12 de mayo de 2026
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Jamiroquai en Argentina 2026: fecha, precios y cómo comprar las entradas para el show en San Isidro

Jamiroquai regresa al país tras nueve años para un show imperdible. Conocé los precios y la fecha de preventa para disfrutar de su música.

Jamiroquai en Argentina 2026: fecha, precios y cómo comprar las entradas para el show en San Isidro

Jamiroquai en Argentina 2026: fecha, precios y cómo comprar las entradas para el show en San Isidro

Por Sitio Andino MuchoShow

El regreso de Jamiroquai a los escenarios locales ya es una realidad que sacude la agenda de la música internacional en nuestro país. La banda liderada por Jay Kay confirmó su show para el próximo 17 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro, en el marco de una gira latinoamericana que celebra los 30 años de su icónico hit "Virtual Insanity".

Cuándo y cómo comprar las entradas

Para los fanáticos que no quieren quedarse afuera, la venta se organizará en dos etapas a través de la plataforma Allaccess.com.ar. La preventa exclusiva comenzará el lunes 18 de mayo a las 10 para clientes de Banco Patagonia VISA. Por su parte, la venta general para todo el público se habilitará el martes 19 de mayo, también a partir de las 10.

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Este show marca el fin de un silencio de casi una década en suelo argentino, tras su última presentación en 2017. Además de repasar clásicos como "Space Cowboy" y "Cosmic Girl", el grupo británico llegará con la exclusiva de presentar canciones de su noveno álbum de estudio, el cual se encuentra en su etapa final de producción.

Precios y ubicaciones en el Hipódromo

Los valores de los tickets varían según la cercanía al escenario y la comodidad de los sectores. Es importante tener en cuenta que a estos precios se les debe sumar el costo por servicio (Service Charge) de la ticketera:

  • PIT (Frente): $320.000
  • Platea 1: $250.000
  • Campo Delantero: $190.000
  • Platea 2: $170.000
  • Campo General: $95.000

Una gira cargada de nostalgia y futuro

La visita de Jamiroquai se da en un año bisagra para la banda, que no solo celebra su trayectoria, sino que mantiene su vigencia con casi dos mil millones de streams en plataformas digitales. Su propuesta, que fusiona jazz-funk con letras que reflexionan sobre la inteligencia artificial y el clima, promete un despliegue visual y sonoro de primer nivel en Buenos Aires.

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Precias y lugares para el show de Jamiroquai en Argentina

Precias y lugares para el show de Jamiroquai en Argentina

El concierto de Jay Kay se suma a una grilla histórica para este 2026 en Argentina, compartiendo cartelera anual con artistas de la talla de Robbie Williams, Gorillaz, Maroon 5 y el esperado debut de BTS. Para los mendocinos que planeen viajar, se recomienda asegurar las entradas en las primeras horas de venta, dada la alta demanda que genera el regreso del "Space Cowboy" tras tantos años de espera.

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