28 de diciembre de 2025
{}
Ruta Nacional 143: en detalle, las obras, montos y plazos de una reconstrucción clave para el Sur provincial

La Provincia asumió la obra sobre 107 km de la Ruta Nacional 143. Cómo será la intervención tramo por tramo, cuánto cuesta y qué empresas la ejecutarán.

Ruta Nacional 143: en detalle, las obras, montos y plazos de una reconstrucción clave para el Sur provincial

Ruta Nacional 143: en detalle, las obras, montos y plazos de una reconstrucción clave para el Sur provincial

 Por Cecilia Zabala

La Ruta Nacional 143 es uno de los corredores viales más estratégicos del Sur mendocino y, tras años de deterioro y reclamos, está a punto de entrar en la etapa de reconstrucción integral, según anunciaron desde el Gobierno.

ruta nacional 143, 2
La Ruta Nacional 143 es uno de los corredores viales más estratégicos del Sur mendocino y su calzada presenta un deterioro importante.

La Ruta Nacional 143 es uno de los corredores viales más estratégicos del Sur mendocino y su calzada presenta un deterioro importante.

En este contexto, la Provincia decidió avanzar con una refuncionalización “de fondo”: reconstruir la estructura del camino, mejorar la seguridad vial y garantizar condiciones adecuadas para el tránsito pesado, el transporte interdepartamental y la actividad turística.

Un corredor clave para la integración provincial

La Ruta Nacional 143 conecta el Sur mendocino con el Valle de Uco y el Gran Mendoza, y es utilizada diariamente por productores, transportistas, trabajadores y turistas.

Por allí circula buena parte de la producción vitivinícola, agroindustrial y ganadera de San Rafael y General Alvear, además de ser un acceso estratégico hacia la Ruta 40.

El desgaste acumulado, sumado al aumento del tránsito pesado, convirtió a la traza en uno de los puntos críticos de la red vial.

El convenio con la Nación habilitó a Mendoza a priorizar esta obra, aun en un contexto de fuerte retracción de la inversión nacional en infraestructura.

Desde el Ejecutivo provincial remarcan que la Ruta 143 fue incluida en el acuerdo justamente por su impacto regional y por la necesidad de sostener un esquema de integración territorial equilibrada entre el Sur y el resto de la provincia.

Inicio de obra y un dato político clave

Según confirmó la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, el proceso licitatorio ya concluyó y las obras comenzarán en un plazo estimado de 30 días, una vez finalizados los trámites administrativos, con lo que se proyecta el inicio hacia fines de enero de 2026.

Además del cronograma, la funcionaria destacó un punto relevante del proceso: los montos adjudicados resultaron menores a los presupuestos oficiales. En términos globales, la inversión estimada inicialmente rondaba los 40 millones de dólares, pero finalmente se adjudicó por alrededor de 35 millones, sin modificar el alcance ni la calidad técnica de la intervención.

Cómo será la obra tramo por tramo

Para ordenar la ejecución y permitir avances simultáneos, la reconstrucción de la Ruta 143 fue dividida en tres secciones, con licitaciones independientes, distintos plazos y empresas adjudicatarias específicas.

WhatsApp Image 2025-12-26 at 4.33.58 PM
Así están divididas las obras previstas en la Ruta Nacional 143.

Así están divididas las obras previstas en la Ruta Nacional 143.

Sección 1: tramo urbano y accesos estratégicos

  • Extensión: 11 km

  • Ubicación: San Rafael- Avenida Rawson – Rotonda del Cristo (RP 150)

  • Plazo: 18 meses

  • Empresa adjudicataria: UTE Black Shadow – Horizonte

Es el tramo más urbano y complejo. Se divide en dos subtramos:

  • S1-A (Rawson – El Toledano): refuerzo estructural, ensanche y repavimentación con concreto asfáltico, incorporación de banquinas pavimentadas y construcción de una nueva rotonda.

  • S1-B (El Toledano – RP 150): ensanche de calzada, banquinas pavimentadas y granulares, y obras clave de acceso al Aeropuerto de San Rafael, con retornos y accesos de emergencia.

Sección 2: tramo central hacia el Valle de Uco

  • Extensión: 48 km

  • Ubicación: Rotonda del Cristo – Río Seco de Las Peñas

  • Plazo: 12 meses

  • Empresa adjudicataria: Cartellone

Incluye refuerzo estructural y repavimentación total de la calzada (7,30 m), consolidación de banquinas de 2,50 m por lado y renovación completa de la señalización.

Sección 3: conexión con la Ruta 40

  • Extensión: 48 km

  • Ubicación: Río Seco de Las Peñas – Pareditas (RN 40)

  • Plazo: 12 meses

  • Empresa adjudicataria: Ceosa

Replica el esquema técnico de la Sección 2 y resulta clave por su vinculación directa con la Ruta Nacional 40, eje troncal del oeste argentino.

ruta nacional 143 3
La intervención abarca 107 kilómetros, desde San Rafael a Pareditas (San Carlos).

La intervención abarca 107 kilómetros, desde San Rafael a Pareditas (San Carlos).

Ficha de obra – Ruta Nacional 143

Tramo: San Rafael – Pareditas (San Carlos)

Extensión total: 107 km

Secciones: 3

Inicio estimado: fines de enero de 2026

Sección 1:

  • 11 km | UTE Black Shadow – Horizonte | 18 meses

Sección 2:

  • 48 km | Cartellone | 12 meses

Sección 3:

  • 48 km | Ceosa | 12 meses

Organismo ejecutor: Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial

Marco legal: Convenio Provincia de Mendoza – Vialidad Nacional

