14 de mayo de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

Más de 170 pilotos competirán en General Alvear por la tercera fecha del Campeonato Argentino de Motocross

El 6 y 7 de junio, el Autódromo Víctor García será escenario de la tercera fecha del Campeonato Argentino de Motocross, con la presencia de más de 170 pilotos de todo el país.

El argentino de motocross regresa a General Alvear.

El argentino de motocross regresa a General Alvear.

Por Sitio Andino Deportes

General Alvear volverá a vivir un fin de semana a pura adrenalina con la llegada de la tercera fecha del Campeonato Argentino de Motocross, que se disputará los días 6 y 7 de junio en el Autódromo Víctor García.

La competencia reunirá a más de 170 pilotos provenientes de distintos puntos del país, además de equipos técnicos y familias que acompañan a cada corredor durante el certamen.

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Un evento en General Alvear con impacto deportivo y turístico

El anuncio oficial fue realizado por el intendente Alejandro Molero, junto a referentes del deporte motor local y autoridades de las áreas de Turismo y Deportes del municipio.

Durante la presentación, Molero destacó el trabajo articulado que permitió concretar la llegada de esta fecha nacional al departamento. “Después de muchas gestiones y un trabajo conjunto entre distintas áreas y colaboradores, hemos logrado traer a General Alvear una fecha del Campeonato Argentino de Motocross”, expresó.

Además, remarcó el impacto económico que genera un evento de estas características. “Detrás de cada piloto hay un equipo y una familia, por eso también representa un movimiento turístico y comercial muy importante para el departamento”, sostuvo.

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En el norte mendocino se vivió una gran manga de Motocross.

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Ya trabajan en el circuito y la venta anticipada para el argentino de motocross

Desde la organización informaron que ya comenzaron las tareas de acondicionamiento integral del predio y la puesta a punto del circuito, donde previamente se desarrollarán jornadas de entrenamientos y pruebas libres.

También se confirmó la habilitación de la venta anticipada de entradas en el Kilómetro Cero, con beneficios especiales para quienes adquieran sus tickets antes del evento.

“Volver a tener una fecha nacional es un orgullo”

Por su parte, el piloto alvearense Julio Quiroga, referente nacional de la disciplina, expresó su entusiasmo por la realización de la competencia en el sur mendocino.

“Después de muchos años, volver a tener una fecha del Nacional en General Alvear y en Mendoza es un orgullo muy grande”, señaló. Con esta nueva cita del motocross argentino, General Alvear vuelve a consolidarse como sede de importantes eventos deportivos y turísticos a nivel nacional.

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