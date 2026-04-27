Corte total en la Ruta Nacional 143 en San Rafael: días, horarios y desvíos por las obras en un tramo clave

Inician nuevas tareas de ensanche en la Ruta Nacional 143 y hay desvíos entre las calles El Chañaral y El Toledano.

Las obras sobre la Ruta Nacional 143 , en San Rafael, implicarán trabajos en el tramo comprendido entre las calles El Chañaral y El Toledano. Atención a los nuevos desvíos e interrupción total del tránsito.

Los trabajos continúan con tareas de apertura de caja para el ensanche de la vía en el tramo indicado.

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Cambia todo en la Ruta Nacional 143: tramos cortados y tránsito asistido

Esta intervención exige la interrupción total del tránsito en el sector comprendido entre las calles El Chañaral y El Toledano, desde el 27 de abril al 3 de mayo, de 8 a 20.

El frente de trabajo requiere el movimiento de suelos y maquinaria pesada, lo que imposibilita la circulación segura de vehículos particulares y de carga mientras se ejecutan las maniobras técnicas.

Desvíos y circulación asistida

Para garantizar la fluidez vehicular durante este periodo, se dispuso un esquema de desvíos que canaliza el ingreso desde el este a través de las calles 20 de Junio y Santiago Germanó, con salida hacia la avenida Sarmiento, o bien mediante la calle El Chañaral hacia Las Vírgenes.

En el caso del acceso por el oeste, la circulación se habilita por El Toledano Sur conectando con la avenida Sarmiento y por El Toledano Norte con salida hacia calle Las Vírgenes.

desvios 143

Complementariamente, en el tramo que une la avenida Guillermo Rawson con Santiago Germanó se realizan tareas de ejecución de cordones, lo que genera cortes parciales a media calzada.

Ante la presencia de cuadrillas y equipos trabajando, es indispensable que los conductores extremen las medidas de precaución y respeten estrictamente las indicaciones de la cartelería preventiva instalada en la zona.

En qué consiste la obra

La intervención abarca 107 kilómetros, desde San Rafael a Pareditas (San Carlos). Se trata de una traza de casi 60 años, que no ha recibido intervenciones significativas desde hace 40 años.

En este contexto, la Provincia decidió avanzar con una refuncionalización “de fondo”, que implica reconstruir la estructura del camino, mejorar la seguridad vial y garantizar condiciones adecuadas para el tránsito pesado, el transporte interdepartamental y la actividad turística.

La intervención en la Ruta 143 forma parte del convenio firmado entre la provincia de Mendoza y Vialidad Nacional.

Conexión provincial

La Ruta Nacional 143 es utilizada diariamente por productores, transportistas, trabajadores y turistas. Por allí circula buena parte de la producción vitivinícola, agroindustrial y ganadera de San Rafael y General Alvear, además de ser un acceso estratégico hacia la Ruta 40.

La obra, tramo por tramo

La reconstrucción de la Ruta 143 fue dividida en tres secciones, con licitaciones independientes, distintos plazos y empresas adjudicatarias específicas. La inversión estimada inicialmente rondaba los 40 millones de dólares, pero finalmente se adjudicó por alrededor de 35 millones, sin modificar el alcance ni la calidad técnica de la intervención.

La reconstrucción de la Ruta 143 fue dividida en tres secciones.

Sección 1: tramo urbano y accesos estratégicos

Extensión: 11 km

Ubicación: San Rafael- Avenida Rawson – Rotonda del Cristo (RP 150)

Plazo: 18 meses

Empresa adjudicataria: UTE Black Shadow – Horizonte

Es el tramo más urbano y complejo. Se divide en dos subtramos:

S1-A (Rawson – El Toledano): refuerzo estructural, ensanche y repavimentación con concreto asfáltico, incorporación de banquinas pavimentadas y construcción de una nueva rotonda.

S1-B (El Toledano – RP 150): ensanche de calzada, banquinas pavimentadas y granulares, y obras clave de acceso al Aeropuerto de San Rafael, con retornos y accesos de emergencia.

Sección 2: tramo central hacia el Valle de Uco

Extensión: 48 km

Ubicación: Rotonda del Cristo – Río Seco de Las Peñas

Plazo: 12 meses

Empresa adjudicataria: Cartellone

Incluye refuerzo estructural y repavimentación total de la calzada (7,30 m), consolidación de banquinas de 2,50 m por lado y renovación completa de la señalización.

Sección 3: conexión con la Ruta 40

Extensión: 48 km

Ubicación: Río Seco de Las Peñas – Pareditas (RN 40)

Plazo: 12 meses

Empresa adjudicataria: Ceosa

Replica el esquema técnico de la Sección 2 y resulta clave por su vinculación directa con la Ruta Nacional 40, eje troncal del oeste argentino.