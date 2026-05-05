Final feliz para el paradero de un menor en Corrientes

El menor de 6 años fue hallado en Corrientes en buen estado de salud.

En un giro clave en la investigación, el menor de 6 años que era intensamente buscado en la provincia de Corrientes fue encontrado sano y salvo , lo que permitió esclarecer su paradero tras varios días de incertidumbre y la activación de la Alerta Sofía a nivel nacional.

El caso había generado fuerte conmoción luego de que el niño desapareciera el domingo por la noche. Según la reconstrucción oficial, el pequeño fue llevado por su padre, identificado como Josías Santos Regis, en medio de un episodio violento que incluyó un tiroteo en el que resultó herido un vecino.

Buscan desesperadamente a un nene de 6 años: se lo llevó su padre y activaron el Alerta Sofía

Tras la aparición del menor, la justicia ordenó la detención del padre y también de un abogado que estaría vinculado como la "desaparición" del niño.

A partir de la denuncia de paradero, cientos de efectivos desplegaron un amplio operativo de búsqueda con intervención de distintas fuerzas de seguridad, que incluyó rastrillajes en zonas rurales y controles en rutas.

La gravedad del hecho motivó la activación del protocolo nacional Alerta Sofía, herramienta destinada a la localización urgente de menores en riesgo.

Finalmente, el niño fue hallado este martes alrededor de las 10:30 en el paraje El Duraznillo, en una zona de caminos de tierra donde se concentraban los operativos policiales. En el lugar también fue localizado su padre, quien quedó inmediatamente detenido por disposición judicial.

De acuerdo a las primeras informaciones, tanto el menor como el adulto se encontraban en buen estado de salud, aunque fueron trasladados para la realización de controles médicos de rutina.

El episodio abrió una doble línea investigativa: por un lado, el presunto intento de homicidio ocurrido durante el conflicto previo a la desaparición, y por otro, la sustracción del menor, que mantuvo en vilo a la provincia.

Con la confirmación del hallazgo, se logró establecer el paradero del niño y desactivar la alerta, mientras la Justicia avanza en la imputación del padre y el esclarecimiento total de los hechos.