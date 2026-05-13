13 de mayo de 2026
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Se definió la "Placa Planta" en Gran Hermano: quiénes se salvaron y quiénes quedaron en riesgo

Gran Hermano definió la “placa planta” rumbo a la doble eliminación y ya se conocen los participantes que siguen en riesgo. Conocé los detalles.

Se definió la Placa Planta en Gran Hermano: quiénes se salvaron y quiénes quedaron en riesgo
Se definió la "Placa Planta" en Gran Hermano: quiénes se salvaron y quiénes quedaron en riesgo
Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, se definió quiénes quedaron finalmente en la “placa planta” de cara a la doble eliminación.

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Luego de que se revelara la existencia de la “placa planta” tras la apertura de la misteriosa valija dorada, todos los participantes quedaron automáticamente nominados, una situación que revolucionó la casa y los expuso al voto negativo del público.

Más tarde, Santiago del Moro anunció que este miércoles habrá doble eliminación bajo esa misma dinámica. Acto seguido, comenzó a comunicar quiénes lograron salvarse de la placa.

Embed - 6 jugadores quedaron en la placa planta y 2 serán eliminados por el público - Gran Hermano 2026

Los primeros en salir de riesgo fueron Manu Ibero, seguido por Cinzia Francischiello, Gladys La Bomba Tucumana y Yanina Zilli. Luego continuaron Luana Fernández, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia, Danelik Galazán y Jennifer “Pincoya” Galvarini.

De esta manera, los participantes que quedaron en riesgo de abandonar la casa son Lolo Poggio, Grecia Colmenares, Juan “Juanicar” Caruso, Franco Zunino, Titi Tcherkaski y Eduardo Carrera.

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Cambios en Gran Hermano: eliminados, repechaje y nuevos ingresos

En las últimas horas, Santiago del Moro sorprendió a los seguidores de Gran Hermano al revelar modificaciones importantes en la dinámica del reality. En primer lugar, confirmó que este miércoles habrá una doble eliminación mediante la denominada “placa planta”, una decisión que ya empezó a generar nerviosismo dentro de la casa. El anuncio fue realizado a través de su cuenta de Instagram.

Más tarde, adelantó que el domingo se llevará a cabo la gala de eliminación y que, a partir de ese momento, comenzará oficialmente el repechaje. “El domingo gala de eliminación y se abre el repechaje. Miércoles 20 se viene repechaje y nuevos”, escribió.

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La publicaci&oacute;n que hizo Santiago del Moro en su Instagram

La publicación que hizo Santiago del Moro en su Instagram

Con este escenario, crecen las chances de que algunos exjugadores muy queridos por el público tengan una nueva oportunidad dentro del programa. Entre los nombres que más se mencionan aparecen Yipio y Andrea del Boca, quienes decidieron abandonar la competencia por cuenta propia. Además, también surgieron los nombres de Brian Sarmiento, Solange Abraham y Carmiña Masi.

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