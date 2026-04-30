30 de abril de 2026
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Quién se va y quién entra en Gran Hermano tras la expulsión y el Golden Ticket

Gran Hermano 2026 tuvo una noche impactante con expulsión y el regreso de una ex participante con Golden Ticket. Enterate todos los detalles.

Quién se va y quién entra en Gran Hermano tras la expulsión y el Golden Ticket

Quién se va y quién entra en Gran Hermano tras la expulsión y el Golden Ticket

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, una participante fue expulsada y una ex participante reingresó a la casa.

Decisión contundente en Gran Hermano: expulsión y entrada sorpresa con Golden Ticket

Todo comenzó cuando el Big decidió reunir a todos los participantes de Gran Hermano en el salón principal. Allí hizo un anuncio que sorprendió a los fanáticos del reality: Solange Abraham fue expulsada de la casa.

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Hay una persona que insistentemente me viene manifestando su intención de abandonar mi casa y quiero compartir con todos ustedes lo que pienso sobre esta situación en este momento”, expresó.

Embed - Gran Hermano expulsó a Solange Abraham y determinó el regreso de Cinzia Francischiello

Considero que se trata de una deshonra al juego, a los compañeros y a las posibilidades que les brindé desde el mismo momento en que les abrí mis puertas. Millones de personas quisieran estar en este lugar, en su lugar. Por eso me cuesta comprender esta actitud que no le hace honor a lo que esta casa representa”, continuó, marcando la gravedad de la situación.

Por último, el Big fue contundente: “De tal modo, de tal modo, tomé la decisión de que esta persona se retire esta misma noche del juego”. Así confirmó que la participante que debía abandonar la casa era Sol Abraham.

Cinzia Francischiello, Gran Hermano
Cinzia Francischiello reingresó a Gran Hermano con el Golden Ticket

Cinzia Francischiello reingresó a Gran Hermano con el Golden Ticket

Sol, que apenas pudo decir unas breves palabras, salió por la puerta giratoria y, en ese mismo instante, reingresó Cinzia Francischiello, a quien le entregaron el famoso Golden Ticket antes del sorpresivo anuncio.

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