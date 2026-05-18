General Alvear homenajeó al Ballet Municipal en su décimo aniversario con una jornada especial
Con danzas, homenajes y emoción, General Alvear reconoció el trabajo sostenido de uno de sus elencos más emblemáticos.
Ballet Municipal de General Alvear.
El Ballet Municipal de General Alvear celebró su décimo aniversario con una presentación especial en la Plaza de la Tradición, ubicada en el Barrio El Nevado, en una jornada cargada de emoción, identidad y homenaje a las raíces culturales argentinas.
El encuentro reunió a vecinos, artistas y referentes culturales del departamento, quienes acompañaron una celebración marcada por la música, la danza y el reconocimiento a una década de trabajo ininterrumpido.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entrega de distinciones y reconocimientos a quienes forman parte de la historia del elenco.
En ese marco, fueron especialmente homenajeados sus directores, Yolanda Liria y Jorge Rubio, por su compromiso, dedicación y aporte constante a la formación artística y la difusión del folclore argentino.
Una década representando la identidad de General Alvear
A lo largo de estos diez años, el Ballet Municipal ha sido protagonista de los principales eventos culturales del departamento, consolidándose como un espacio clave de formación, expresión artística y preservación de las tradiciones populares.
Con cada presentación, el elenco continúa fortaleciendo el vínculo entre las nuevas generaciones y las raíces culturales, llevando la identidad de General Alvear a cada escenario.
Jorge Rubio, director del ballet municipal de General Alvear se refirió a la celebración
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