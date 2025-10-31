Wanda Nara chicaneó a Marley en MasterChef y le sacó los trapitos al aire

Por Juan Pablo Strappazzon







Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Wanda Nara y Marley protagonizaron un divertido cruce que dio de qué hablar.

Wanda Nara, Marley Wanda Nara y Marley protagonizaron un divertido cruce en MasterChef El picante comentario de Wanda Nara a Marley Todo comenzó cuando Wanda Nara se acercó al puesto de Marley mientras él preparaba el plato que presentaría ante el jurado de MasterChef Celebrity. Con su característico humor, la conductora le preguntó si le gustaba el fútbol. Ante la respuesta afirmativa, lanzó una chicana que desató las risas en el estudio: "Ah, ahora me acordé, obvio que te gusta el fútbol si fuiste a entrevistar a mi ex".

Entre carcajadas, Marley aclaró que no sabía que Mauro Icardi era su expareja. Luego, agregó con picardía: "Pero vos no me contestaste el mensaje y él sí", y contó: "Hablé con la gente del Galatasaray, fueron muy amables, nos invitaron al club. Él nos invitó al palco para ver el partido desde ahí".

Embed - Wanda Nara chicaneó a Marley por Mauro Icardi: "Fuiste a entrevistar a mi ex" - Masterchef Celebrity Fiel a su estilo, Wanda retrucó con ironía: "Mirá qué generoso... era mío". Marley, rápido de reflejos, cerró el momento con una broma: "Decía 'Wanda', pero estaba tachado y decía otro nombre". Todo quedó como uno de los momentos más divertidos y comentados de la gala.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.