Maipú: hicieron compras con tarjetas extraviadas y quedaron presos

Complicados. La pareja será investigada por estafa y otras defraudaciones.

La rápida intervención policial permitió desarticular una maniobra de estafa con tarjetas bancarias en Maipú , donde una pareja terminó detenidos tras realizar varias compras con plásticos extraviados por otros vecinos de esa comuna, por lo que ahora los sospechosos deberán afrontar un proceso judicial.

El hecho se inició cuando un vecino denunció la pérdida de su billetera luego de comprar en un comercio de calle Padre Vázquez y Suárez, en Maipú.

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En su interior llevaba documentación, dinero y varias tarjetas de crédito y débito. Minutos después, al intentar bloquearlas desde su celular, detectó consumos que no había autorizado, lo que permitió aportar datos clave a la Policía.

Con esa información, efectivos de la Unidad Ciclística de Acción Rápida desplegaron un operativo en la zona y lograron la detención de los sospechosos en la intersección de Perón y Ozamis .

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron las tarjetas denunciadas entre las pertenencias de la mujer, confirmando la maniobra delictiva.

Ambos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal en el marco de una causa por defraudación (estafa), mientras avanza la investigación para determinar si están vinculados a otros hechos similares.

El caso vuelve a poner en foco la importancia de actuar rápidamente ante la pérdida de tarjetas para evitar este tipo de delitos.