29 de abril de 2026
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explotación infantil

Un megaoperativo contra la explotación infantil incluyó allanamientos en Mendoza

El operativo "Aliados por la Infancia VI" incluyó 270 allanamientos en 15 países y desarticuló redes digitales dedicadas a la explotación sexual infantil.

La Unidad de Cibercrimen identificó múltiples domicilios sospechosos en distintas jurisdicciones del país.&nbsp;

La Unidad de Cibercrimen identificó múltiples domicilios sospechosos en distintas jurisdicciones del país. 

Foto: NA
Por Sitio Andino Policiales

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires encabezó un operativo internacional contra la explotación infantil, que culminó con 84 personas detenidas en 17 provincias argentinas, incluyendo a la provincia de Mendoza y otros 15 países.

La acción, denominada "Aliados por la Infancia VI", implicó la realización de 270 allanamientos simultáneos. De ese total, 68 procedimientos se llevaron a cabo en Argentina, distribuidos entre Capital Federal y las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Buenos Aires, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa Fe y Tucumán.

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En paralelo, el operativo tuvo alcance internacional con 159 allanamientos en Brasil, además de intervenciones en Panamá, República Dominicana, Guatemala, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, España, Perú, Puerto Rico, Honduras y Francia.

Detenciones y delitos investigados

Como resultado del operativo, 84 sospechosos fueron detenidos por delitos vinculados a la tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil. De ese total, 26 arrestos se concretaron en Argentina y los restantes 58 en el exterior.

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La acción, denominada

La acción, denominada "Aliados por la Infancia VI", implicó la realización de 270 allanamientos simultáneos.

La investigación se enfocó en redes digitales que operan mediante sistemas de intercambio de archivos, donde se detectó la circulación de contenido ilegal que involucra a menores de edad.

El rol clave de la investigación digital

Al igual que en ediciones anteriores, el operativo se originó en investigaciones impulsadas por la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas.

El CIJ utilizó herramientas tecnológicas específicas orientadas a detectar usuarios en redes P2P que distribuyen material de abuso, junto con reportes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

A partir de ese trabajo, la Unidad de Cibercrimen identificó múltiples domicilios sospechosos en distintas jurisdicciones del país. Esa información fue luego remitida a las autoridades locales, que avanzaron con tareas de verificación y allanamientos.

Coordinación desde Buenos Aires y cooperación internacional

El fiscal general del Ministerio Público Fiscal porteño, Martín López Zavaleta, destacó la magnitud del operativo y su coordinación desde la Ciudad de Buenos Aires: "Estamos muy conformes con los resultados. Se trata de una tarea compleja que implicó allanamientos simultáneos en varios países, coordinados desde el CIJ".

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El CIJ utilizó herramientas tecnológicas específicas orientadas a detectar usuarios en redes P2P que distribuyen material de abuso.

El CIJ utilizó herramientas tecnológicas específicas orientadas a detectar usuarios en redes P2P que distribuyen material de abuso.

El funcionario subrayó además que el objetivo es desarticular redes criminales y avanzar no solo sobre quienes poseen este material, sino también sobre posibles autores de abusos.

Por su parte, la fiscal Dupuy explicó que la investigación continúa con el análisis de dispositivos secuestrados: "Ahora se inicia una etapa clave, donde se evaluará si los casos avanzan a juicio o se resuelven mediante procesos abreviados. Estos delitos requieren rapidez y eficacia”.

Una lucha global contra delitos transnacionales

Desde el CIJ, su secretaria general Bárbara Moramarco remarcó la importancia de la cooperación internacional: "La articulación entre países es un elemento esencial para abordar este tipo de delitos, que tienen carácter transnacional".

El operativo “Aliados por la Infancia” se consolida así como una estrategia global impulsada desde Argentina para combatir la explotación sexual infantil en entornos digitales, mediante acciones coordinadas y simultáneas en distintos países.

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