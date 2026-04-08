8 de abril de 2026
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¿Vuelve Marley a Telefe? El ambicioso plan para su regreso y la actriz que podría acompañarlo

Marley planea el retorno de "Tu cara me suena" tras el Mundial. Descubrí quién es la actriz que podría sumarse a esta gran apuesta de Telefe.

¿Vuelve Marley a Telefe? El ambicioso plan para su regreso y la actriz que podría acompañarlo

¿Vuelve Marley a Telefe? El ambicioso plan para su regreso y la actriz que podría acompañarlo

Por Sitio Andino MuchoShow

Marley se encuentra en una etapa de transición clave mientras ultima los detalles para viajar a la cobertura del Mundial de Fútbol. El reconocido animador ya negocia con las nuevas autoridades de Telefe el regreso de un exitoso formato de entretenimiento, un proyecto ambicioso donde la participación de Andrea del Boca asoma como una gran sorpresa.

El proyecto de Marley para dominar la televisión en 2027

Aunque el presente del conductor está puesto en "Por el mundo mundial", donde viajará junto a Ian Lucas para cubrir la cita futbolera, su cabeza ya está en el año que viene. Marley admitió que está en charlas constantes con el canal para traer de vuelta "Tu cara me suena", el reality de imitaciones que fue un suceso y tuvo su última emisión en 2015.

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Según contó el propio animador, la llegada de nuevos dueños a Telefe cambió los tiempos de producción y los presupuestos, por lo que el estreno se patearía para 2027. Mientras tanto, sigue sumando millas: recientemente estuvo en México para entrevistar a Meryl Streep y Anne Hathaway por el estreno de "El Diablo Viste a la Moda 2", contenido que se verá en su ciclo de viajes.

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De Meryl Streep a Andrea del Boca: las figuras que rodean al conductor

La gran bomba del regreso de este formato no es sólo la conducción, sino quiénes se subirán al escenario para imitar a grandes estrellas. Ángel de Brito reveló en LAM que la producción ya inició gestiones con Andrea del Boca para que se sume como participante, lo que marcaría un retorno de alto impacto para la actriz a la pantalla líder.

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