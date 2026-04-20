Chile: ¿Quién es el mendocino que influye en la política exterior de José Antonio Kast?

Cuando José Antonio Kast celebró públicamente la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado (aún como presidente electo de Chile ), la declaración no salió del equipo que se preparaba para asumir en la Cancillería ni de ningún diplomático de carrera. Tampoco la visita a Buenos Aires y a la Casa Rosada apenas días después de resultar electo .

Las acciones fueron elaboradas y supervisadas por un joven de 32 años nacido en Mendoza que lleva más de una década radicado en Chile y que hoy ocupa una oficina en el Segundo Piso del palacio de La Moneda : Eitan Bloch , el asesor internacional más cercano e influyente del actual jefe de Estado chileno.

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La figura no es novedosa en la política chilena. Sebastián Piñera tuvo a Benjamín Salas en ese rol; Gabriel Boric , a Carlos Figueroa . Pero el ascendiente de Bloch sobre Jose Antonio Kast , según fuentes políticas, diplomáticas y periodísticas de Santiago, no ha dejado de crecer desde que el representante de la derecha chilena ganó las elecciones del 14 de diciembre.

Su posición, formalmente desdibujada en el organigrama, tiene en la práctica un peso que con frecuencia supera al equipo del ex Hotel Carrera , sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile .

De Mendoza al Mundo

Bloch nació en Mendoza hace 32 años, hijo de Alejandro Bloch, rabino argentino de la corriente ultraconservadora del judaísmo con la que Javier Milei se siente identificado. La profesión paterna marcó su infancia itinerante: dos años en Buenos Aires, tres en Montevideo.

Llegó a Chile en 2009, a los 15 años, y no volvió a partir. Quienes lo conocen afirman que se siente más santiaguino que cualquier otra cosa. En Santiago completó sus estudios secundarios en el Instituto Hebreo, se casó con una argentina y tiene una hija de siete meses.

Quienes todavía mantienen algún contacto con él aseguran que todavía conserva algo de la tonada mendocina y algunos de nuestros giros idiomáticos cuyanos, la fidelidad con Boca Juniors y el gusto por el rock argentino, con Charly y Soda como referencias. La música clásica también tiene lugar en sus gustos; el reguetón, ninguno.

Por su casa familiar, como en las de muchos rabinos de predicamento, circulaban políticos, diplomáticos y religiosos, y las conversaciones oscilaban entre la filosofía, los asuntos internacionales y las políticas públicas.

La universidad fuente de contactos

Bloch era, según quienes lo conocieron de cerca en esa época, un adolescente inusualmente interesado en temas de adultos. Esa inquietud lo llevó a matricularse en Derecho en la Universidad Católica de Chile (la misma casa de estudios donde Kast cursó su carrera a comienzos de los años ochenta), aunque nunca ejerció.

Obtuvo la licenciatura en Ciencias Jurídicas, pero no realizó la práctica ni prestó juramento ante la corte. En paralelo, y con más coherencia con su vocación, cursó un magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos en la Universidad Adolfo Ibáñez, el mismo programa que completó la actual vocera de Gobierno, Mara Sedini.

Su ingreso al mundo político fue gradual. En 2020 comenzó a trabajar como asesor del diputado democristiano Gabriel Silber, miembro de la comunidad judía, quien más tarde lo recomendó para una posición en el departamento político de la embajada de Israel en Santiago.

Allí se desempeñó bajo las órdenes de por lo menos dos embajadores, aunque aseguran que nunca obtuvo la nacionalidad israelí, como algunos de sus opositores lo acusan.

La reconstrucción de la vida universitaria en Santiago del mendocino asegura que en el magíster en Comunicación fue donde trabó amistad con Antonio Barchiesi, exconsejero constitucional y uno de los fundadores del Partido Republicano, quien lo incorporó a la fuerza oficialista.

eitan bloch Eitan Bloch, el mendocino asesor del presidente de Chile, José Antonio Kast y que desata polémica.

El círculo de poder

Desde allí, Bloch se integró al equipo de campaña presidencial de Kast, liderado por Alejandro Irarrázabal (actual jefe de asesores presidenciales y uno de los hombres más influyentes del Gobierno).

La sintonía primero con Irarrázabal y luego con el propio Kast allanó el camino hacia su “designación” como asesor internacional. Hoy comparte oficina en el Segundo Piso con el propio Barchiesi.

Bloch, a pesar de su juventud, tiene una amplia red de contactos internacionales, como contó en Bio Bio uno de los periodistas más prestigiosos de Chile, Tomás Mosciatti. En Estados Unidos, fue parte de la junta de la American Jewish Committee Access Board (un influyente espacio para líderes jóvenes) que le abrió las puertas a los despachos de republicanos y demócratas.

La noche del triunfo electoral de Kast, fue Bloch quien coordinó las llamadas de felicitación de Javier Milei y los presidentes de Ecuador, El Salvador, Bolivia y Perú.

Un perfil con tensiones políticas

Quienes lo conocen, tratan o trataron lo describen como introvertido, metódico y con un humor negro a veces excesivo. Su objetivo declarado dentro del Segundo Piso es mantener un perfil bajo y concentrarse en asesorar al presidente en política exterior sin disputar espacios con la Cancillería.

Sin embargo, la proximidad física, política e ideológica con Kast hace que esa línea sea difícil de sostener.

La designación no ha estado exenta de cuestionamientos. El Centro de Información Palestina (comunidad que en Chile agrupa a medio millón de personas y posee una influencia importante que va desde la cultura hasta el fútbol) hizo un llamado público al presidente a reconsiderarla, argumentando que Bloch ha mantenido vínculos institucionales con el Estado de Israel y señalando que su presencia en un cargo estratégico plantea interrogantes sobre la autonomía de la política exterior chilena.

Por ahora, el mendocino permanece en su oficina del Segundo Piso de La Moneda, lejos de las cámaras y cerca del presidente.