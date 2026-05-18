18 de mayo de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

El Aero Club de General Alvear incorporó una nueva aeronave para formación de pilotos

Autoridades municipales y referentes del sector acompañaron la presentación oficial de la nueva unidad del Aero Club de General Alvear.

Aeroclub de General Alvear.

Aeroclub de General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

El Aero Club de General Alvear presentó oficialmente su nueva aeronave Cessna 150, incorporada con el objetivo de fortalecer la escuela de vuelo y ampliar las posibilidades de formación de nuevos pilotos en el departamento.

La presentación contó con la presencia de autoridades municipales y referentes institucionales, entre ellos el secretario de Desarrollo y Promoción Departamental, Guillermo Modón; el director de Turismo, Gustavo García; el director de Defensa Civil, Adolfo Balverde; Natalia Castillo y el director Zona Sur del Emetur, Carlos Weiner.

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“Un día de emoción y orgullo”

La presidenta del Aero Club, Analía García, destacó la importancia de esta incorporación para la institución. “Para nosotros es un día especial, lleno de emoción, orgullo y satisfacción, porque haber podido adquirir esta aeronave es sumamente importante”, expresó.

La nueva unidad permitirá destinar específicamente un avión para tareas de instrucción, generando mayores oportunidades para quienes buscan acceder a los cursos de piloto privado.

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Una aeronave pensada para la enseñanza en el Aeroclub

El nuevo Cessna 150 es una aeronave de dos plazas, especialmente diseñada para formación aeronáutica, con menores costos operativos y mejores condiciones de maniobrabilidad para la enseñanza y el entrenamiento.

Actualmente, el Aero Club cuenta con nuevos pilotos recientemente recibidos y continúa formando alumnos dentro de su escuela de vuelo.

Más capacidad para vuelos sanitarios y emergencias en General Alvear

La incorporación del nuevo avión permitirá además liberar el Piper Archer, aeronave que actualmente también cumple funciones vinculadas a vuelos sanitarios y traslados.

De esta manera, el Piper Archer quedará disponible para responder con mayor rapidez ante emergencias y necesidades de traslado en General Alvear, fortaleciendo un servicio clave para la comunidad.

Desde la institución remarcaron además el trabajo articulado que habitualmente realizan junto al municipio y distintas entidades locales para atender situaciones especiales y operativos de asistencia.

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