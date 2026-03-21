21 de marzo de 2026
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MasterChef Celebrity

Lo que Ian Lucas hará con su premio de MasterChef Celebrity sorprendió a todos

Tras ganar MasterChef Celebrity Argentina, Ian Lucas sorprendió al revelar qué hará con el premio obtenido en el reality. Descubrí todos los detalles.

Lo que Ian Lucas hará con su premio de MasterChef Celebrity sorprendió a todos

Lo que Ian Lucas hará con su premio de MasterChef Celebrity sorprendió a todos

 Por Juan Pablo Strappazzon

Tras consagrarse como el flamante campeón de MasterChef Celebrity Argentina, Ian Lucas sorprendió al revelar en las últimas horas qué planea hacer con el premio obtenido en el reality. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber al respecto.

Ian Lucas, MasterChef Celebrity
Ian Lucas ganó MasterChef Celebrity 2025

Ian Lucas ganó MasterChef Celebrity 2025

El gesto solidario de Ian Lucas con su premio de MasterChef Celebrity 2025

Durante su visita a A la Barbarossa (Telefe), Ian Lucas reveló que el dinero del premio no se quedará con él, sino que será destinado a dos causas que considera profundamente importantes.

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En primer lugar, compartió una historia que lo conmovió: "No voy a entrar mucho en detalle porque es algo que me quiebra un poco. El premio no va a ser para mí, ya se van a ir enterando en estos días. Durante el transcurso del programa, me pasó una experiencia con una fan que se llama Oli, una nenita de 4 años. Tenía una enfermedad terminal e invité a ella y a los padres a merendar a mi casa y a los 4 días falleció. Yo la iba a ir a visitar a un lugar donde ella estaba y me enteré que había muchos chicos ahí que se emocionaron, así que va a ir para ahí".

Embed - Mano a mano con Ian Lucas, el ganador de Masterchef Celebrity 2025-26 | #ALaBarbarossa

Luego, Ian explicó la segunda causa: "Otra parte, amo los perros yo, siento que son más compañeros que las personas, así que otro parte va para eso. Va a estar dividido", señaló el oriundo de Banfield.

Su decisión fue muy celebrada en redes sociales, donde usuarios destacaron su generosidad y el gesto solidario hacia estas causas que le son tan cercanas. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

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