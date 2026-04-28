Gran Hermano y una gala explosiva: quién fue el eliminado inesperado

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

La gala de eliminación arrancó con un clima cargado de tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Cinco participantes estaban en riesgo, sometidos al voto negativo del público: Franco Zunino, Danelik Galazán, Solange Abraham, Brian Sarmiento y Yisela “Yipio” Pintos.

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Tal como se vio en la transmisión, el primero en salir de placa fue Franco Zunino , quien celebró aliviado su continuidad en el reality.

Luego fue el turno de Danelik Galazán, que incluso se mostró provocadora y dijo estar “feliz por hacer enojar” a sus compañeros. Más tarde, Solange Abraham también logró salir de placa, dejando el mano a mano final entre Brian y Yipio.

Finalmente, el veredicto fue claro: Brian Sarmiento se convirtió en el nuevo eliminado tras recibir la mayor cantidad de votos negativos. Su salida generó sorpresa dentro de la casa: algunos lo festejaron, mientras que otros no podían creerlo.

Brian Sarmiento, Gran Hermano Brian Sarmiento es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

Gabriel Lucero

Divina Gloria (abandono por salud)

Tomy Riguera

Carmiña Masi (expulsada)

Nicolás Sícaro

Kennys Palacios

Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)

Franco Poggio

Cinzia Francischiello

Lola Tomaszeuski

La Maciel (abandono por decisión propia)

Martín Rodríguez

Brian Sarmiento

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