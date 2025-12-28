Ruta Nacional 143: en detalle, las obras, montos y plazos de una reconstrucción clave para el Sur provincial

La Ruta Nacional 143 es uno de los corredores viales más estratégicos del Sur mendocino y, tras años de deterioro y reclamos, está a punto de entrar en la etapa de reconstrucción integral, según anunciaron desde el Gobierno.
La Provincia asumió la obra sobre 107 km de la Ruta Nacional 143. Cómo será la intervención tramo por tramo, cuánto cuesta y qué empresas la ejecutarán.
La obra forma parte del convenio firmado entre la provincia de Mendoza y Vialidad Nacional, mediante el cual la Nación cedió al gobierno provincial la ejecución, conservación y mantenimiento de rutas nacionales consideradas prioritarias para la conectividad y el desarrollo productivo.
La intervención abarca 107 kilómetros, desde San Rafael a Pareditas (San Carlos). Se trata de una traza con 58 años de antigüedad, que no recibe una obra de magnitud comparable desde hace más de cuatro décadas, cuando se ejecutó la última capa estructural relevante.
En este contexto, la Provincia decidió avanzar con una refuncionalización “de fondo”: reconstruir la estructura del camino, mejorar la seguridad vial y garantizar condiciones adecuadas para el tránsito pesado, el transporte interdepartamental y la actividad turística.
La Ruta Nacional 143 conecta el Sur mendocino con el Valle de Uco y el Gran Mendoza, y es utilizada diariamente por productores, transportistas, trabajadores y turistas.
Por allí circula buena parte de la producción vitivinícola, agroindustrial y ganadera de San Rafael y General Alvear, además de ser un acceso estratégico hacia la Ruta 40.
El desgaste acumulado, sumado al aumento del tránsito pesado, convirtió a la traza en uno de los puntos críticos de la red vial.
El convenio con la Nación habilitó a Mendoza a priorizar esta obra, aun en un contexto de fuerte retracción de la inversión nacional en infraestructura.
Desde el Ejecutivo provincial remarcan que la Ruta 143 fue incluida en el acuerdo justamente por su impacto regional y por la necesidad de sostener un esquema de integración territorial equilibrada entre el Sur y el resto de la provincia.
Según confirmó la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, el proceso licitatorio ya concluyó y las obras comenzarán en un plazo estimado de 30 días, una vez finalizados los trámites administrativos, con lo que se proyecta el inicio hacia fines de enero de 2026.
Además del cronograma, la funcionaria destacó un punto relevante del proceso: los montos adjudicados resultaron menores a los presupuestos oficiales. En términos globales, la inversión estimada inicialmente rondaba los 40 millones de dólares, pero finalmente se adjudicó por alrededor de 35 millones, sin modificar el alcance ni la calidad técnica de la intervención.
Para ordenar la ejecución y permitir avances simultáneos, la reconstrucción de la Ruta 143 fue dividida en tres secciones, con licitaciones independientes, distintos plazos y empresas adjudicatarias específicas.
Extensión: 11 km
Ubicación: San Rafael- Avenida Rawson – Rotonda del Cristo (RP 150)
Plazo: 18 meses
Empresa adjudicataria: UTE Black Shadow – Horizonte
Es el tramo más urbano y complejo. Se divide en dos subtramos:
S1-A (Rawson – El Toledano): refuerzo estructural, ensanche y repavimentación con concreto asfáltico, incorporación de banquinas pavimentadas y construcción de una nueva rotonda.
S1-B (El Toledano – RP 150): ensanche de calzada, banquinas pavimentadas y granulares, y obras clave de acceso al Aeropuerto de San Rafael, con retornos y accesos de emergencia.
Extensión: 48 km
Ubicación: Rotonda del Cristo – Río Seco de Las Peñas
Plazo: 12 meses
Empresa adjudicataria: Cartellone
Incluye refuerzo estructural y repavimentación total de la calzada (7,30 m), consolidación de banquinas de 2,50 m por lado y renovación completa de la señalización.
Extensión: 48 km
Ubicación: Río Seco de Las Peñas – Pareditas (RN 40)
Plazo: 12 meses
Empresa adjudicataria: Ceosa
Replica el esquema técnico de la Sección 2 y resulta clave por su vinculación directa con la Ruta Nacional 40, eje troncal del oeste argentino.
Tramo: San Rafael – Pareditas (San Carlos)
Extensión total: 107 km
Secciones: 3
Inicio estimado: fines de enero de 2026
Sección 1:
11 km | UTE Black Shadow – Horizonte | 18 meses
Sección 2:
48 km | Cartellone | 12 meses
Sección 3:
48 km | Ceosa | 12 meses
Organismo ejecutor: Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial
Marco legal: Convenio Provincia de Mendoza – Vialidad Nacional