Santiago de Chile suma QINTO: 25.000 m² de gastronomía, cultura y entretenimiento en un solo lugar

Con una superficie de 25.000 metros cuadrados dedicados a gastronomía, entretenimiento y cultura , Cenco Malls inauguró este mes QINTO , el nuevo polo gastronómico de Santiago de Chile en Cenco Center ( ex Costanera Center , uno de los malls más visitados por los mendocinos en sus viajes de compras ) y el más grande de su tipo en América Latina.

El proyecto transforma el quinto nivel del principal centro comercial de Chile en un espacio de uso mixto que combina alta cocina, coctelería de autor, música en vivo y arquitectura orientada a la vida urbana .

La apertura se inscribe en una estrategia de expansión de la empresa que, según sus propios resultados financieros, arrojó ingresos de 377.941 millones de pesos chilenos en 2025 , un 7% por encima del ejercicio anterior .

Dentro del total de 30.000 metros cuadrados que Cenco Costanera destina a gastronomía, cultura y entretenimiento , QINTO concentra la porción más significativa del complejo. El espacio alberga 58 restaurantes actualmente en operación, de un total de 80 locales gastronómicos distribuidos en todo el mall.

La diversidad de la oferta es uno de sus rasgos más característicos: conviven propuestas de cocina asiática, productos del mar, cocina de autor y formatos más casuales.

Sebastián Bellochio, gerente general de Cenco Malls, sintetizó el propósito del proyecto al señalar que el objetivo es "elevar la experiencia de quienes visitan Cenco Costanera y consolidarnos como un referente gastronómico en Latinoamérica, integrando cultura y ciudad en un solo lugar".

La cifra de más de un millón de visitas mensuales en esa área del complejo respalda, al menos en términos de flujo, la envergadura de la apuesta.

Un Mall de arquitectura para la permanencia

El diseño del espacio responde a una tendencia que ha ganado terreno en la industria de los centros comerciales: la integración con el entorno urbano como factor de diferenciación.

Las terrazas abiertas constituyen el eje conceptual de QINTO. Concebidas como puntos de encuentro y no meramente como áreas de tránsito, ofrecen vistas sobre la ciudad de Santiago y apuntan a extender la permanencia del visitante más allá de la transacción comercial.

Este enfoque supone un cambio de paradigma respecto al modelo tradicional del mall cerrado. La apuesta por espacios abiertos, la incorporación de espectáculos en vivo y la generación de una atmósfera vinculada al ocio nocturno buscan convertir al lugar en un destino en sí mismo, con lógica propia más allá del consumo de bienes.

image Qinto posee espacios al aire libre, una novedad en el mall preferido de Santiago de Chile

Atención mendocinos: programación y horarios

QINTO no opera únicamente como superficie gastronómica: su propuesta incorpora una agenda semanal de actividades.

Los jueves están pensados para el after office, con intervenciones musicales y maridajes. Los viernes, bajo el concepto Junto a las estrellas, la coctelería y los DJs estructuran la noche. Los sábados adoptan un formato de carnaval, con arte en vivo y espectáculos itinerantes, mientras que los domingos se orientan a las familias, con shows de magia y actividades para niños.

El espacio permanece abierto de domingo a jueves hasta las 23 horas, y hasta medianoche los viernes y sábados. A partir de las 21 horas, el estacionamiento es gratuito, una medida orientada a incentivar la asistencia en el tramo nocturno.