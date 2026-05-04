Met Gala 2026: horario y dónde ver en vivo el evento más importante de la moda

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se prepara para recibir una nueva edición de la Met Gala este lunes 4 de mayo. El evento benéfico más influyente del mundo de la moda congregará a grandes figuras del espectáculo bajo el concepto "Fashion Is Art" . Se espera un despliegue creativo sin precedentes en la alfombra roja.

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Para los fanáticos en Argentina, la llegada de las celebridades y el despliegue por la alfombra roja se podrá seguir en vivo a partir de las 19. La transmisión oficial estará disponible a través de los canales digitales de Vogue , incluyendo su sitio web, su cuenta de TikTok y YouTube. La cobertura contará con la conducción de Ashley Graham, La La Anthony y Cara Delevingne, mientras que Emma Chamberlain será la encargada de las entrevistas.

El comité anfitrión de este año es particularmente estelar, encabezado por Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour. Un detalle relevante es que Wintour continúa al frente de la organización pese a haber dejado su rol como editora de Vogue en junio de 2025. Entre los patrocinadores principales de la velada destacan Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

Temática y el esperado despliegue artístico

Bajo el concepto “Fashion Is Art” (La moda es arte), los invitados deberán interpretar sus vestuarios como verdaderas piezas de museo. El código de vestimenta otorga una libertad creativa total, buscando explorar la relación entre el diseño y el cuerpo humano entendido como un lienzo artístico. Se espera que las escalinatas del MET vean desfilar a unos 450 asistentes con estilismos poco convencionales y disruptivos.

Embed It’s finally Met Monday! Buckle up for the biggest night in fashion.



Gates open at 5:30 p.m. ET #MetGala pic.twitter.com/MfNPR5wDga — Met Gala 2026 (@2026MetGala) May 4, 2026

Aunque la lista de invitados se mantiene bajo estricto secreto, se confirmó la presencia de figuras como Doja Cat, Sabrina Carpenter y Sam Smith. Además, se aguarda con expectativa una fuerte representación latina, siguiendo la tendencia de ediciones previas donde brillaron artistas como Bad Bunny y Shakira. El cierre de esta gala marcará el inicio de la exhibición "Costume Art", que abrirá sus puertas al público general el próximo 10 de mayo.

Esta edición de la Met Gala promete redefinir los límites entre el diseño textil y la expresión plástica bajo el lema "Fashion Is Art". La expectativa por ver cómo las celebridades interpretan sus atuendos como lienzos vivos asegura una jornada inolvidable para los amantes de la tendencia y el espectáculo.