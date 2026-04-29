Violenta pelea entre estudiantes frente a un colegio en Guaymallén

Un episodio de extrema violencia se registró durante la tarde de este miércoles en el departamento de Guaymallén , cuando dos adolescentes protagonizaron una brutal pelea a la salida de un establecimiento educativo . La secuencia fue presenciada por otros jóvenes, algunos de los cuales registraron el hecho con sus teléfonos celulares.

#Policiales | Dos jóvenes protagonizaron una violenta pelea en las calles de Guaymallén. Según testigos, serían estudiantes de la Escuela Tomás Silvestre, del mencionado departamento. Leé todos los detalles en https://t.co/BzDwDmKX4E pic.twitter.com/t0QL95cF2v

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El incidente ocurrió en las inmediaciones de la escuela Tomás Silvestre , ubicada sobre calle Gutemberg, entre Paula Albarracín de Sarmiento y San Lorenzo. De acuerdo a las imágenes que circularon posteriormente, la situación comenzó con una discusión verbal que rápidamente escaló a la violencia física.

En cuestión de segundos, las jóvenes comenzaron a golpearse mutuamente y a tirarse del cabello , en una pelea que se tornó cada vez más agresiva. La intensidad del enfrentamiento hizo que ambas se desplazaran hacia la calzada, generando una situación de riesgo.

Como consecuencia del altercado, los vehículos que circulaban por la zona debieron reducir la velocidad, ya que las adolescentes llegaron a ubicarse casi en el centro de la calle mientras continuaban golpeándose.

En tanto, transeúntes y otros estudiantes observaron la escena con sorpresa y preocupación. La violencia del episodio y su difusión en redes sociales volvieron a poner el foco en situaciones de conflictividad entre jóvenes en entornos escolares.