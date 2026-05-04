Activaron el Alerta Sofía por la desaparición de un niño de 6 años en Corrientes

El Ministerio de Seguridad de la Nación activó este lunes el Alerta Sofía por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme, un niño de 6 años. El menor fue visto por última vez junto a su padre en la provincia de Corrientes, en un contexto de extrema gravedad.
Búsqueda urgente
Según informaron fuentes oficiales, el menor desapareció el domingo 3 de mayo en la localidad correntina de Esquina, cuando se retiró de su domicilio acompañado por su progenitor, Josias Santos Regis, de 29 años y nacionalidad brasileña.
De acuerdo a la investigación, el hombre habría protagonizado previamente un episodio violento en el que disparó y dejó herido a otro hombre, lo que agravó la situación y aceleró la activación del protocolo nacional de emergencia.
Descripción del menor desaparecido
El Ministerio de Seguridad difundió detalles físicos y de vestimenta para facilitar su identificación:
Cabello rubio con rulitos
Ojos claros
Tez blanca
Al momento de su desaparición, vestía:
Pantalón largo color crema
Zapatillas blancas
Camiseta azul y blanca de manga larga
Campera marrón tipo inflable
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ALERTA SOFÍA: BUSCAMOS A NAHUÁ SANTOS RIQUELME
De 6 años de edad, fue visto por última vez el 3 de mayo, cuando se ausentó de su domicilio junto a su padre, Josias Santos Regis.
— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) May 4, 2026
Antecedentes del padre y contexto de violencia
Fuentes periodísticas locales indicaron que Santos Regis posee antecedentes por violencia de género contra la madre del niño.
Además, se lo vincula con un hecho previo en el que habría incendiado la camioneta de su ex suegro. Estos elementos son considerados clave en la investigación judicial en curso.
Investigación judicial en marcha
La Justicia de Corrientes inició dos líneas de investigación paralelas:
Una causa por tentativa de homicidio, a cargo de la fiscalía de turno.
Otra por la desaparición del menor, en el marco del Alerta Sofía, protocolo utilizado en casos de alto riesgo para niños y adolescentes.
Este sistema ya fue implementado en casos resonantes como los de Loan Danilo Peña, Guadalupe Lucero y Lian Gael Flores Soraide.
Cómo aportar información
Las autoridades solicitan la colaboración urgente de la población. Quienes tengan datos que puedan ayudar a encontrar al menor pueden comunicarse de forma:
Gratuita y anónima al 134, disponible las 24 horas
Al 911 en Capital o 101 en el interior provincial
En la comisaría más cercana
Qué es el Alerta Sofía
La Alerta Sofía fue implementada en 2019 tras el caso de Sofía Herrera, la niña de 3 años que desapareció en 2008 mientras se encontraba en un camping de la ciudad fueguina de Río Grande, y cuyo paradero aún se desconoce.
Este protocolo se activa exclusivamente en casos de extrema gravedad, cuando la desaparición de un menor de 18 años es considerada de "Alto Riesgo Inminente", es decir, cuando existen indicios concretos de que su vida o integridad pueden estar en peligro.