27 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Turismo

Cuánto puedo comprar en Chile y traer a Argentina sin pagar impuestos

ARCA detalló las franquicias vigentes según el medio de transporte y qué ocurre si se supera el límite permitido al volver al país.

Por Sitio Andino Economía

Este verano muchos mendocinos optarán por vacacionar en Chile y será una buena oportunidad no solo para hacer turismo, sino también compras y adquirir productos a menores valores que los de Argentina. Sin embargo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece una serie de límites que los viajeros deberán tener en cuenta.

La exAFIP tiene una serie de normas que los que viajen a Chile y adquieran productos tendrán que respetar o en caso contrario tendrán que abonar las diferencias.

Cuánto puedo comprar en Chile e ingresar a Argentina sin abonar extras

ARCA propone valores o franquicias límites para ingresar al país en forma de objetos, según las vías por las que viajen. Si se superan los montos deberán abonar lo correspondiente. Los topes mensuales son:

Vía terrestre o fluvial:

  • 300 dólares en equipaje
  • Sin franquicia en el free shop de llegada.

Vía aérea o marítima:

  • 500 dólares en equipaje
  • 500 dólares en el free shop de llegada

A su vez, ARCA aclara que para los menores de 16 años la franquicia corresponde al 50%. "Cuando los viajeros constituyan un grupo familiar – matrimonios, uniones convivenciales e hijos menores de 16 años no emancipados -, la franquicia podrá ser utilizada en forma conjunta", detalla.

Qué sucede con los dispositivos electrónicos

De acuerdo a ARCA, se puede ingresar un celular, una computadora portátil o una tablet sin abonar aranceles. Esto se debe a que se consideran artículos de uso personal.

Qué pasa si excedo los montos establecidos por ARCA

Según la entidad, si el valor de los objetos que ingreso al país superan la franquicia, se deberá abonar el 50% del excedente.

Además, ARCA brindó un ejemplo en el caso de ingreso aéreo: "Valor del objeto (600 dólares) - franquicia permitida (500 dólares) = excedente (100 dólares) - arancel del 50% = total a pagar (50 dólares)".

