Teatro en Mendoza: 'Por el placer de volver a verla' llega con funciones en tres departamentos
Protagonizada por Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes, la exitosa obra teatral llegará a Mendoza con una gira provincial a fines de mayo. Conocé todos los detalles sobre las fechas, las salas y el valor de las entradas.
Teatro en Mendoza: 'Por el placer de volver a verla' llega con funciones en tres departamentos
La aclamada obra teatral' Por el placer de volver a verla' desembarcará en Mendoza a fines de mayo con una gira que incluirá funciones enSan Rafael, Tunuyán y Ciudad de Mendoza. Protagonizada por Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes, la pieza promete una experiencia emotiva e íntima bajo la dirección de Manuel González Gil.
Teatro mayo 2025 - Miguel Ángel Solá - Mercedes Funes
Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes protagonizan una historia de amor y recuerdos.
Una historia atravesada por la memoria, el amor y los recuerdos
En escena, Miguel Ángel Solá interpreta a un célebre autor y director teatral que decide enfrentarse a su propio pasado. Con la palabra como herramienta y la memoria como territorio, el personaje comienza una búsqueda íntima y profunda, casi quirúrgica, para rescatar aquello que realmente marcó su vida.
Pero para reconstruir esa historia necesita volver a verla a ella. El personaje interpretado por Mercedes Funes aparece entonces como la pieza fundamental de ese rompecabezasemocional como una mujer irrepetible, cargada de recuerdos, preguntas y respuestas pendientes.
A partir de ese reencuentro, el público se convierte en testigo de un viaje teatral conmovedor y honesto, donde los personajes se enfrentan al paso del tiempo, a los vínculos y a las huellas imborrables del amor. Entre el humor, la nostalgia y la sensibilidad, la obra invita a revisitar aquello que alguna vez hizo felices a sus protagonistas y que todavía permanece vivo en la memoria.
Entradas: precios y dónde conseguirlas
Las entradas ya se encuentran disponibles para las tres funciones y pueden adquirirse a través de las boleterías oficiales de cada sala y en la plataforma EntredaWeb.