27 de diciembre de 2025
Tras la sanción del Presupuesto

Javier Milei confirmó que Argentina pagará la deuda de enero y defendió el déficit cero como "un límite moral"

El Gobierno afrontará un vencimiento por US$4.200 millones. Vinculó la mejora de las reservas con el fin del “riesgo político”. Celebró las leyes sancionadas en el Senado.

El Presidente anticipó que el Gobierno pagará los vencimientos de deuda en dólares.

Foto: Télam

En entrevista con Radio Mitre, el mandatario fue categórico al despejar dudas sobre el cumplimiento de los compromisos financieros del país. “Argentina va a pagar, va a pagar”, afirmó, al ser consultado sobre el vencimiento del próximo 9 de enero.

El presidente, conforme por lo resuelto en el Senado.
Jornada positiva para el Gobierno

Milei celebró la sanción del Presupuesto 2026 y la Inocencia Fiscal: "Es un hecho histórico"
La c{amara alta sancionó otra ley clave enviada por Casa Rosada.
Congreso nacional

Inocencia Fiscal: qué es y de qué trata la otra ley de Javier Milei que sancionó el Senado
El pago de la deuda y el rol del Ministerio de Economía

Milei evitó precisar el mecanismo mediante el cual se realizará el pago, pero dejó esa definición en manos del equipo económico. “Eso lo va a resolver el ministro Caputo, quien entiende como nadie el valor de pagar”, sostuvo.

En ese marco, el Presidente destacó la evolución reciente de las reservas del Banco Central y la vinculó con el escenario político posterior a las elecciones legislativas. “Pasaron las elecciones, se desplomó el ‘riesgo kuka’ y se empezó a recuperar la demanda de dinero”, expresó.

Además, reivindicó la gestión del Gobierno en materia cambiaria y financiera: “Somos el gobierno que más reservas compró en la historia: 30 mil millones de dólares”, aseguró, al tiempo que atribuyó esos resultados al cumplimiento de las metas económicas.

Javier Milei, Luis Caputo
Javier Milei dijo que Luis Caputo "va a resolver" el pago del vencimiento de deuda en d&oacute;lares.

Déficit cero y una definición “moral”

Durante la entrevista, Milei volvió a insistir en la centralidad del déficit cero y lo planteó no solo como una decisión económica, sino también ética. “Cobrarle impuestos a generaciones que aún no nacieron es inmoral. Emitir dinero para cubrir el gasto también lo es”, afirmó.

Según el Presidente, su administración heredó un déficit fiscal equivalente a 15 puntos del PBI, que logró revertir sin aumentar la presión impositiva. “A diferencia de otros gobiernos, nosotros bajamos el gasto y le devolvimos a la gente 2,5 puntos del PBI en impuestos”, sostuvo.

Qué dijo Javier Milei tras la sanción de las leyes en el Senado

En otra entrevista con Radio Rivadavia, Milei se refirió a la sesión del viernes en el Senado, donde se aprobaron el Presupuesto 2026 con déficit cero y la ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas centrales para el oficialismo.

El Presidente calificó la jornada como “un hito histórico” y apuntó contra lo que definió como “la estafa sistemática de la política”. En ese sentido, sostuvo que el equilibrio fiscal “terminó con la estafa” y marca un punto de inflexión en la administración del Estado.

Respecto de la ley de inocencia fiscal, Milei celebró que se haya restituido el principio de presunción de inocencia para los contribuyentes. “Durante años, el fisco trató como culpables a todos, salvo que probaran lo contrario”, cuestionó.

Según explicó, la nueva normativa permitirá que ahorros que hoy están fuera del sistema puedan reingresar, favoreciendo la inversión y el desarrollo del mercado de capitales. Finalmente, reafirmó que su objetivo es convertir a la Argentina en el país más libre del mundo, con políticas guiadas por el respeto a la propiedad privada, la libertad y la vida.

