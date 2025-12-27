27 de diciembre de 2025
Amplio operativo policial en Las Heras: 10 detenidos y vehículos secuestrados

Dos fuertes despliegues policiales se llevaron a cabo durante la noche en distintos puntos del departamento de Las Heras, con controles vehiculares y de personas.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Entre las 19 y las 23 horas del viernes, dos operativos policiales simultáneos se desplegaron en distintos puntos del departamento de Las Heras, incluido los alrededores del barrio 8 de Abril. Ambas intervenciones, que suman 99 desde abril de 2025, concluyeron con el control de casi 700 personas, más de 360 vehículos, y resultaron en retenciones, actas viales y detenciones.

Fuerte operativo policial en Las Heras: así fueron los despliegues

En el marco de la estrategia de prevención del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, se ejecutaron controles simultáneos en zonas estratégicas del casco urbano de Las Heras y los alrededores del barrio 8 de Abril.

El primer operativo se concentró en múltiples intersecciones de alto tránsito, entre las que se destacan Dr. Moreno y Avellaneda, Francia y Río Negro, Uruguay y Dr. Moreno, Víctor Hugo y Avellaneda, Pellegrini y 9 de Julio, Avellaneda y Güemes, San Miguel y Río Negro, Avellaneda y San Martín, Álvarez y República del Líbano, Pellegrini y España, San Miguel y Paso de los Andes, Dr. Moreno y Misiones, San Martín y J. A. Maza, Uruguay y Sarmiento, Panquehua y Sarmiento, Uruguay y Perú, y San Miguel y Formosa.

control policial, controles policiales, Las Heras, Policía de Mendoza, Tránsito 26-12-25 (01)
Como resultado, se controlaron 495 personas y 285 vehículos (autos y motos). Además, se retuvieron 11 vehículos, se labraron 11 actas de infracción vial y se detuvo a dos personas por infracciones a la Ley 6722. El procedimiento incluyó también la inspección de 20 unidades de transporte público.

El segundo operativo, desarrollado en los alrededores del barrio 8 de Abril, implicó el control de unas 200 personas y 77 vehículos. En este caso, se aprehendió a ocho personas, se retuvieron nueve vehículos y se labraron nueve actas viales. También se inspeccionaron tres colectivos.

Durante los procedimientos, estuvieron presentes supervisando el trabajo policial la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, acompañados por el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio, Fabián Tello, y la directora de Prevención y Relaciones con la Comunidad, Daiana Gatica.

control policial, controles policiales, Las Heras, Policía de Mendoza, Tránsito, Francisco Lo Presti, Mercedes Rus 26-12-25 (07)
Con estos dos últimos despliegues, la provincia suma 99 operativos de alto impacto desde que se implementó esta modalidad en abril de 2025. Esta estrategia forma parte, a su vez, de los megaoperativos que el Ministerio de Seguridad provincial desarrolla desde marzo de 2024, de los cuales ya se concretaron 52 en distintos departamentos.

