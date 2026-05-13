Teatro en Mendoza: 'Por el placer de volver a verla' llega con funciones en tres departamentos

La aclamada obra teatral ' Por el placer de volver a verla ' desembarcará en Mendoza a fines de mayo con una gira que incluirá funciones en San Rafael , Tunuyán y Ciudad de Mendoza . Protagonizada por Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes , la pieza promete una experiencia emotiva e íntima bajo la dirección de Manuel González Gil .

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La reconocida obra del dramaturgo canadiense Michel Tremblay llegará a la provincia como parte de una extensa gira nacional . La puesta tendrá tres funciones en distintos escenarios mendocinos:

Viernes 22 de mayo | 21:30 horas

Auditorio Jorge R. Silvano – Tunuyán

Sábado 23 de mayo | 21:30 horas

Teatro Independencia – Ciudad de Mendoza

Una historia atravesada por la memoria, el amor y los recuerdos

En escena, Miguel Ángel Solá interpreta a un célebre autor y director teatral que decide enfrentarse a su propio pasado. Con la palabra como herramienta y la memoria como territorio, el personaje comienza una búsqueda íntima y profunda, casi quirúrgica, para rescatar aquello que realmente marcó su vida.

Pero para reconstruir esa historia necesita volver a verla a ella. El personaje interpretado por Mercedes Funes aparece entonces como la pieza fundamental de ese rompecabezasemocional como una mujer irrepetible, cargada de recuerdos, preguntas y respuestas pendientes.

A partir de ese reencuentro, el público se convierte en testigo de un viaje teatral conmovedor y honesto, donde los personajes se enfrentan al paso del tiempo, a los vínculos y a las huellas imborrables del amor. Entre el humor, la nostalgia y la sensibilidad, la obra invita a revisitar aquello que alguna vez hizo felices a sus protagonistas y que todavía permanece vivo en la memoria.

Entradas: precios y dónde conseguirlas

Las entradas ya se encuentran disponibles para las tres funciones y pueden adquirirse a través de las boleterías oficiales de cada sala y en la plataforma EntredaWeb.

San Rafael – Teatro Roma

Platea Baja (filas 1 a 19): $50.000

Platea Baja (filas 20 a 24): $48.000

Platea Alta: $45.000

Tunuyán – Auditorio Jorge R. Silvano

Platea Baja (filas 1 a 12): $48.000

Platea Baja (filas 13 a 17): $45.000

Ciudad de Mendoza – Teatro Independencia