4 de mayo de 2026
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Gran Hermano

¡A los gritos en Gran Hermano!: el violento cruce de Nazareno que casi termina de la peor manera

El clima en Gran Hermano se volvió irrespirable tras una furiosa reacción de Nazareno contra Pincoya que obligó a sus compañeros a intervenir de urgencia.

¡A los gritos en Gran Hermano!: el violento cruce de Nazareno que casi termina de la peor manera

¡A los gritos en Gran Hermano!: el violento cruce de Nazareno que casi termina de la peor manera

Por Sitio Andino MuchoShow

La casa más famosa del país parece un campo de batalla en donde cada vez los jugadores se acercan más a los límites permitidos. Un enfrentamiento entre dos participantes de Gran Hermano puso la convivencia en estado de alerta. Nazareno Pompei reaccionó con una agresividad inesperada hacia Pincoya luego de que ella pidiera su eliminación del reality durante la gala en vivo.

El escandaloso cruce entre los jugadores del reality

El conflicto escaló cuando el exfutbolista encaró a su compañera de forma intimidante y le advirtió: “No te hagas la boluda. Ey, ¿estás pidiendo que me vaya yo? Aguantátela después, eh. Conmigo no jugás con eso”. Ante el desafío de la chilena, Pompei redobló la apuesta gritándole: “No te hagas la loca. Conmigo no te hagas la loca que yo no soy estos giles, eh”.

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La situación generó una alerta inmediata entre los demás participantes de Gran Hermano, quienes debieron intervenir para evitar que el joven se acercara más a Pincoya. Pese a los intentos de sus compañeros por calmarlo, Nazareno continuó con los insultos llamándola “bocona” y “fantasma” antes de retirarse hacia el patio para intentar bajar las pulsaciones.

Las repercusiones de la violencia en Gran Hermano

Tras el episodio, Pincoya minimizó el hecho con su característico humor, aunque realizó un simulacro de llamada diciendo: “Tremendo weón amenazándome, weón. Se chifló. Sí, poco más y me pega”. Por su parte, el involucrado intentó defenderse más tarde asegurando que está "a años luz de ser agresivo y violento".

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Este episodio ocurre en una semana clave, ya que Pompei se encuentra nominado y compite por la permanencia contra figuras como Luana Fernández y Grecia Colmenares. El público ahora debate en redes sociales si esta actitud marcará su salida definitiva del juego antes del esperado repechaje. Sin dudas, la producción deberá analizar las imágenes para determinar si corresponde aplicar una sanción disciplinaria ante este nivel de hostilidad.

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