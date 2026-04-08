8 de abril de 2026
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BTS en Argentina suma una tercera fecha en La Plata y advierten por estafas con las entradas

Suman un nuevo show de BTS ante el furor absoluto. Mirá los precios, cómo acceder a la preventa y qué recaudos tomar para evitar estafas con las entradas.

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La gira "Arirang" marca el regreso de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook tras el servicio militar. El debut oficial del grupo en escenarios nacionales genera tanta locura que las preventas de los días 23 y 24 de octubre volaron en minutos, obligando a sumar esta nueva función.

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Desde hoy, miércoles 8 de abril, está habilitada la preventa exclusiva para quienes tengan la membresía oficial ARMY en la plataforma Weverse. Es un paso obligatorio para acceder a la fila virtual de All Access antes de que se abra la venta general para todo el público.

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Los precios para ver a los reyes del K-pop arrancan en los $225.000 para las cabeceras, mientras que el campo sale $350.000 y las plateas preferenciales alcanzan los $425.000. Para los más fanáticos, el paquete VIP cuesta $1.560.000 e incluye acceso a la prueba de sonido y regalos exclusivos.

Quienes no tengan membresía deberán esperar al viernes 10 de abril a las 10 de la mañana para la venta general. Se recomienda tener la cuenta de la ticketera abierta con antelación y paciencia, ya que se esperan demoras por la enorme cantidad de usuarios en simultáneo.

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Alerta de estafas: las claves para no ser víctima de fraudes en este show

Con la desesperación por conseguir un lugar, aparecieron los riesgos. La firma Kaspersky detectó al menos 10 dominios fraudulentos que simulan ser sitios oficiales de venta. Estos portales engañosos replican el diseño de All Access para robar datos de tarjetas o recibir transferencias.

La recomendación es entrar siempre directamente desde la web oficial y desconfiar de links que lleguen por redes sociales. Además, advierten sobre la "reventa especulativa": personas que ofrecen entradas que todavía no tienen, aprovechando la urgencia de los fans por no quedarse afuera.

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