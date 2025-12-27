Amplio operativo policial en Las Heras: 10 detenidos y vehículos secuestrados

Entre las 19 y las 23 horas del viernes, dos operativos policiales simultáneos se desplegaron en distintos puntos del departamento de Las Heras, incluido los alrededores del barrio 8 de Abril. Ambas intervenciones, que suman 99 desde abril de 2025, concluyeron con el control de casi 700 personas, más de 360 vehículos, y resultaron en retenciones, actas viales y detenciones.
Fuerte despliegue policial en Las Heras con dos operativos de alto impacto
Los procedimientos se desplegaron entre las 19 y las 23 en distintos puntos del departamento y en los alrededores del barrio 8 de Abril.
Fuerte operativo policial en Las Heras: así fueron los despliegues
En el marco de la estrategia de prevención del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, se ejecutaron controles simultáneos en zonas estratégicas del casco urbano deLas Heras y los alrededores del barrio 8 de Abril.
El primer operativo se concentró en múltiples intersecciones de alto tránsito, entre las que se destacan Dr. Moreno y Avellaneda, Francia y Río Negro, Uruguay y Dr. Moreno, Víctor Hugo y Avellaneda, Pellegrini y 9 de Julio, Avellaneda y Güemes, San Miguel y Río Negro, Avellaneda y San Martín, Álvarez y República del Líbano, Pellegrini y España, San Miguel y Paso de los Andes, Dr. Moreno y Misiones, San Martín y J. A. Maza, Uruguay y Sarmiento, Panquehua y Sarmiento, Uruguay y Perú, y San Miguel y Formosa.
Como resultado, se controlaron 495 personas y 285 vehículos (autos y motos). Además, se retuvieron 11 vehículos, se labraron 11 actas de infracción vial y se detuvo a dos personas por infracciones a la Ley 6722. El procedimiento incluyó también la inspección de 20 unidades de transporte público.
El segundo operativo, desarrollado en los alrededores del barrio 8 de Abril, implicó el control de unas 200 personas y 77 vehículos. En este caso, se aprehendió a ocho personas, se retuvieron nueve vehículos y se labraron nueve actas viales. También se inspeccionaron tres colectivos.
Durante los procedimientos, estuvieron presentes supervisando el trabajo policial la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, acompañados por el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio, Fabián Tello, y la directora de Prevención y Relaciones con la Comunidad, Daiana Gatica.
Con estos dos últimos despliegues, la provincia suma 99 operativos de alto impacto desde que se implementó esta modalidad en abril de 2025. Esta estrategia forma parte, a su vez, de los megaoperativos que el Ministerio de Seguridad provincial desarrolla desde marzo de 2024, de los cuales ya se concretaron 52 en distintos departamentos.