29 de abril de 2026
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Pelea

Violenta pelea entre estudiantes frente a un colegio en Guaymallén

Dos adolescentes protagonizaron una violenta pelea en las inmediaciones de una escuela en Guaymallén. El enfrentamiento quedó registrado.

Transeúntes y otros estudiantes observaron la escena con sorpresa y preocupación

Transeúntes y otros estudiantes observaron la escena con sorpresa y preocupación

 Por Carla Canizzaro

Un episodio de extrema violencia se registró durante la tarde de este miércoles en el departamento de Guaymallén, cuando dos adolescentes protagonizaron una brutal pelea a la salida de un establecimiento educativo. La secuencia fue presenciada por otros jóvenes, algunos de los cuales registraron el hecho con sus teléfonos celulares.

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Grave episodio de violencia en Guaymallén

El incidente ocurrió en las inmediaciones de la escuela Tomás Silvestre, ubicada sobre calle Gutemberg, entre Paula Albarracín de Sarmiento y San Lorenzo. De acuerdo a las imágenes que circularon posteriormente, la situación comenzó con una discusión verbal que rápidamente escaló a la violencia física.

En cuestión de segundos, las jóvenes comenzaron a golpearse mutuamente y a tirarse del cabello, en una pelea que se tornó cada vez más agresiva. La intensidad del enfrentamiento hizo que ambas se desplazaran hacia la calzada, generando una situación de riesgo.

Como consecuencia del altercado, los vehículos que circulaban por la zona debieron reducir la velocidad, ya que las adolescentes llegaron a ubicarse casi en el centro de la calle mientras continuaban golpeándose.

En tanto, transeúntes y otros estudiantes observaron la escena con sorpresa y preocupación. La violencia del episodio y su difusión en redes sociales volvieron a poner el foco en situaciones de conflictividad entre jóvenes en entornos escolares.

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