Gran Hermano 2026: quién perdió el versus final y quedó eliminado

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

La gala de eliminación comenzó con un clima de máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Cinco participantes quedaron en riesgo y se sometieron al voto negativo del público: Danelik Galazán, Cinzia Francischiello, Emanuel Di Gioia, Franco Zunino y Daniela De Lucía.

Noche de furia en el reality: Cinzia no se guardó nada y Emanuel quedó en la mira por un gesto egoísta

Tal como se vio en la transmisión, la primera en salir de placa fue Cinzia Francischiello , quien celebró con euforia y aprovechó el momento para lanzar algunas indirectas contra Emanuel.

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Luego fue el turno de Emanuel Di Gioia, que evitó responderle a la participante y solo se limitó a enviarle un saludo a su hija por su cumpleaños. Más tarde, Franco Zunino también logró salir de placa, dejando así el esperado mano a mano final entre Danelik y Daniela.

Daniela De Lucía, Gran Hermano Daniela De Lucía es la nueva eliminada de Gran Hermano 2026

Finalmente, el veredicto fue contundente: Daniela De Lucía se convirtió en la nueva eliminada tras recibir la mayor cantidad de votos negativos. Su salida marcó uno de los momentos más fuertes de la noche y sorprendió tanto a los televidentes como a los propios participantes.

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

Gabriel Lucero

Divina Gloria (abandono por salud)

Tomy Riguera

Carla “Carlota" Bigliani

Carmiña Masi (expulsada)

Nicolás Sícaro

Kennys Palacios

Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)

Franco Poggio

Cinzia Francischiello

Andrea del Boca (abandono por salud)

Lola Tomaszeuski

La Maciel (abandono por decisión propia)

Martín Rodríguez

Brian Sarmiento

Solange Abraham (expulsada)

Nazareno Pompei

Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)

Daniela De Lucía

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