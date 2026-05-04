4 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Met Gala

Met Gala 2026: horario y dónde ver en vivo el evento más importante de la moda

Este lunes 4 de mayo se celebra la Met Gala 2026 bajo la temática “La moda es arte”, con Beyoncé y Nicole Kidman como anfitrionas de lujo.

Met Gala 2026: horario y dónde ver en vivo el evento más importante de la moda

Met Gala 2026: horario y dónde ver en vivo el evento más importante de la moda

Por Sitio Andino MuchoShow

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se prepara para recibir una nueva edición de la Met Gala este lunes 4 de mayo. El evento benéfico más influyente del mundo de la moda congregará a grandes figuras del espectáculo bajo el concepto "Fashion Is Art". Se espera un despliegue creativo sin precedentes en la alfombra roja.

Lee además
Crisis económica: Julián Weich anunció el cierre definitivo de su empresa solidaria tras 16 años

El dramático relato de Julián Weich en la mesa de Juanita Viale: "Voy a cerrar porque se acabó el consumo"
¡A los gritos en Gran Hermano!: el violento cruce de Nazareno que casi termina de la peor manera video

Nazareno Pompei explotó contra Pincoya en Gran Hermano: ¿habrá sanción?

Horario y transmisión para no perderse nada

Para los fanáticos en Argentina, la llegada de las celebridades y el despliegue por la alfombra roja se podrá seguir en vivo a partir de las 19. La transmisión oficial estará disponible a través de los canales digitales de Vogue, incluyendo su sitio web, su cuenta de TikTok y YouTube. La cobertura contará con la conducción de Ashley Graham, La La Anthony y Cara Delevingne, mientras que Emma Chamberlain será la encargada de las entrevistas.

Anna Wintour, organizadora del Met Gala
Moda | Anna Wintour es la organizadora y anfitriona principal de la Met Gala desde 1995

Moda | Anna Wintour es la organizadora y anfitriona principal de la Met Gala desde 1995

El comité anfitrión de este año es particularmente estelar, encabezado por Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour. Un detalle relevante es que Wintour continúa al frente de la organización pese a haber dejado su rol como editora de Vogue en junio de 2025. Entre los patrocinadores principales de la velada destacan Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

Temática y el esperado despliegue artístico

Bajo el concepto “Fashion Is Art” (La moda es arte), los invitados deberán interpretar sus vestuarios como verdaderas piezas de museo. El código de vestimenta otorga una libertad creativa total, buscando explorar la relación entre el diseño y el cuerpo humano entendido como un lienzo artístico. Se espera que las escalinatas del MET vean desfilar a unos 450 asistentes con estilismos poco convencionales y disruptivos.

Embed

Aunque la lista de invitados se mantiene bajo estricto secreto, se confirmó la presencia de figuras como Doja Cat, Sabrina Carpenter y Sam Smith. Además, se aguarda con expectativa una fuerte representación latina, siguiendo la tendencia de ediciones previas donde brillaron artistas como Bad Bunny y Shakira. El cierre de esta gala marcará el inicio de la exhibición "Costume Art", que abrirá sus puertas al público general el próximo 10 de mayo.

Esta edición de la Met Gala promete redefinir los límites entre el diseño textil y la expresión plástica bajo el lema "Fashion Is Art". La expectativa por ver cómo las celebridades interpretan sus atuendos como lienzos vivos asegura una jornada inolvidable para los amantes de la tendencia y el espectáculo.

Temas
Seguí leyendo

Una ex Gran Hermano renunció al repechaje y lanzó duras acusaciones

Quién es la actriz que conquistó el corazón de Franco Colapinto

Quién se va de Gran Hermano: las encuestas ya revelan al posible eliminado

Andrea del Boca podría reingresar a Gran Hermano y la expectativa no para de crecer

"La casa de mis sueños": L-Gante mostró su mansión y hay un detalle que se lleva todas las miradas

Todo mal en Gran Hermano: Gladys La Bomba Tucumana explotó contra Luana

Nueva placa en Gran Hermano: estos son los que siguen en peligro

Estos son los elegidos para pelear por el oro en los Martín Fierro 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Crisis económica: Julián Weich anunció el cierre definitivo de su empresa solidaria tras 16 años

El dramático relato de Julián Weich en la mesa de Juanita Viale: "Voy a cerrar porque se acabó el consumo"

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2426 y números ganadores del domingo 3 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2426 y números ganadores del domingo 3 de mayo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 3 de mayo: números ganadores del sorteo 3370

Resultados del Quini 6 hoy domingo 3 de mayo: números ganadores del sorteo 3370

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1352 del domingo 3 de mayo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1352 del domingo 3 de mayo

En un escenario global estudiantes de Mendoza se destacaron en robótica

Estudiantes de Mendoza logran segundo puesto en robótica internacional en Houston

Conocé cómo Mendoza digitaliza el sistema de agua y cloacas con un sistema predictivo inédito.

Mendoza digitaliza datos sobre agua y cloacas con un sistema predictivo inédito: ¿de qué se trata?