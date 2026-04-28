28 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Gran Hermano

Gran Hermano y una gala explosiva: quién fue el eliminado inesperado

Gran Hermano Generación Dorada 2026 tuvo una nueva gala de eliminación y un participante debió abandonar la casa. Conocé quién quedó fuera del reality.

Gran Hermano y una gala explosiva: quién fue el eliminado inesperado

Gran Hermano y una gala explosiva: quién fue el eliminado inesperado

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

Así fue la última gala de eliminación de Gran Hermano 2026

La gala de eliminación arrancó con un clima cargado de tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Cinco participantes estaban en riesgo, sometidos al voto negativo del público: Franco Zunino, Danelik Galazán, Solange Abraham, Brian Sarmiento y Yisela “Yipio” Pintos.

Lee además
Gran Hermano: Tamara Paganini recordó a sus bebés fallecidos y terminó en crisis nerviosa video

Tamara Paganini rompió en llanto en Gran Hermano al recordar a sus bebés fallecidos
Gran Hermano: acusaron a Brian Sarmiento de lo peor y una foto desató el escándalo

Explota Gran Hermano: la imagen de Brian Sarmiento que generó repudio

Tal como se vio en la transmisión, el primero en salir de placa fue Franco Zunino, quien celebró aliviado su continuidad en el reality.

Embed - VERSUS HISTÓRICO Y ELIMINACIÓN: Brian Sarmiento contra Yipio - Gran Hermano 2026

Luego fue el turno de Danelik Galazán, que incluso se mostró provocadora y dijo estar “feliz por hacer enojar” a sus compañeros. Más tarde, Solange Abraham también logró salir de placa, dejando el mano a mano final entre Brian y Yipio.

Finalmente, el veredicto fue claro: Brian Sarmiento se convirtió en el nuevo eliminado tras recibir la mayor cantidad de votos negativos. Su salida generó sorpresa dentro de la casa: algunos lo festejaron, mientras que otros no podían creerlo.

Brian Sarmiento, Gran Hermano
Brian Sarmiento es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026

Brian Sarmiento es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

  • Gabriel Lucero
  • Divina Gloria (abandono por salud)
  • Tomy Riguera
  • Carmiña Masi (expulsada)
  • Nicolás Sícaro
  • Kennys Palacios
  • Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  • Franco Poggio
  • Cinzia Francischiello
  • Lola Tomaszeuski
  • La Maciel (abandono por decisión propia)
  • Martín Rodríguez
  • Brian Sarmiento

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

¿Se va sí o sí? Las encuestas de Gran Hermano ya marcan al próximo eliminado

Todo explotó en Gran Hermano: la pelea entre Brian y Luana sacude la casa

Placa caliente en Gran Hermano: quiénes zafaron y quiénes siguen en peligro

Se viene el repechaje en Gran Hermano y ya hay fecha confirmada

Todo definido en Gran Hermano con placa lista y una votación clave

¿Bomba en la casa?: la famosa cantante que entraría a Gran Hermano para dar el batacazo

Pincoya vs Tamara: el nuevo round en Gran Hermano que terminó en un fuerte cruce

Pincoya lo llevó al límite y Brian Sarmiento quedó sancionado en Gran Hermano

LO QUE SE LEE AHORA
Gran Hermano: Tamara Paganini recordó a sus bebés fallecidos y terminó en crisis nerviosa video

Tamara Paganini rompió en llanto en Gran Hermano al recordar a sus bebés fallecidos

Las Más Leídas

Nataniel Guzmán se desempeñaba como abogado y algunos testigos del caso confirmaron que había discutido con su pareja

La pista en Google que podría destrabar la desaparición de Nataniel Guzmán

Un nuevo accidente vial en el Acceso Sur, a la altura de La Barraca Mall. 

Tres heridos tras un grave accidente en el Acceso Sur

Inician nuevas tareas de ensanche en la Ruta Nacional 143 y hay desvíos entre las calles El Chañaral y El Toledano.

Corte total en la Ruta 143 en San Rafael: obras clave obligan a desvíos durante una semana

Perfeccionarse en el tejido.

"Punto & Creatividad": el taller de tejido que llega a Villa Martínez

Marcelo DAgostino fue imputado por dos delitos en contexto de violencia de género. 

Cómo sigue la causa contra Marcelo D'Agostino: los detalles