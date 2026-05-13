13 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Teatro

Teatro en Mendoza: 'Por el placer de volver a verla' llega con funciones en tres departamentos

Protagonizada por Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes, la exitosa obra teatral llegará a Mendoza con una gira provincial a fines de mayo. Conocé todos los detalles sobre las fechas, las salas y el valor de las entradas.

Teatro en Mendoza: Por el placer de volver a verla llega con funciones en tres departamentos

Teatro en Mendoza: 'Por el placer de volver a verla' llega con funciones en tres departamentos

Foto: web
Por Sitio Andino MuchoShow

La aclamada obra teatral' Por el placer de volver a verla' desembarcará en Mendoza a fines de mayo con una gira que incluirá funciones en San Rafael, Tunuyán y Ciudad de Mendoza. Protagonizada por Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes, la pieza promete una experiencia emotiva e íntima bajo la dirección de Manuel González Gil.

Teatro mayo 2025 - Miguel Ángel Solá - Mercedes Funes
Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes protagonizan una historia de amor y recuerdos.

Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes protagonizan una historia de amor y recuerdos.

Lee además
La obra propone al espectador salir del lugar pasivo tradicional para ingresar en una experiencia más sensorial que narrativa

"Deseo Sex" desembarca en Mendoza con una experiencia teatral diferente
Feria de Finca en la Fiesta Nacional de la Ganadería.

Más allá de los corrales: un espacio con shows, talleres y propuestas sustentables conquista a grandes y chicos

Una gira teatral que recorrerá Mendoza

La reconocida obra del dramaturgo canadiense Michel Tremblay llegará a la provincia como parte de una extensa gira nacional. La puesta tendrá tres funciones en distintos escenarios mendocinos:

  • Jueves 21 de mayo | 21:00 horas

Teatro Roma – San Rafael

  • Viernes 22 de mayo | 21:30 horas

Auditorio Jorge R. Silvano – Tunuyán

  • Sábado 23 de mayo | 21:30 horas

Teatro Independencia – Ciudad de Mendoza

Una historia atravesada por la memoria, el amor y los recuerdos

En escena, Miguel Ángel Solá interpreta a un célebre autor y director teatral que decide enfrentarse a su propio pasado. Con la palabra como herramienta y la memoria como territorio, el personaje comienza una búsqueda íntima y profunda, casi quirúrgica, para rescatar aquello que realmente marcó su vida.

Pero para reconstruir esa historia necesita volver a verla a ella. El personaje interpretado por Mercedes Funes aparece entonces como la pieza fundamental de ese rompecabezasemocional como una mujer irrepetible, cargada de recuerdos, preguntas y respuestas pendientes.

A partir de ese reencuentro, el público se convierte en testigo de un viaje teatral conmovedor y honesto, donde los personajes se enfrentan al paso del tiempo, a los vínculos y a las huellas imborrables del amor. Entre el humor, la nostalgia y la sensibilidad, la obra invita a revisitar aquello que alguna vez hizo felices a sus protagonistas y que todavía permanece vivo en la memoria.

Entradas: precios y dónde conseguirlas

Las entradas ya se encuentran disponibles para las tres funciones y pueden adquirirse a través de las boleterías oficiales de cada sala y en la plataforma EntredaWeb.

San Rafael – Teatro Roma

  • Platea Baja (filas 1 a 19): $50.000
  • Platea Baja (filas 20 a 24): $48.000
  • Platea Alta: $45.000

Tunuyán – Auditorio Jorge R. Silvano

  • Platea Baja (filas 1 a 12): $48.000
  • Platea Baja (filas 13 a 17): $45.000

Ciudad de Mendoza – Teatro Independencia

  • Platea Baja: $50.000
  • Palcos Bajos: $50.000
  • Platea Alta: $48.000
  • Palcos Altos: $48.000
  • Tertulia: $45.000
  • Paraíso: $45.000

Temas
Seguí leyendo

"Mundo K-Pop - Cazadoras de Demonios" en Mendoza: cuándo es la función y cómo comprar entradas

Wanda Nara y Agustín Bernasconi y los rumores de romance con una foto sorprendente

Revelan quién es el futbolista que genera tensión entre las mujeres de la Scaloneta

Dura sanción en Gran Hermano tras una peligrosa desobediencia dentro de la casa

Gran Hermano ya tiene su "Placa Planta" final y hay máxima tensión en la casa

Jamiroquai regresa a la Argentina: precios y todo sobre la venta de entradas

Mario Pergolini regresó a la televisión tras la muerte de su madre: "Pensé que iba a estar bien, pero me quebré"

La valija dorada de Gran Hermano 2026 escondía algo que nadie esperaba

LO QUE SE LEE AHORA
Quién es el jugador de la Selección Argentina que incomodaría a las parejas del plantel

Revelan quién es el futbolista que genera tensión entre las mujeres de la Scaloneta

Las Más Leídas

A 30 años del crimen, el caso de Yoryi continúa presente en la memoria colectiva de Mendoza.

Fingieron un secuestro y terminaron confesando el crimen de su hijo: el caso que conmocionó Mendoza

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 13 de mayo: números ganadores del sorteo 3373

Nueve personas ganaron $35 millones en el Quini 6: revisá los números y todos los premios

Cruce en Alvear: el titular de la Cámara recogió el guante y le contestó a Casado que lo trató de mamarracho. video

Cruce en Alvear: el titular de la Cámara recogió el guante y le contestó a Hebe Casado, que lo trató de "mamarracho"

Terrible accidente vial en Palmira, cerca de la medianoche.

Accidente fatal en Palmira: uno de los conductores dio positivo en alcoholemia

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 13 de mayo. EN VIVO

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 13 de mayo