Activaron el Alerta Sofía por la desaparición de un niño de 6 años en Corrientes

El menor desapareció el domingo 3 de mayo en la localidad correntina de Esquina.

El Ministerio de Seguridad de la Nación activó este lunes el Alerta Sofía por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme , un niño de 6 años. El menor fue visto por última vez junto a su padre en la provincia de Corrientes , en un contexto de extrema gravedad.

Según informaron fuentes oficiales, el menor desapareció el domingo 3 de mayo en la localidad correntina de Esquina , cuando se retiró de su domicilio acompañado por su progenitor, Josias Santos Regis , de 29 años y nacionalidad brasileña.

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De acuerdo a la investigación, el hombre habría protagonizado previamente un episodio violento en el que disparó y dejó herido a otro hombre , lo que agravó la situación y aceleró la activación del protocolo nacional de emergencia.

El Ministerio de Seguridad difundió detalles físicos y de vestimenta para facilitar su identificación:

Cabello rubio con rulitos

Ojos claros

Tez blanca

Al momento de su desaparición, vestía:

Pantalón largo color crema

Zapatillas blancas

Camiseta azul y blanca de manga larga

Campera marrón tipo inflable

Embed ALERTA SOFÍA: BUSCAMOS A NAHUÁ SANTOS RIQUELME



De 6 años de edad, fue visto por última vez el 3 de mayo, cuando se ausentó de su domicilio junto a su padre, Josias Santos Regis.



Cabello rubio con rulitos, ojos claros, tez blanca. Vestía pantalón largo color crema, zapatillas… pic.twitter.com/g7sx3kBnaW — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) May 4, 2026

Antecedentes del padre y contexto de violencia

Fuentes periodísticas locales indicaron que Santos Regis posee antecedentes por violencia de género contra la madre del niño.

Además, se lo vincula con un hecho previo en el que habría incendiado la camioneta de su ex suegro. Estos elementos son considerados clave en la investigación judicial en curso.

Investigación judicial en marcha

La Justicia de Corrientes inició dos líneas de investigación paralelas:

Una causa por tentativa de homicidio , a cargo de la fiscalía de turno.

, a cargo de la fiscalía de turno. Otra por la desaparición del menor, en el marco del Alerta Sofía, protocolo utilizado en casos de alto riesgo para niños y adolescentes.

Este sistema ya fue implementado en casos resonantes como los de Loan Danilo Peña, Guadalupe Lucero y Lian Gael Flores Soraide.

Cómo aportar información

Las autoridades solicitan la colaboración urgente de la población. Quienes tengan datos que puedan ayudar a encontrar al menor pueden comunicarse de forma:

Gratuita y anónima al 134 , disponible las 24 horas

, disponible las 24 horas Al 911 en Capital o 101 en el interior provincial

En la comisaría más cercana

Qué es el Alerta Sofía

La Alerta Sofía fue implementada en 2019 tras el caso de Sofía Herrera, la niña de 3 años que desapareció en 2008 mientras se encontraba en un camping de la ciudad fueguina de Río Grande, y cuyo paradero aún se desconoce.

Este protocolo se activa exclusivamente en casos de extrema gravedad, cuando la desaparición de un menor de 18 años es considerada de "Alto Riesgo Inminente", es decir, cuando existen indicios concretos de que su vida o integridad pueden estar en peligro.

Fuente: Noticias Argentinas