillermo Modón ; el director de Turismo, Gustavo García ; el director de Defensa Civil, Adolfo Balverde ; Natalia Castillo y el director Zona Sur del Emetur , Carlos Weiner .

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La presidenta del Aero Club, Analía García , destacó la importancia de esta incorporación para la institución. “Para nosotros es un día especial, lleno de emoción, orgullo y satisfacción, porque haber podido adquirir esta aeronave es sumamente importante” , expresó.

La nueva unidad permitirá destinar específicamente un avión para tareas de instrucción, generando mayores oportunidades para quienes buscan acceder a los cursos de piloto privado.

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Una aeronave pensada para la enseñanza en el Aeroclub

El nuevo Cessna 150 es una aeronave de dos plazas, especialmente diseñada para formación aeronáutica, con menores costos operativos y mejores condiciones de maniobrabilidad para la enseñanza y el entrenamiento.

Actualmente, el Aero Club cuenta con nuevos pilotos recientemente recibidos y continúa formando alumnos dentro de su escuela de vuelo.

Más capacidad para vuelos sanitarios y emergencias en General Alvear

La incorporación del nuevo avión permitirá además liberar el Piper Archer, aeronave que actualmente también cumple funciones vinculadas a vuelos sanitarios y traslados.

De esta manera, el Piper Archer quedará disponible para responder con mayor rapidez ante emergencias y necesidades de traslado en General Alvear, fortaleciendo un servicio clave para la comunidad.

Desde la institución remarcaron además el trabajo articulado que habitualmente realizan junto al municipio y distintas entidades locales para atender situaciones especiales y operativos de asistencia.