18 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
General Alvear

General Alvear homenajeó al Ballet Municipal en su décimo aniversario con una jornada especial

Con danzas, homenajes y emoción, General Alvear reconoció el trabajo sostenido de uno de sus elencos más emblemáticos.

Ballet Municipal de General Alvear.

Ballet Municipal de General Alvear.

El Ballet Municipal de General Alvear celebró su décimo aniversario con una presentación especial en la Plaza de la Tradición, ubicada en el Barrio El Nevado, en una jornada cargada de emoción, identidad y homenaje a las raíces culturales argentinas.

El encuentro reunió a vecinos, artistas y referentes culturales del departamento, quienes acompañaron una celebración marcada por la música, la danza y el reconocimiento a una década de trabajo ininterrumpido.

Lee además
Dos espacios del espectro liberar aúnan fuerzas en General Alvear. video

Un nuevo espacio liberal se arma en General Alvear dentro del oficialismo
Cruce mediático y judicial entre ambos intendentes. video

Se rompió la paz en el Sur: Félix intimó a Molero por el gasoducto y se abrió un frente judicial

Reconocimiento a quienes construyen cultura

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entrega de distinciones y reconocimientos a quienes forman parte de la historia del elenco.

En ese marco, fueron especialmente homenajeados sus directores, Yolanda Liria y Jorge Rubio, por su compromiso, dedicación y aporte constante a la formación artística y la difusión del folclore argentino.

Una década representando la identidad de General Alvear

A lo largo de estos diez años, el Ballet Municipal ha sido protagonista de los principales eventos culturales del departamento, consolidándose como un espacio clave de formación, expresión artística y preservación de las tradiciones populares.

Con cada presentación, el elenco continúa fortaleciendo el vínculo entre las nuevas generaciones y las raíces culturales, llevando la identidad de General Alvear a cada escenario.

Jorge Rubio, director del ballet municipal de General Alvear se refirió a la celebración

Embed - EL BALLET MUNICIPAL CELEBRÓ SU 10MO ANIVERSARIO

Temas
Seguí leyendo

Después de años, el motocross nacional vuelve a Mendoza y será en General Alvear

Japón llegó a General Alvear con una donación que ya impacta en el hospital local

Abigeato, animales secuestrados y sospechas sobre policías rurales: rompió el silencio Ganadería

Entrás a su casa... y viajás décadas en el tiempo: la historia de un coleccionista mendocino

Tras la denuncia de una afiliada, OSEP defendió la cobertura total para cirugías oncológicas

Cuánto necesita una familia de Alvear para calefaccionarse con leña este invierno 2026

General Alvear: denuncian irregularidades de la Policía Rural tras un control ganadero

Cruce en Alvear: el titular de la Cámara recogió el guante y le contestó a Hebe Casado, que lo trató de "mamarracho"

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2428 y números ganadores del domingo 17 de mayo

Conocé todos los números del Telekino de este domingo y revisá si ganaste algún premio

El Gobierno nacional recortó fondos para obras en la Ruta Nacional 40, una de las más deterioradas.

El Gobierno recortó fondos para obras en la Ruta Nacional 40, una de las más deterioradas

Las autoridades continúan trabajando para restablecer el orden y normalizar el tránsito.

Disparos y corte de ruta: máxima tensión en Tunuyán tras un enfrentamiento armado entre barrios

Resultados del Quini 6 hoy domingo 17 de mayo: números ganadores del sorteo 3374

Tres mendocinos se llevaron $10 millones cada uno en el Quini 6: a qué números jugaron

Las fuentes consultadas detallaron que Pérez Álvarez presentaba al menos seis impactos de arma de fuego

Cómo avanza la investigación sobre el brutal crimen en Guaymallén