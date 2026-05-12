Gran Hermano 2026: quién perdió el versus final y quedó eliminado

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.
Así fue la última gala de eliminación de Gran Hermano 2026
La gala de eliminación comenzó con un clima de máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Cinco participantes quedaron en riesgo y se sometieron al voto negativo del público: Danelik Galazán, Cinzia Francischiello, Emanuel Di Gioia, Franco Zunino y Daniela De Lucía.
Tal como se vio en la transmisión, la primera en salir de placa fue Cinzia Francischiello, quien celebró con euforia y aprovechó el momento para lanzar algunas indirectas contra Emanuel.
Embed - DANELIK VS. DANIELA: LA ELIMINADA DE LA SEMANA 12 ES... - Gran Hermano 2026
Luego fue el turno de Emanuel Di Gioia, que evitó responderle a la participante y solo se limitó a enviarle un saludo a su hija por su cumpleaños. Más tarde, Franco Zunino también logró salir de placa, dejando así el esperado mano a mano final entre Danelik y Daniela.
Daniela De Lucía, Gran Hermano
Daniela De Lucía es la nueva eliminada de Gran Hermano 2026
Finalmente, el veredicto fue contundente: Daniela De Lucía se convirtió en la nueva eliminada tras recibir la mayor cantidad de votos negativos. Su salida marcó uno de los momentos más fuertes de la noche y sorprendió tanto a los televidentes como a los propios participantes.
¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026
Gabriel Lucero
Divina Gloria (abandono por salud)
Tomy Riguera
Carla “Carlota" Bigliani
Carmiña Masi (expulsada)
Nicolás Sícaro
Kennys Palacios
Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
Franco Poggio
Cinzia Francischiello
Andrea del Boca (abandono por salud)
Lola Tomaszeuski
La Maciel (abandono por decisión propia)
Martín Rodríguez
Brian Sarmiento
Solange Abraham (expulsada)
Nazareno Pompei
Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)